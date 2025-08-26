Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:09

Таксы, бульдоги и даже лабрадоры: список собак "не для всех"

Ветеринар объяснил, почему популярные породы собак могут доставить серьёзные проблемы владельцам

Южноафриканский ветеринар Амир Анвари рассказал Daily Express о породах собак, которые, по его мнению, слишком сложны для большинства хозяев. В список попали таксы, французские бульдоги, малинуа, бордер-колли и лабрадоры-ретриверы.

Таксы и бульдоги
Анвари отметил, что таксы подвержены множеству врождённых заболеваний.

  • Часто страдают болезнями позвоночника.
  • Склонны к набору лишнего веса.
  • Очень тревожатся при разлуке с хозяином.
  • Французские бульдоги, по словам ветеринара, тоже отличаются хроническими проблемами со здоровьем.

Рабочие собаки: малинуа и бордер-колли
Эти породы он назвал "рабочими". Им необходимы:

  • постоянные физические нагрузки,
  • регулярная умственная стимуляция.

При недостатке внимания такие собаки становятся деструктивными и могут доставлять серьёзные проблемы владельцам.

Лабрадоры — неожиданный пункт
Самым спорным пунктом списка стали лабрадоры. Анвари пояснил:

  • они прожорливы,
  • склонны к ожирению,
  • требуют строгого контроля питания.

Многие считают их идеальными семейными питомцами, но ветеринар уверен — уход за ними сложнее, чем принято думать.

