Романы ушли в тень: что на самом деле слушают жители Краснодарского края

Цифровое чтение в Краснодарском крае в 2025 году всё заметнее смещается в сторону аудиоформата и литературы о саморазвитии. Интересы читателей региона отражают запрос на практические знания, работу с мышлением и внутренними установками, а не только на развлекательный контент. Об этом, но не первым предложением, сообщает книжный сервис "Литрес", проанализировав спрос на цифровую литературу по итогам уходящего года.

Аудиокниги как главный формат года

По данным сервиса, именно аудиокниги стали самым востребованным форматом у жителей Кубани. В 2025 году лидером по популярности оказалась книга Вадима Зеланда "Трансерфинг себя", продолжившая устойчивый интерес к философии управления реальностью и личными состояниями.

В пятёрку самых популярных аудиокниг также вошли "Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия" Дэвида Кэмерона Джиканди и сразу несколько работ Вадима Зеланда из серии "Трансерфинг реальности", включая сборник ступеней I-V и отдельное издание "Ступень I: Пространство вариантов". Единственным художественным произведением в топе стала книга Виктора Дашкевича "Тайна мертвого ректора. Книга 2".

Доминирование литературы о саморазвитии

Состав рейтинга показывает, что интерес к эзотерике, психологии и работе с мышлением остаётся стабильным. Книги, обещающие изменения в восприятии реальности, финансовом мышлении и личной эффективности, продолжают пользоваться спросом у широкой аудитории.

Эксперты рынка отмечают, что подобный выбор нередко связан с удобством аудиоформата. Многие слушают книги в дороге, во время занятий спортом или домашних дел, что делает нон-фикшн особенно практичным для повседневного использования.

Самые читаемые авторы Кубани

Помимо отдельных произведений, "Литрес" назвал и самых популярных авторов среди пользователей Краснодарского края по количеству проданных цифровых книг в 2025 году. В топ-5 вошли Серж Винтеркей, Вадим Зеланд, Алекс Ключевской (Леха), Сергей Лукьяненко и Роман Прокофьев.

Такой список отражает сочетание интереса к жанровой литературе и философско-практическим текстам. Наряду с фантастикой и художественными сериями устойчивое место занимают авторы, работающие в сегменте мотивации и личностного роста.

Читательские предпочтения региона

Результаты исследования показывают, что цифровая литература в Краснодарском крае всё чаще воспринимается как инструмент саморазвития. Аудиокниги становятся не просто формой досуга, а способом встроить чтение в насыщенный ритм жизни.

Аналитики "Литрес" отмечают, что подобная структура спроса характерна и для других регионов, однако на Кубани интерес к книгам о трансформации мышления выражен особенно ярко.