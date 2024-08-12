Диетолог из онкологического центра рассказала про связь строгих диет и рака

Диетолог Александра Робертс из хирургического онкоцентра Арканзаса CARTI рассказала изданию АМР, что соблюдение строгих диет не защищает от рака, а наоборот, может нанести вред здоровью, вызывая стресс и чувство вины. Она подчеркнула, что хотя некоторые продукты, как яйца, соя и семена льна, могут помочь в замедлении роста опухолей, специфических диет, полностью предотвращающих рак, не существует.

Робертс также отметила, что полный отказ от животных продуктов и сахара не оправдан, поскольку они являются важными источниками белка и энергии. Она выступает за сбалансированное питание без жестких ограничений.

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