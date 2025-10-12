Мир утонул в экранах: создатель iPhone придумал, как нас оттуда вытащить

Современный человек проводит у экрана больше времени, чем во сне. Смартфон стал не просто инструментом — он превратился в центр повседневной жизни, а порой и в её ловушку. Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв, стоявший у истоков создания iPhone, Mac и iPad, в своём недавнем выступлении на конференции разработчиков OpenAI затронул тему, которая беспокоит всё больше людей: зависимость от технологий.

"Когда я говорю, что у нас непростые отношения с нашими технологиями, я имею в виду, что это крайне мягко сказано", — отметил главный дизайнер Apple Джони Айв.

Технологии, которые делают нас несвободными

Айв признался, что всегда видел в технологиях инструмент, способный расширять возможности человека. Однако со временем устройства, созданные для упрощения жизни, стали её контролировать. Мобильные уведомления, социальные сети, мессенджеры и бесконечные ленты новостей захватили внимание миллионов пользователей, формируя новую форму зависимости — цифровую.

Дизайнер подчеркнул, что современные устройства не всегда служат благу: они отвлекают, создают стресс и подменяют живое общение. По его словам, технологическая индустрия должна задуматься не только о производительности, но и о психологическом воздействии продуктов на пользователей.

Айв убеждён: проблема не в технологиях как таковых, а в том, как мы их используем и что именно компании закладывают в основу своих решений.

Новый курс: технологии без зависимости

После ухода из Apple Джони Айв создал собственный стартап IO, который в 2024 году купила компания OpenAI за $6,5 млрд. Объединив усилия с разработчиками искусственного интеллекта, Айв решил создать устройство нового поколения — простое, интуитивное и не вызывающее навязчивого желания постоянно на него смотреть.

По словам дизайнера, цель проекта — не в том, чтобы сделать очередной "умный гаджет", а в том, чтобы создать технологию, повышающую удовлетворённость и счастье людей. Новинка, как утверждают источники, будет взаимодействовать с пользователем естественно — без экрана, без постоянных уведомлений, без визуального шума.

Устройство будущего: "умное" без экрана

В последние годы появилось немало слухов о том, что команда Айва и OpenAI разрабатывают целую линейку новых ИИ-продуктов. Среди них упоминаются кулон, умная колонка и даже робот-компаньон. Однако наибольший интерес вызывает концепция "смартфона без экрана" — устройства, которое сможет заменить привычный телефон, но без постоянного вовлечения пользователя в бесконечный поток информации.

Такое устройство, вероятно, будет опираться на голосовые интерфейсы, проекционные технологии и машинное обучение. В отличие от смартфона, который требует визуального контакта, этот гаджет сможет реагировать на контекст и эмоции, помогая, а не отвлекая.

Сравнение: традиционные гаджеты и "новое поколение"

Параметр Традиционный смартфон Концепция устройства Айва Экран Центральный элемент взаимодействия Отсутствует, управление голосом и контекстом Вовлечённость Высокая, вызывает зависимость Минимальная, без визуальных стимулов Уведомления Частые, навязчивые Контролируемые, по приоритету Цель использования Развлечение и связь Поддержание баланса и эффективности Энергопотребление Высокое Низкое, ориентировано на автономность

Советы: как снизить зависимость от гаджетов

Установите лимит экранного времени и придерживайтесь его. Используйте "чёрно-белый" режим экрана — он снижает визуальную привлекательность контента. Уберите лишние уведомления, оставив только важные. Организуйте "цифровые выходные" — хотя бы раз в неделю отключайтесь от устройств. Используйте устройства осознанно: смартфон — как инструмент, а не как источник стимулов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : постоянная проверка сообщений.

Последствие : тревожность и рассеянность.

Альтернатива : использовать режим "Не беспокоить" и планировать время для ответов.

Ошибка : держать телефон под рукой перед сном.

Последствие : ухудшение сна.

Альтернатива : будильник или умная колонка вместо смартфона.

Ошибка: следить за каждым лайком в соцсетях.

Последствие: зависимость от одобрения.

Альтернатива: ограничить время пребывания в социальных сетях до 30 минут в день.

А что если… смартфонов не станет?

Идея мира без привычных экранов кажется фантастикой, но именно в этом направлении движется технологическая мысль. Если заменить смартфон устройством, которое не требует визуального контакта, люди смогут вернуть себе концентрацию и внимание. Появится пространство для живого общения, творчества и отдыха.

Парадоксально, но именно те, кто создал нашу зависимость от гаджетов, теперь предлагают путь освобождения от неё.

FAQ

Как может выглядеть новое устройство Джони Айва и OpenAI?

По предварительным данным, это может быть мини-гаджет без экрана — кулон, браслет или карманный ассистент, использующий ИИ для взаимодействия с пользователем.

Когда оно поступит в продажу?

Пока официальных сроков нет. Известно лишь, что проект находится в активной разработке, а первые прототипы тестируются.

Сколько может стоить устройство?

Если ориентироваться на уровень продуктов Apple и OpenAI, цена может начинаться от 1000 долларов, но точных данных нет.

Что лучше: смартфон или "умное устройство без экрана"?

Смартфон остаётся незаменим для коммуникации и работы, но новое устройство обещает стать более осознанной и "человечной" альтернативой.

Мифы и правда

Миф: искусственный интеллект сделает человека зависимым ещё больше.

Правда: при правильной архитектуре ИИ может помочь снизить когнитивную нагрузку и вернуть контроль над вниманием.

Миф: без экрана устройство будет бесполезным.

Правда: голосовые и сенсорные технологии уже позволяют эффективно управлять устройствами без визуального интерфейса.

Миф: Джони Айв ушёл из Apple из-за конфликта.

Правда: он покинул компанию по личной инициативе, чтобы развивать новые концепции дизайна и сотрудничество с ИИ-компаниями.

Сон и психология

Многочисленные исследования подтверждают: регулярное использование гаджетов перед сном снижает выработку мелатонина и ухудшает качество отдыха. Уменьшение времени взаимодействия с экранами способствует более глубокому сну и восстановлению когнитивных функций. Поэтому идеи Айва о "технологиях без зависимости" можно рассматривать и как вклад в здоровье пользователей.

Исторический контекст