Диетолог Наталья Лазуренко предостерегла от необдуманных ограничительных диет, которые могут иметь кратковременные и неустойчивые эффекты, не решая основную проблему набора веса и не удовлетворяя потребности организма в необходимых питательных веществах. Такие диеты часто приводят к потере мышечной массы и последующему увеличению веса, сообщает News.Ru.

По словам Лазуренко, потеря мышечной массы влечет за собой серьезные риски для здоровья, включая возможные заболевания сердечно-сосудистой, легочной систем и ЖКТ. Она подчеркнула, что выбор и корректировка диеты должны осуществляться под наблюдением врача.

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