Интернет стал зеркалом страха: россияне признались, чего боятся больше всего в сети
Россия вступила в эпоху, где жизнь все теснее переплетается с цифрой — от покупок и общения до работы и госуслуг. Но вместе с удобством приходит и тревога. ВЦИОМ представил свежий "Индекс цифрофобий" за 2025 год — документ, который показывает, чего именно боятся россияне в онлайн-пространстве и как изменилось отношение к цифровому миру.
Общий индекс составил 22 пункта из возможных ста и оказался в "желтой зоне" — то есть тревога есть, но паники пока нет. Это означает, что большинство граждан осознают риски, но воспринимают их как умеренные и управляемые.
Самые распространённые страхи
По результатам исследования, на первом месте — опасения, связанные с безопасностью личных данных. Более половины респондентов назвали утечку персональной информации главным источником цифровой тревоги. На втором месте — боязнь фейковых новостей и трудности с тем, чтобы отличить правду от вымысла.
Десятка цифровых страхов россиян выглядит так:
-
утечка или кража персональных данных — 51 пункт.
-
распространение фейков и трудность отличить правду от лжи — 41.
-
взлом подключённых к сети гаджетов — 37.
-
превышение полномочий частными компаниями при сборе данных — 35.
-
психологическая зависимость от интернета и соцсетей — 32.
-
ограничение свободы слова при регулировании контента — 26.
-
превышение полномочий государства при сборе данных — 25.
-
использование искусственного интеллекта для оценки поведения людей — 23.
-
потеря личного пространства из-за тотального анализа цифровых следов — 20.
-
зависимость от стабильного интернета — 38.
Примечательно, что опасения "глобального масштаба" — например, потеря контроля над ИИ или вытеснение человека роботами — волнуют россиян куда меньше. Люди чаще думают о реальных, повседневных угрозах, а не о сценариях научной фантастики.
Цифровые страхи разных поколений
|Поколение
|Основной страх
|Отношение к цифровизации
|Уровень тревожности
|Миллениалы
|Потеря приватности и ограничение свободы
|Помнят "цифровую свободу" 2010-х, болезненно воспринимают контроль
|Высокий
|Зумеры
|Вмешательство ИИ и зависимость от гаджетов
|Родились уже в эпоху ограничений, адаптированы
|Средний
|Старшее поколение
|Взлом и мошенничество
|Слабо вовлечены в цифровую среду, пользуются точечно
|Низкий
Аналитики ВЦИОМ отмечают: миллениалы — самое тревожное поколение, они видят, как "открытый интернет" превращается в пространство правил и фильтров. Зумеры, напротив, воспринимают контроль как норму, а старшие россияне часто просто обходят цифровые сервисы стороной.
Советы: как защитить себя в цифровом мире
-
Используйте двухфакторную аутентификацию в банках, соцсетях и почте.
-
Проверяйте адрес сайта: мошенники часто копируют дизайн официальных страниц.
-
Не сохраняйте пароли в браузере — лучше использовать менеджеры паролей.
-
Настройте уведомления о входе в аккаунт и о смене пароля.
-
Очищайте кэш и историю браузера, чтобы снизить риск слежки за действиями.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: скачивание приложений из неизвестных источников.
Последствие: утечка данных и заражение вирусами.
Альтернатива: загружайте только из официальных магазинов (RuStore, Google Play, App Store).
-
Ошибка: использование одинакового пароля для разных сайтов.
Последствие: взлом всех аккаунтов после одной утечки.
Альтернатива: установите разные сложные пароли, например с помощью LastPass или Bitwarden.
-
Ошибка: игнорирование обновлений.
Последствие: уязвимости остаются открытыми.
Альтернатива: настройте автоматическое обновление ПО и антивируса.
А что если цифрофобия растёт?
Если уровень цифровых страхов продолжит повышаться, это может привести к отказу от новых технологий и росту недоверия к сервисам. Но есть и обратная сторона: общество становится более требовательным к безопасности, а компании вынуждены повышать прозрачность своих алгоритмов.
Психологи отмечают, что страх — естественная реакция на новые формы контроля и наблюдения. Главное — не превращать его в фобию, а использовать как стимул для осознанного поведения в интернете.
Плюсы и минусы цифровизации
|Плюсы
|Минусы
|Удобство, экономия времени
|Риски утечек данных
|Возможность удалённой работы
|Зависимость от интернета
|Новые формы обучения и досуга
|Потеря приватности
|Развитие ИИ и автоматизация
|Рост цифрового контроля
Мифы и правда
Миф: "Если я не выкладываю фото в соцсети, обо мне ничего не узнают".
Правда: даже без публикаций цифровой след остаётся — данные собирают устройства, сервисы и приложения.
Миф: "ИИ уже управляет людьми".
Правда: пока что искусственный интеллект остаётся инструментом человека и работает по заданным алгоритмам.
Миф: "Лучше не использовать интернет-банкинг — так безопаснее".
Правда: современные банки внедряют многоуровневую защиту, и риск ниже, чем при утере карты.
FAQ
Как понять, что мои данные утекли?
Проверяйте адрес электронной почты через сервисы вроде "Have I Been Pwned" или отечественные аналоги. Если утечка обнаружена — срочно меняйте пароли.
Что делать, если взломали страницу?
Сразу восстановите доступ, измените пароли, включите двухфакторную защиту и сообщите друзьям о фейковом аккаунте.
Как выбрать надёжный антивирус?
Ориентируйтесь на репутацию бренда, регулярные обновления баз и простоту интерфейса. Популярные решения — "Касперский", ESET, Avast.
3 факта о цифрофобии
• Женщины чаще, чем мужчины, переживают из-за возможных утечек данных.
• Россияне больше доверяют государственным сервисам, чем иностранным платформам.
• Почти 70% пользователей уверены, что цифровая безопасность зависит от личных привычек, а не от технологий.
Исторический контекст
Впервые термин "цифрофобия" появился в конце 2010-х, когда пользователи начали массово осознавать, что "бесплатные" онлайн-сервисы платят нашими данными. С тех пор страхи менялись — от хакеров и вирусов до искусственного интеллекта и цифровых двойников.
Сегодня цифровая среда стала естественной частью жизни, и задача общества — научиться жить с ней без страха, но с ответственностью.
