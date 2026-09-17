Аккаунт удалил, следы остались: попытка исчезнуть из интернета упирается в одну проблему

Полное удаление персональных данных из глобальной сети в современных условиях практически неосуществимо, рассказал директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин. Эксперт проанализировал механизмы сохранения цифровых следов и объяснил NewsInfo, почему попытки "исчезнуть" из интернета могут обернуться провалом.

Специалист подчеркнул, что мгновенная очистка информационного пространства по желанию пользователя является неразрешимой задачей. По его словам, процесс осложняется техническими особенностями работы поисковых систем и сервисов архивации. При этом попытки скрыть сведения часто привлекают дополнительное внимание, что делает ситуацию необратимой. Защита частной жизни осложняется и тем, что платформы внедряют единые системы идентификации для контроля активности.

"Задача практически неразрешимая, причем, тут есть еще аспект. Если кто-либо осознает вашу попытку это сделать, то она совсем невозможна. Потому что, есть куча способов сохранить информацию о вас в том или ином виде", — отметил Завалишин.

Он пояснил, что шансы на успех появляются только при условии долгой и скрытной работы, которая может занять годы. Однако даже в этом случае гарантии полного успеха нет. Информация обладает свойством "вымываться" естественным путем со временем, подобно тому как вода точит камень, но это стихийный процесс, не зависящий от воли человека.

Проблемы с приватностью возникают даже при использовании бытовой техники: например, некоторые устройства передают огромные объемы телеметрии в облачные хранилища без ведома владельца.

Особое внимание эксперт уделил социальному аспекту цифрового присутствия. Любые данные, будь то старые фотографии или личные публикации, становятся неотъемлемой частью публичного образа, который формирует мнение окружающих о человеке. В ИТ-индустрии уже фиксировались случаи, когда крупные корпорации под давлением закона прекращали сохранять историю переписки, однако это скорее исключение из правил.

"Надо исходить из того, что все, что попало про вас в Интернет, будет известно всем, это и есть ваша личность такая, какую будут воспринимать остальные люди, нравится это вам или нет. Зашел в Интернет, а выйти уже не можешь", — резюмировал специалист.

Ситуация усугубляется и скрытым мониторингом со стороны программного обеспечения. Нередко системные компоненты собирают скриншоты экрана и данные об активности в фоновом режиме. Кроме того, даже полная очистка гаджета или сброс настроек смартфона не гарантируют уничтожения файлов, которые могут быть восстановлены злоумышленниками.

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