Смартфон на фоне зданий
© https://unsplash.com by Erik Mclean is licensed under Free
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:08

Ваш смартфон крадёт у вас 88 дней в году: почему в 2026-м все начнут от него избавляться

Цифровой детокс станет массовым трендом к 2026 году — футуролог Попов

Отказ от постоянного онлайн-присутствия и усталость от цифровой перегрузки могут стать одними из ключевых общественных трендов уже в ближайшем будущем. В 2026 году все больше людей будут сознательно сокращать использование смартфонов, выбирая живое общение и "антицифровые" форматы отдыха. Об этом сообщает издание "Лента.ру" со ссылкой на прогноз футуролога Антона Попова.

Смартфоны как источник усталости и тревоги

По словам эксперта, за последние 24 года время, которое люди тратят на живое общение, сократилось примерно на 35 процентов. Одновременно с этим выросла цифровая нагрузка: сегодня среднестатистический взрослый человек проводит в телефоне около шести часов в день. В годовом выражении это составляет почти 88 дней, или примерно четверть всего времени.

Антон Попов отмечает, что такая ситуация напрямую отражается на качестве жизни.

"Страдает социальная жизнь, что ведет к одиночеству. У многих растет тревожность — давление от необходимости быть в курсе событий приводит к страху упущенных возможностей", — пояснил футуролог.

По его словам, постоянное сравнение себя с "успешными" образами в соцсетях негативно влияет на ментальное здоровье, а информационный переизбыток вызывает стресс и выгорание.

Информационный детокс и "глупофоны"

На фоне этих процессов в обществе усиливается запрос на информационный детокс и осознанную простоту в технологиях. Попов считает, что в 2026 году этот тренд станет более массовым. Люди все чаще отказываются от многофункциональных смартфонов в пользу простых устройств, предназначенных только для звонков и базовых задач.

"Все больше людей предпочитают телефоны без излишеств, "глупофоны". Кто-то пытается регулировать сообщения и пачками отписывается от каналов", — рассказал эксперт.

Такой подход, по его словам, позволяет снизить тревожность и вернуть контроль над собственным временем.

Живое общение и "антицифровой" отдых

Параллельно растет интерес к форматам отдыха, предполагающим минимальный контакт с технологиями. Футуролог отмечает увеличение спроса на глэмпинги, "фермерские выходные" и экопоселения, где люди временно живут без интернета, питаются натуральными продуктами и занимаются физическим трудом.

По словам Попова, подобный опыт дает телу новые ощущения, а мозгу — возможность отдохнуть от постоянного потока информации. Он также привел пример спортивных сборов для детей без телефонов, где участники учились бытовым навыкам, занимались спортом и играли в настольные игры. По его наблюдениям, такой формат оказался востребованным и получил положительный отклик.

Будущее без Wi-Fi и камер

В перспективе футуролог прогнозирует появление в России специальных "нецифровых" зон вдали от крупных городов. Речь идет о пространствах без Wi-Fi, сотовой связи и систем видеонаблюдения, куда люди смогут уезжать ради полного отключения от цифровой среды.

"Почему привлекает антицифровое поведение? Это как качели или пружина. Когда мы раскачались в одну сторону — предельной степени цифровизации жизни — неизбежно последует обратный ход", — заключил Антон Попов.

По его мнению, отказ от смартфонов и цифровой минимализм станут не просто модой, а ответом общества на чрезмерную технологическую нагрузку.

