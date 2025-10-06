Интернет стал зеркалом страха: россияне признались, чего боятся больше всего в сети

Россия вступила в эпоху, где жизнь все теснее переплетается с цифрой — от покупок и общения до работы и госуслуг. Но вместе с удобством приходит и тревога. ВЦИОМ представил свежий "Индекс цифрофобий" за 2025 год — документ, который показывает, чего именно боятся россияне в онлайн-пространстве и как изменилось отношение к цифровому миру.

Общий индекс составил 22 пункта из возможных ста и оказался в "желтой зоне" — то есть тревога есть, но паники пока нет. Это означает, что большинство граждан осознают риски, но воспринимают их как умеренные и управляемые.

Самые распространённые страхи

По результатам исследования, на первом месте — опасения, связанные с безопасностью личных данных. Более половины респондентов назвали утечку персональной информации главным источником цифровой тревоги. На втором месте — боязнь фейковых новостей и трудности с тем, чтобы отличить правду от вымысла.

Десятка цифровых страхов россиян выглядит так:

утечка или кража персональных данных — 51 пункт. распространение фейков и трудность отличить правду от лжи — 41. взлом подключённых к сети гаджетов — 37. превышение полномочий частными компаниями при сборе данных — 35. психологическая зависимость от интернета и соцсетей — 32. ограничение свободы слова при регулировании контента — 26. превышение полномочий государства при сборе данных — 25. использование искусственного интеллекта для оценки поведения людей — 23. потеря личного пространства из-за тотального анализа цифровых следов — 20. зависимость от стабильного интернета — 38.

Примечательно, что опасения "глобального масштаба" — например, потеря контроля над ИИ или вытеснение человека роботами — волнуют россиян куда меньше. Люди чаще думают о реальных, повседневных угрозах, а не о сценариях научной фантастики.

Цифровые страхи разных поколений

Поколение Основной страх Отношение к цифровизации Уровень тревожности Миллениалы Потеря приватности и ограничение свободы Помнят "цифровую свободу" 2010-х, болезненно воспринимают контроль Высокий Зумеры Вмешательство ИИ и зависимость от гаджетов Родились уже в эпоху ограничений, адаптированы Средний Старшее поколение Взлом и мошенничество Слабо вовлечены в цифровую среду, пользуются точечно Низкий

Аналитики ВЦИОМ отмечают: миллениалы — самое тревожное поколение, они видят, как "открытый интернет" превращается в пространство правил и фильтров. Зумеры, напротив, воспринимают контроль как норму, а старшие россияне часто просто обходят цифровые сервисы стороной.

Советы: как защитить себя в цифровом мире

Используйте двухфакторную аутентификацию в банках, соцсетях и почте. Проверяйте адрес сайта: мошенники часто копируют дизайн официальных страниц. Не сохраняйте пароли в браузере — лучше использовать менеджеры паролей. Настройте уведомления о входе в аккаунт и о смене пароля. Очищайте кэш и историю браузера, чтобы снизить риск слежки за действиями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: скачивание приложений из неизвестных источников.

Последствие: утечка данных и заражение вирусами.

Альтернатива: загружайте только из официальных магазинов (RuStore, Google Play, App Store).

Ошибка: использование одинакового пароля для разных сайтов.

Последствие: взлом всех аккаунтов после одной утечки.

Альтернатива: установите разные сложные пароли, например с помощью LastPass или Bitwarden.

Ошибка: игнорирование обновлений.

Последствие: уязвимости остаются открытыми.

Альтернатива: настройте автоматическое обновление ПО и антивируса.

А что если цифрофобия растёт?

Если уровень цифровых страхов продолжит повышаться, это может привести к отказу от новых технологий и росту недоверия к сервисам. Но есть и обратная сторона: общество становится более требовательным к безопасности, а компании вынуждены повышать прозрачность своих алгоритмов.

Психологи отмечают, что страх — естественная реакция на новые формы контроля и наблюдения. Главное — не превращать его в фобию, а использовать как стимул для осознанного поведения в интернете.

Плюсы и минусы цифровизации

Плюсы Минусы Удобство, экономия времени Риски утечек данных Возможность удалённой работы Зависимость от интернета Новые формы обучения и досуга Потеря приватности Развитие ИИ и автоматизация Рост цифрового контроля

Мифы и правда

Миф: "Если я не выкладываю фото в соцсети, обо мне ничего не узнают".

Правда: даже без публикаций цифровой след остаётся — данные собирают устройства, сервисы и приложения.

Миф: "ИИ уже управляет людьми".

Правда: пока что искусственный интеллект остаётся инструментом человека и работает по заданным алгоритмам.

Миф: "Лучше не использовать интернет-банкинг — так безопаснее".

Правда: современные банки внедряют многоуровневую защиту, и риск ниже, чем при утере карты.

FAQ

Как понять, что мои данные утекли?

Проверяйте адрес электронной почты через сервисы вроде "Have I Been Pwned" или отечественные аналоги. Если утечка обнаружена — срочно меняйте пароли.

Что делать, если взломали страницу?

Сразу восстановите доступ, измените пароли, включите двухфакторную защиту и сообщите друзьям о фейковом аккаунте.

Как выбрать надёжный антивирус?

Ориентируйтесь на репутацию бренда, регулярные обновления баз и простоту интерфейса. Популярные решения — "Касперский", ESET, Avast.

3 факта о цифрофобии

• Женщины чаще, чем мужчины, переживают из-за возможных утечек данных.

• Россияне больше доверяют государственным сервисам, чем иностранным платформам.

• Почти 70% пользователей уверены, что цифровая безопасность зависит от личных привычек, а не от технологий.

Исторический контекст

Впервые термин "цифрофобия" появился в конце 2010-х, когда пользователи начали массово осознавать, что "бесплатные" онлайн-сервисы платят нашими данными. С тех пор страхи менялись — от хакеров и вирусов до искусственного интеллекта и цифровых двойников.

Сегодня цифровая среда стала естественной частью жизни, и задача общества — научиться жить с ней без страха, но с ответственностью.