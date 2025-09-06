В ноябре у Ryanair всё меняется — туристы уже в панике

Лоукостеры уже давно приучили пассажиров к удобству: электронные билеты в приложении заменили папки с распечатками. Ryanair, крупнейший европейский перевозчик, делает следующий шаг — компания объявила, что с ноября прекращает использование бумажных посадочных талонов.

"Мы прекращаем использование бумажных посадочных талонов. Мы хотим, чтобы каждый пассажир мог использовать эту технологию на своём смартфоне", — заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири.

По подсчётам авиакомпании, такой шаг позволит ежегодно экономить до 300 тонн бумаги. Для большинства путешественников это не станет проблемой: более 90% уже летают только с электронными билетами.

Исключения и "подстраховка" для пассажиров

Полностью отказаться от бумаги пока невозможно. Так, на рейсах в Марокко и Албанию печатные талоны будут оставаться обязательными. Впрочем, в Албании с марта следующего года введут электронные билеты.

Есть и другая ситуация: если телефон разрядился или потерялся, пассажир всё же сможет получить бумажный талон. Но при этом важно заранее пройти онлайн-регистрацию. Если же её не сделать, придётся оплачивать регистрацию в аэропорту и терять время в очередях.

Ручная кладь под контролем

Помимо отказа от бумаги, Ryanair ужесточает политику в отношении ручной клади. Компания и раньше была известна строгими проверками сумок у выхода на посадку. Теперь сотрудники получили стимул работать ещё внимательнее: им назначили бонусы за выявление нарушений.

"Я хочу, чтобы наш наземный персонал ловил мошенников", — подчеркнул Майкл О'Лири.

По его словам, дополнительная выплата может составлять до 80 фунтов стерлингов (около 2260 крон) к зарплате.