Мужчина сидит за ноутбуком
Мужчина сидит за ноутбуком
© unsplash.com by Bench Accounting benchaccounting is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Опубликована сегодня в 20:30

Интернет стал зеркалом страха: россияне признались, чего боятся больше всего в сети

Исследование ВЦИОМ: главные цифровые страхи россиян — утечка данных и фейковые новости

Россия вступила в эпоху, где жизнь все теснее переплетается с цифрой — от покупок и общения до работы и госуслуг. Но вместе с удобством приходит и тревога. ВЦИОМ представил свежий "Индекс цифрофобий" за 2025 год — документ, который показывает, чего именно боятся россияне в онлайн-пространстве и как изменилось отношение к цифровому миру.

Общий индекс составил 22 пункта из возможных ста и оказался в "желтой зоне" — то есть тревога есть, но паники пока нет. Это означает, что большинство граждан осознают риски, но воспринимают их как умеренные и управляемые.

Самые распространённые страхи

По результатам исследования, на первом месте — опасения, связанные с безопасностью личных данных. Более половины респондентов назвали утечку персональной информации главным источником цифровой тревоги. На втором месте — боязнь фейковых новостей и трудности с тем, чтобы отличить правду от вымысла.

Десятка цифровых страхов россиян выглядит так:

  1. утечка или кража персональных данных — 51 пункт.

  2. распространение фейков и трудность отличить правду от лжи — 41.

  3. взлом подключённых к сети гаджетов — 37.

  4. превышение полномочий частными компаниями при сборе данных — 35.

  5. психологическая зависимость от интернета и соцсетей — 32.

  6. ограничение свободы слова при регулировании контента — 26.

  7. превышение полномочий государства при сборе данных — 25.

  8. использование искусственного интеллекта для оценки поведения людей — 23.

  9. потеря личного пространства из-за тотального анализа цифровых следов — 20.

  10. зависимость от стабильного интернета — 38.

Примечательно, что опасения "глобального масштаба" — например, потеря контроля над ИИ или вытеснение человека роботами — волнуют россиян куда меньше. Люди чаще думают о реальных, повседневных угрозах, а не о сценариях научной фантастики.

Цифровые страхи разных поколений

Поколение Основной страх Отношение к цифровизации Уровень тревожности
Миллениалы Потеря приватности и ограничение свободы Помнят "цифровую свободу" 2010-х, болезненно воспринимают контроль Высокий
Зумеры Вмешательство ИИ и зависимость от гаджетов Родились уже в эпоху ограничений, адаптированы Средний
Старшее поколение Взлом и мошенничество Слабо вовлечены в цифровую среду, пользуются точечно Низкий

Аналитики ВЦИОМ отмечают: миллениалы — самое тревожное поколение, они видят, как "открытый интернет" превращается в пространство правил и фильтров. Зумеры, напротив, воспринимают контроль как норму, а старшие россияне часто просто обходят цифровые сервисы стороной.

Советы: как защитить себя в цифровом мире

  1. Используйте двухфакторную аутентификацию в банках, соцсетях и почте.

  2. Проверяйте адрес сайта: мошенники часто копируют дизайн официальных страниц.

  3. Не сохраняйте пароли в браузере — лучше использовать менеджеры паролей.

  4. Настройте уведомления о входе в аккаунт и о смене пароля.

  5. Очищайте кэш и историю браузера, чтобы снизить риск слежки за действиями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: скачивание приложений из неизвестных источников.
    Последствие: утечка данных и заражение вирусами.
    Альтернатива: загружайте только из официальных магазинов (RuStore, Google Play, App Store).

  • Ошибка: использование одинакового пароля для разных сайтов.
    Последствие: взлом всех аккаунтов после одной утечки.
    Альтернатива: установите разные сложные пароли, например с помощью LastPass или Bitwarden.

  • Ошибка: игнорирование обновлений.
    Последствие: уязвимости остаются открытыми.
    Альтернатива: настройте автоматическое обновление ПО и антивируса.

А что если цифрофобия растёт?

Если уровень цифровых страхов продолжит повышаться, это может привести к отказу от новых технологий и росту недоверия к сервисам. Но есть и обратная сторона: общество становится более требовательным к безопасности, а компании вынуждены повышать прозрачность своих алгоритмов.

Психологи отмечают, что страх — естественная реакция на новые формы контроля и наблюдения. Главное — не превращать его в фобию, а использовать как стимул для осознанного поведения в интернете.

Плюсы и минусы цифровизации

Плюсы Минусы
Удобство, экономия времени Риски утечек данных
Возможность удалённой работы Зависимость от интернета
Новые формы обучения и досуга Потеря приватности
Развитие ИИ и автоматизация Рост цифрового контроля

Мифы и правда

Миф: "Если я не выкладываю фото в соцсети, обо мне ничего не узнают".
Правда: даже без публикаций цифровой след остаётся — данные собирают устройства, сервисы и приложения.

Миф: "ИИ уже управляет людьми".
Правда: пока что искусственный интеллект остаётся инструментом человека и работает по заданным алгоритмам.

Миф: "Лучше не использовать интернет-банкинг — так безопаснее".
Правда: современные банки внедряют многоуровневую защиту, и риск ниже, чем при утере карты.

FAQ

Как понять, что мои данные утекли?
Проверяйте адрес электронной почты через сервисы вроде "Have I Been Pwned" или отечественные аналоги. Если утечка обнаружена — срочно меняйте пароли.

Что делать, если взломали страницу?
Сразу восстановите доступ, измените пароли, включите двухфакторную защиту и сообщите друзьям о фейковом аккаунте.

Как выбрать надёжный антивирус?
Ориентируйтесь на репутацию бренда, регулярные обновления баз и простоту интерфейса. Популярные решения — "Касперский", ESET, Avast.

3 факта о цифрофобии

• Женщины чаще, чем мужчины, переживают из-за возможных утечек данных.
• Россияне больше доверяют государственным сервисам, чем иностранным платформам.
• Почти 70% пользователей уверены, что цифровая безопасность зависит от личных привычек, а не от технологий.

Исторический контекст

Впервые термин "цифрофобия" появился в конце 2010-х, когда пользователи начали массово осознавать, что "бесплатные" онлайн-сервисы платят нашими данными. С тех пор страхи менялись — от хакеров и вирусов до искусственного интеллекта и цифровых двойников.

Сегодня цифровая среда стала естественной частью жизни, и задача общества — научиться жить с ней без страха, но с ответственностью.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

