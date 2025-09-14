Водители в шоке: привычные документы скоро могут перестать работать

Уже в ближайшие годы автомобилисты смогут отказаться от пластиковых документов в пользу цифровых. Госавтоинспекция совместно с Минцифры готовит реформу, которая позволит заменить традиционные водительские права и свидетельство о регистрации автомобиля их электронными версиями.

Когда введут цифровые документы

По словам главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, в России ведётся активная работа над законом, который закрепит статус электронных прав и СТС. Введение новшества планируется в течение трёх лет.

"Мы это сделаем, в ближайшее время вы это увидите. Законодательно мы уже сейчас отрабатываем, подтянем всё это до официального документа, который водитель имеет право предъявлять", — подчеркнул глава ГАИ Михаил Черников.

Помимо этого, многие услуги ГИБДД будут доступны в приложении "Госуслуги Авто". Сегодня его установили уже более 14 миллионов человек. Там можно не только хранить электронные документы, но и оформлять договоры купли-продажи, европротоколы и даже общаться с другими водителями.

Что уже доступно водителям

В приложении можно добавить цифровую копию водительского удостоверения в виде QR-кода. Система формирует его по данным пластика, а открыть код можно за считанные секунды. Однако пока что без физического документа не обойтись: инспекторы ГИБДД имеют право потребовать именно пластиковую версию.

Если водитель не предъявит права, ему грозит штраф 500 рублей или предупреждение. За отказ показать СТС автомобиль могут задержать и отправить на спецстоянку.

В Минцифры пояснили, что у инспекторов уже есть сканеры для считывания QR-кодов. "Данные будут верифицированы в реальном времени через базу ГИБДД. Пока сервис работает в экспериментальном режиме", — рассказали в ведомстве.

Удобство против технических рисков

По мнению координатора движения "Синие ведёрки" Петра Шкуматова, цифровые документы сделают жизнь водителей проще и избавят их от риска забыть права дома. Но есть и другая сторона.

"Если эти технические нюансы будут грамотно решены, я уверен, что электронные права и СТС станут очень популярными", — считает автоэксперт.

Однако руководитель проекта Probok. net Александр Шумский указывает, что без интернета пользоваться сервисом будет невозможно. "Видимо, в ГИБДД рассчитывают, что через три года отключений интернета в нашей стране больше не будет", — сказал он.

Минцифра предлагает запасной вариант — сохранять скриншот QR-кода на телефоне. А в случае проблем у инспекторов они смогут использовать последние загруженные данные в своих планшетах.

Возможные угрозы и безопасность данных

Вице-президент НАС Антон Шапарин опасается, что мошенники могут получить доступ к базам данных, если защита даст сбой. Но в Минцифры уверяют: передача сведений проходит только через защищённые каналы, и подделать такие документы крайне сложно.

Эксперты сходятся во мнении: несмотря на риски, переход к цифровым правам и СТС неизбежен. Главное — обеспечить стабильную работу системы и надёжную защиту данных.