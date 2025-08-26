Таксы, бульдоги и даже лабрадоры: список собак "не для всех"
Южноафриканский ветеринар Амир Анвари рассказал Daily Express о породах собак, которые, по его мнению, слишком сложны для большинства хозяев. В список попали таксы, французские бульдоги, малинуа, бордер-колли и лабрадоры-ретриверы.
Таксы и бульдоги
Анвари отметил, что таксы подвержены множеству врождённых заболеваний.
- Часто страдают болезнями позвоночника.
- Склонны к набору лишнего веса.
- Очень тревожатся при разлуке с хозяином.
- Французские бульдоги, по словам ветеринара, тоже отличаются хроническими проблемами со здоровьем.
Рабочие собаки: малинуа и бордер-колли
Эти породы он назвал "рабочими". Им необходимы:
- постоянные физические нагрузки,
- регулярная умственная стимуляция.
При недостатке внимания такие собаки становятся деструктивными и могут доставлять серьёзные проблемы владельцам.
Лабрадоры — неожиданный пункт
Самым спорным пунктом списка стали лабрадоры. Анвари пояснил:
- они прожорливы,
- склонны к ожирению,
- требуют строгого контроля питания.
Многие считают их идеальными семейными питомцами, но ветеринар уверен — уход за ними сложнее, чем принято думать.
