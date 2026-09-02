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Сотрудник ГАИ
Сотрудник ГАИ
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:32

Водители переходят на цифровые права: почему привычное удостоверение пока лучше не убирать далеко

Цифровой формат водительского удостоверения в России пока функционирует в тестовом режиме и не может полноценно заменить пластиковую карточку, предупредил автоэксперт Егор Васильев. В комментарии для NewsInfo специалист подчеркнул, что наличие оригинального документа остается обязательным условием для законного управления транспортным средством.

Ранее сообщалось, что запуск полноценного сервиса по предъявлению документов через QR-коды требует масштабного развертывания технологической инфраструктуры. Инспекторам необходимы специализированные планшеты для считывания зашифрованных данных, что пока ограничивает повсеместное использование нововведения.

Васильев отметил, что использование электронных сервисов сегодня во многом зависит от готовности конкретного сотрудника дорожной полиции принять такую форму отчетности. Ключевой проблемой остается отсутствие стабильного интернет-соединения на многих участках трасс. Если связи нет, водитель не сможет открыть приложение, а инспектор — проверить информацию по базам данных. Сегодня электронное водительское удостоверение рассматривается лишь как дополнение к бумажным или пластиковым аналогам.

"Электронные документы не заменяют в чистом виде водительское удостоверение. Все идет на усмотрение инспектора. А второй момент достаточно серьезный связан с тем, что далеко не всегда есть интернет", — пояснил Васильев.

Говоря о рисках появления поддельных приложений, эксперт выразил сомнение в целесообразности таких махинаций. Создание программного обеспечения, имитирующего государственный сервис с доступом к защищенным базам ГИБДД, требует значительных финансовых затрат и усилий программистов. При этом проверка документов ГИБДД становится все более автоматизированной, что сводит шансы на успех мошенников к минимуму.

В практике инспекторов уже встречаются курьезные попытки обмануть систему. Васильев привел в пример случай, когда россиянин сам того не зная приобрел фальшивые права почти за сто тысяч рублей, после чего сам явился в Госавтоинспекцию для проверки штрафов, где и был разоблачен. Для исключения неприятных инцидентов водителям важно знать, какие обязанности водителя прописаны в законе и какие бумаги нельзя передавать в руки патрульным.

"Электронный документооборот будет продолжать активно внедряться в нашу жизнь, это абсолютно нормально. Вопрос только в том, каким образом будет реализована процедура демонстрации прав в электронном виде и проверка их соответствия в базе данных", — резюмировал эксперт.

До тех пор, пока вопрос устойчивой связи и оснащения патрульных экипажей не будет решен окончательно, эксперты советуют не отказываться от традиционных носителей. Стоит помнить, что при возникновении спорных ситуаций, таких как оформление ДТП в условиях плохой связи, цифровые сервисы могут оказаться бесполезными. Также не стоит забывать о своевременном обновлении документов: сегодня замена водительских прав через официальные ведомства занимает минимум времени и гарантирует чистоту перед законом.

Проверено экспертом: автоэксперт Иван Рогов, автоэксперт Дмитрий Сафронов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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