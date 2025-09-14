Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Парковка с автомобилями
Парковка с автомобилями
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:37

Будущее автомобилей: как искусственный интеллект превратит машину в вашего личного помощника

Эксперт Пичугин объяснил, почему водородные и электрические двигатели станут основными в автомобилях будущего

Автомобильная отрасль находится на пороге значительных перемен. Уже сегодня мы видим, как привычные решения уходят в прошлое, а производители стремятся адаптироваться к цифровым технологиям и новым источникам энергии. В ближайшие пять лет автомобили кардинально изменятся, и это будут не просто средства передвижения, а полноценные элементы цифровой экосистемы, которые будут влиять на жизнь человека.

Искусственный интеллект и автопилоты

Главной движущей силой этих изменений станет искусственный интеллект. Уже сейчас автопроизводители активно тестируют системы автопилота, но это только начало. В ближайшем будущем мы станем свидетелями того, как автомобили превращаются в автономных участников дорожного движения.

"Автомобиль станет самостоятельным участником дорожного движения, способным прогнозировать поведение других водителей и предотвращать аварии", — отметил эксперт в области автомобильного транспорта Владимир Пичугин.

Он также добавил, что искусственный интеллект будет анализировать ситуацию на дорогах в реальном времени, управлять трафиком в мегаполисах и адаптировать стиль вождения под предпочтения владельца. Таким образом, машины научатся учитывать не только ситуацию на дороге, но и привычки водителя, что сделает вождение более комфортным и безопасным.

Водородные и электрические двигатели

Технологическая трансформация затронет и источники энергии. В ближайшие пять лет ожидается массовое распространение батарей нового поколения, которые будут более ёмкими и быстрее заряжаться. Однако, помимо электрических автомобилей, активно развиваются водородные технологии, которые окажут влияние на рынок, особенно в сегменте грузового транспорта. Водородные топливные элементы, по словам Пичугина, будут более эффективны, чем батареи, благодаря высокой дальности пробега. Это приведёт к образованию гибридного рынка, где электрические и водородные автомобили будут существовать параллельно, что даст возможность потребителям выбирать подходящий вариант в зависимости от их нужд.

Кабина автомобиля как цифровое пространство

Автомобиль перестанет быть просто транспортным средством и превратится в полноценное "цифровое пространство". Системы дополненной и смешанной реальности будут выводить навигацию прямо на лобовое стекло, а автомобили будут предупреждать водителя о препятствиях или создавать виртуальные сценарии, которые помогут водителю ориентироваться в сложных ситуациях.

"Технологии дополненной и смешанной реальности позволят выводить навигацию на лобовое стекло, предупреждать о препятствиях и даже создавать виртуальные сценарии для водителя", — отметил Владимир Пичугин.

Кроме того, сенсорные панели и голосовое управление вытеснят привычные кнопки, а связь с облаком позволит обновлять системы автомобилей без необходимости посещать сервисные центры. Важно, что машины будут продолжать развиваться, обеспечивая постоянные обновления и улучшения функционала, что значительно повысит удобство и безопасность эксплуатации.

Интеллектуальные системы безопасности

Одним из приоритетов в развитии автомобилей будет безопасность. В автомобилях будущего будут использоваться интеллектуальные системы, которые смогут заранее подготовить машину к возможным столкновениям. Например, они будут натягивать ремни безопасности, настраивать подушки безопасности с учётом роста и веса пассажиров и даже автоматически перестраиваться, чтобы избежать удара. Важным элементом станет биометрический контроль состояния водителя, который позволит следить за уровнем усталости или здоровья водителя в реальном времени.

Будущее автомобиля: умный помощник

Автомобиль будущего станет не только транспортным средством, но и частью повседневной жизни, интегрированным в цифровую экосистему человека. Это будет не просто средство передвижения, а персональный мобильный гаджет. Машины будут связаны с "умными домами", сервисами доставки, бизнес-приложениями и социальными платформами, создавая единое пространство для удобства пользователей.

"Автомобили будут не просто перевозить пассажиров, а станут интеллектуальными помощниками, обеспечивая комфорт, безопасность и новые возможности в повседневной жизни", — резюмировал Владимир Пичугин.

Технологии синергии будут развиваться не только в автомобиле, но и в других областях. Это создаст условия для того, чтобы автомобили стали более умными и независимыми, помогая водителям не только передвигаться, но и улучшать качество жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоэксперты объяснили, чем опасна старая трансмиссионная жидкость в автоматической коробке сегодня в 11:57

Рывки и перегрев начинаются с бачка: скрытая роль ATF

Через сколько километров менять масло в АКПП, как понять, что пришло время, и чем отличаются полная и частичная замена.

Читать полностью » Эксперимент ETRTO показал: эффективность направленных шин почти не меняется при неправильной установке вчера в 12:51

Что будет, если поставить шину задом наперёд: правда о направленном протекторе

Что будет, если поставить направленные шины «задом наперёд», и действительно ли это опасно для водителя и автомобиля.

Читать полностью » Mercedes-AMG анонсировала новую гибридную версию C63 с мощностью 671 л.с. сегодня в 9:22

От V8 к гибриду: как Mercedes-AMG поставил под угрозу легенду C63

Mercedes-AMG C63 ожидает возвращение к классике — новый 6-цилиндровый двигатель и гибридная система могут стать будущим модели. Как это повлияет на продажи?

Читать полностью » Валерий Арутин: потеря компрессии в цилиндре — самое опасное последствие троения двигателя сегодня в 9:12

Машина дёргается и вибрирует? Причина может оказаться куда серьёзнее

Вибрации, потеря мощности и Check Engine — верные признаки того, что мотор троит. Почему это происходит и как не довести до серьёзного ремонта?

Читать полностью » Дорожные камеры: полный список нарушений и штрафов по новым правилам 2025 года сегодня в 8:16

Камеры научились ловить то, что раньше сходило с рук: водители в шоке

Камеры на полосы фиксируют не только выезд на «выделенку», но и десятки других нарушений. С 2025 года штрафы стали ощутимо выше.

Читать полностью » Обновлённый Hyundai INSTER получил новую версию с пятиместным салоном и улучшенной практичностью сегодня в 8:15

Hyundai INSTER стал ещё более компактным и вместительным одновременно — как это возможно

Hyundai обновил INSTER, добавив пятое место для пассажира, увеличив удобство, но с небольшим снижением дальности хода.

Читать полностью » Spheretech Europe выпустила декристаллизатор для систем AdBlue во Франции сегодня в 7:29

Владельцы Renault в шоке: без этой добавки ремонт катализатора стоит как половина машины

Во Франции нашли способ бороться с кристаллизацией AdBlue в дизельных авто. Средство обещает спасти владельцев от дорогого ремонта.

Читать полностью » Volkswagen представит гибридный кроссовер T-Roc нового поколения в 2026 году сегодня в 7:11

От традиции к инновациям: что скрывается за новым гибридом T-Roc от Volkswagen

Новый Volkswagen T-Roc 2026 года будет доступен в гибридных версиях, что обеспечит значительное снижение расхода топлива и экологические преимущества для европейских и бразильских рынков.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Учёные: танцы снижают риск деменции и улучшают координацию у пожилых людей
Садоводство

Сабрина Солт: магний напрямую связан с качеством сна и уровнем энергии
Спорт и фитнес

Учёные: ледяная вода не ускоряет восстановление в долгосрочной перспективе
Наука

Метагеномика выявляет антибиотики в почве без культивирования: данные Рокфеллеровского университета
Еда

Спортивный диетолог Клэр Шоренстайн объяснила пользу пасты с клубникой и йогуртом
Дом

Хоумстейджер Алина Сафина рассказала, как правильно перекрасить кухонные фасады
Туризм

Новый закон о запрете экскурсий по крышам не остановил нелегальных гидов — TourDom
Питомцы

Кошки проявляют стресс и болезни через поведение, а не из мести
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet