Таксы, бульдоги и даже лабрадоры: список собак "не для всех"

Южноафриканский ветеринар Амир Анвари рассказал Daily Express о породах собак, которые, по его мнению, слишком сложны для большинства хозяев. В список попали таксы, французские бульдоги, малинуа, бордер-колли и лабрадоры-ретриверы.

Таксы и бульдоги

Анвари отметил, что таксы подвержены множеству врождённых заболеваний.

Часто страдают болезнями позвоночника.

Склонны к набору лишнего веса.

Очень тревожатся при разлуке с хозяином.

Французские бульдоги, по словам ветеринара, тоже отличаются хроническими проблемами со здоровьем.

Рабочие собаки: малинуа и бордер-колли

Эти породы он назвал "рабочими". Им необходимы:

постоянные физические нагрузки,

регулярная умственная стимуляция.

При недостатке внимания такие собаки становятся деструктивными и могут доставлять серьёзные проблемы владельцам.

Лабрадоры — неожиданный пункт

Самым спорным пунктом списка стали лабрадоры. Анвари пояснил:

они прожорливы,

склонны к ожирению,

требуют строгого контроля питания.

Многие считают их идеальными семейными питомцами, но ветеринар уверен — уход за ними сложнее, чем принято думать.