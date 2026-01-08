Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Русский театр драмы Республики Карелия
Русский театр драмы Республики Карелия
© Wikipedia by Semenov.m7 is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:49

Цифровизация культуры на марше: как 1,5 миллиона электронных карт убили бумажный формат

98% Пушкинских карт оформили через приложение Госуслуги — Минцифры

В 2025 году цифровые сервисы окончательно стали основным каналом доступа молодежи к культурным программам государства. Практически все новые "Пушкинские карты" оформлялись онлайн, что подтверждает устойчивый переход проекта в цифровую среду. Об этом сообщает Министерство цифрового развития Российской Федерации.

Почти все карты — в цифровом формате

По данным Минцифры РФ, в 2025 году через приложение "Госуслуги культура" было выпущено около 1,5 млн "Пушкинских карт". Этот показатель составляет 98% от общего числа карт, оформленных за год. Фактически приложение стало основным и почти единственным инструментом получения карты.

В министерстве отмечают, что такой результат отражает высокий уровень цифровой зрелости пользователей и удобство сервиса. Оформление карты в электронном виде позволяет отказаться от бумажных носителей и ускоряет доступ к культурным мероприятиям.

Как работает "Пушкинская карта"

"Пушкинская карта" — это именной платежный инструмент, предназначенный для оплаты билетов на культурные события в рамках государственной программы. С ее помощью можно посещать театры, музеи, выставки, концерты, киносеансы и другие мероприятия, включенные в перечень проекта.

Карта привязана к конкретному пользователю и используется строго по целевому назначению. Электронный формат через приложение "Госуслуги культура" упростил контроль за использованием средств и сделал участие в программе более доступным для молодежи по всей стране.

Развитие проекта с 2021 года

Проект "Пушкинская карта" был запущен в 2021 году и с тех пор остается одним из ключевых инструментов поддержки культурного потребления среди молодежи. За несколько лет программа прошла путь от эксперимента к устойчиво работающему цифровому механизму.

В Минцифры подчеркивают, что рост доли электронных карт связан с интеграцией сервисов, стабильной работой приложения и расширением списка доступных учреждений культуры. Это позволяет не только увеличивать охват программы, но и формировать привычку регулярного посещения культурных мероприятий.

Цифровая культура как норма

Показатели 2025 года демонстрируют, что цифровые платформы стали стандартом для реализации социальных и культурных инициатив. Массовый выпуск "Пушкинских карт" через одно приложение свидетельствует о востребованности формата и доверии пользователей.

В ведомстве считают, что дальнейшее развитие проекта будет связано именно с цифровыми решениями, которые обеспечивают прозрачность, удобство и равный доступ к культурным возможностям независимо от региона проживания.

