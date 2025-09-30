Сын закрылся в комнате и пролежал три дня с гаджетом — Марина думала, что он ленится, но ошиблась

Марина всегда гордилась тем, что её сын успевает всё: и в университете учится, и деньги зарабатывает, и с друзьями встречается. Он был активным, собранным, казалось, его хватает на всё и сразу. Но однажды она заметила, что привычный ритм будто исчез — парень стал всё чаще задерживаться в постели, а потом и вовсе перестал вставать.

"Я думала, он просто устал. Но прошёл день, второй, неделя. Вместо занятий он пролистывал ленту в телефоне, часами смотрел ролики. На просьбы помочь по дому или хотя бы сходить в магазин отвечал: "Потом". Но "потом" не наступало", — вспоминает Марина.

Сначала она злилась: казалось, сын ленится и придумывает оправдания. Но вскоре стало очевидно, что ему трудно даже умыться или открыть окно. Раньше он спорил, шутил, обсуждал планы, а теперь замкнулся и говорил односложно.

Когда отдых превращается в капкан

Подруги советовали: "Оставь его в покое, отоспится". Но Марина видела: чем больше он лежит в кровати, тем хуже становится. Иногда он жаловался на головокружение, потерю аппетита и тревогу при мысли о предстоящих парах.

Однажды, пытаясь найти объяснение, Марина наткнулась в интернете на слово "бэдроттинг" — от английского bed rotting, "гниение в кровати". Так подростки и молодые взрослые называют привычку часами оставаться под одеялом с телефоном, игнорируя обязанности и избегая общения.

"Сын будто прятался от жизни под одеялом. Я пыталась вытянуть его прогулкой, готовила любимые блюда, но он отвечал: "Не хочу". Только тогда я поняла: это не про лень, а про то, что у него совсем нет сил", — говорит она.

Комментарий эксперта

Кандидат психологических наук Владислав Сотников подчёркивает: бэдроттинг — это сигнал организма, что ресурсы на пределе.

"Стремление оставаться в постели с гаджетом, отказываясь от обязанностей, зачастую говорит не о лени, а об истощении", — отметил кандидат психологических наук Владислав Сотников в беседе с "Газетой.Ru".

По словам специалиста, кратковременный бэдроттинг может выполнять функцию "перезагрузки". Но если он затягивается, то превращается в ловушку, из которой человеку всё сложнее выйти самостоятельно.

Советы по выходу из состояния

Начать с минимальных действий: умыться, проветрить комнату, выпить стакан воды. Заменить гаджет-скроллинг короткой релаксацией с закрытыми глазами или дыхательной практикой. Вести "дневник перегрузок", где отмечать ситуации, вызывающие усталость и тревогу. Делить крупные задачи на маленькие шаги, чтобы снизить давление. Постепенно возвращать физическую активность — прогулки, лёгкую зарядку.

А что если…

А что если бэдроттинг — это не враг, а временный защитный механизм? Тогда важно не бороться с ним напрямую, а использовать как подсказку: "тело и психика перегружены". В этом случае внимание к собственным сигналам становится не слабостью, а способом восстановиться.

Плюсы и минусы "лежания с гаджетом"

Плюсы Минусы Даёт кратковременное чувство безопасности Усиливает прокрастинацию Снижает уровень стресса "здесь и сейчас" Может привести к изоляции Помогает избежать перегрузки Снижает физическую активность и ухудшает сон

FAQ

Как отличить отдых от бэдроттинга?

Если после сна и короткого отдыха человек чувствует бодрость — это норма. Если же он остаётся в постели часами и ему трудно вернуться к делам — это тревожный сигнал.

Сколько стоит помощь психолога при таком состоянии?

Цены варьируются: онлайн-консультации начинаются от 2-3 тысяч рублей, в крупных городах — дороже.

Что лучше: спорт, медитация или дневник?

Эффективнее сочетание: лёгкая физическая активность, дыхательные практики и записи о перегрузках помогают быстрее восстанавливаться.

Сон и психология

Бэдроттинг часто связан с нарушением режима сна. Долгое "залипание" в телефоне смещает циркадные ритмы, а недосып усиливает тревогу. Поэтому возвращение к базовым ритуалам сна — один из ключевых шагов восстановления.

