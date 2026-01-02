Едите каждый день — и мучаетесь от изжоги: продукты, которые незаметно бьют по желудку

Даже привычные продукты могут стать причиной дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта, если употреблять их без учёта состояния здоровья. Изжога, боли в животе и обострение хронических заболеваний нередко возникают не из-за экзотической кухни, а из-за повседневного рациона. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог клиники "Будь Здоров" в Уфе Светлана Мингазова в беседе с изданием UfaTime.ru.

По словам специалиста, существует несколько категорий пищи, которые чаще других провоцируют неприятные симптомы. Реакция на них может отличаться у разных людей, однако механизмы воздействия на желудок и кишечник во многом схожи.

Острая пища и раздражение слизистой

Острые блюда, как отмечает гастроэнтеролог, стимулируют активную выработку соляной кислоты в желудке. Это приводит к жжению, болевым ощущениям и может вызывать приступы гастрита. Кроме того, такая пища ускоряет работу кишечника, из-за чего у некоторых людей возникает диарея.

При регулярном употреблении острых продуктов повышается риск повреждения слизистой оболочки желудка. У пациентов с повышенной чувствительностью или уже имеющимися заболеваниями ЖКТ это может привести к развитию эрозий и язвенных дефектов.

"Изжога, тошнота и тяжесть — частые последствия злоупотребления острым. Пациентам с гастритом или язвенной болезнью такие блюда противопоказаны", — отмечает врач-гастроэнтеролог Светлана Мингазова.

Жирные блюда и нагрузка на пищеварение

Жирная пища создаёт серьёзную нагрузку на органы пищеварения. Для её переваривания требуется интенсивная работа поджелудочной железы и активная выработка желчи, что замедляет сам процесс пищеварения.

В результате у человека могут появляться тяжесть, вздутие и нарушения липидного обмена. Светлана Мингазова предупреждает, что регулярное переедание жирных блюд увеличивает риск развития панкреатита, холецистита и жирового гепатоза печени.

Кислые продукты и изменение кислотности

К продуктам с повышенной кислотностью врач относит цитрусовые, томаты и ягоды. Они способны изменять кислотность желудочного содержимого и разрушать защитный слой слизистой оболочки.

Это может вызывать раздражение, боли и воспалительные реакции. Частое употребление кислых продуктов нередко сопровождается метеоризмом и общим дискомфортом. У людей с хроническими заболеваниями печени и поджелудочной железы такая пища может спровоцировать обострение.

Врач подчёркивает, что нельзя однозначно выделить самый опасный тип пищи. Реакция организма зависит от индивидуальной чувствительности, состояния желудка и наличия хронических заболеваний.