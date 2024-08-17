Момент истины для картофеля: когда нужно выкапывать клубни, чтобы они не разочаровали

Многие огородники с нетерпением ждут момента, когда можно будет выкопать первый картофель. Однако спешка в этом деле может сыграть злую шутку, лишив вас ожидаемого богатого урожая. Специалисты рекомендуют дождаться оптимального времени для уборки - и тогда клубни порадуют крупными размерами и отличной лёжкостью.
Лучшее время для выкопки картофеля зависит от многих факторов - сорта, региона, погодных условий текущего сезона. Но в целом, большинство экспертов сходятся во мнении, что оптимальный период наступает примерно через 2-3 недели после того, как ботва растения полностью отомрёт и высохнет.
Дело в том, что после отмирания ботвы клубни в течение определённого времени продолжают активно расти, накапливая в себе крахмал и другие полезные вещества. Если выкопать картофель раньше этого срока, вы получите мелкие, водянистые и недозрелые клубни, которые быстро испортятся при хранении.
Ещё одно важное преимущество выкопки в правильный срок - повышенная лёжкость картофеля. За две-три недели после отмирания ботвы кожица клубней успевает окрепнуть и защитить их от механических повреждений и заболеваний. Такой картофель будет храниться значительно дольше.
Поэтому следите за состоянием ботвы. Как только она полностью засохнет, можно начинать готовиться к уборке урожая. Обычно это происходит в середине-конце сентября, но в особо жаркие годы ботва может отмереть и раньше.
Не торопите события - и тогда ваш картофель порадует крупными, здоровыми и лежкими клубнями. Дождитесь правильного срока и наслаждайтесь богатым осенним урожаем!
Фото: flickr.com by GiantVermin.
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