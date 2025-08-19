Эти породы собак почти невозможно воспитать: подумайте дважды перед покупкой

Не все собаки одинаково легко поддаются дрессировке. Одни слушаются хозяина с первых дней, другие требуют месяцев кропотливого труда и железного терпения. Некоторые породы настолько упрямы и независимы, что новичкам лучше обходить их стороной.

Почему одни собаки послушны, а другие нет?

Исторически многие породы выводились для охоты или охраны. Чтобы выжить и выполнять свою работу, им приходилось принимать решения самостоятельно. Эта независимость сохранилась и по сей день: такие собаки умны, но не всегда готовы беспрекословно выполнять команды.

Самые трудные в воспитании породы

Афганская борзая — создана для охоты на дальние дистанции. Умна, быстра, но любит действовать по-своему.

Чау-чау — "кошка в теле собаки". Территориальна, недоверчива к чужим и требует особого подхода.

Басенджи — энергичный охотник с короткой концентрацией внимания. Если не занять, быстро превращает дом в поле для игр.

Бульдог — упрямый и медлительный. Команды понимает, но выполняет в собственном ритме.

Бладхаунд — непревзойдённый следопыт, однако склонен убегать за запахом, игнорируя хозяина.

Такса — смелая и независимая, любит "докапываться" до своего. При недостатке активности становится непослушной.

Пекинес — столетиями был любимцем знати, привык к особому отношению. Считает себя главным в доме.

Бигль — обожает исследовать мир через запахи. Если учуял что-то интересное, забудет про все команды.

Вельштерьер — невероятно энергичный и самостоятельный. Без долгих прогулок и игр будет скучать и пакостить.

Борзой (русская) — порода охотников на волков. Требует простора и движения, плохо переносит жизнь "диванной собаки".

Что ждёт хозяина?

Воспитание таких собак требует:

Ежедневных тренировок — только регулярность закрепляет результат.

Физической нагрузки — многие из этих пород должны бегать, охотиться или хотя бы играть.

Терпения и последовательности — крики и наказания не работают, только любовь и настойчивость.

Эти породы подойдут опытным собаководам, готовым вкладывать силы и время. Для новичков же лучше выбрать более контактную и покладистую собаку, чтобы совместная жизнь приносила радость, а не разочарование.