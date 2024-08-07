Без них будет хуже: диетолог призвала вернуть в рацион четыре "вредных" продукта

Селёдку, дрожжевой хлеб и некоторые другие продукты врачи когда-то заклеймили как вредные, хотя на самом деле это не так, а их исключение из рациона может нанести ущерб здоровью, рассказала "Газете.ру" диетолог Елена Устинова.

Так, попавшие в опалу рыбные консервы на самом деле очень полезны: рассол, в котором они содержатся, является прекрасным источником белка, йода, фосфора и калия, пояснила эксперт. Многие опасаются есть солёный продукт, однако врач заверила, что если есть рыбу утром или днём, то она не причинит вреда.

По словам Устиновой, в селёдке тоже много пользы: в 30 г продукта содержится суточная норма жизненно важных кислот омега-3 и витамина D. Чтобы уменьшить количество соли в селёдке, рыбу можно вымочить в воде, посоветовала диетолог.

Также эксперт развенчала миф о том, что дрожжевой хлеб вреднее бездрожжевого. Отличие лишь в том, что первый готовят на дрожжах, а второй - на грибках, однако при нагревании дрожжи исчезают, пояснила Устинова. По словам диетолога, хороший хлеб отличает не закваска, а сорт муки: чем она грубее, тем больше пользы в продукте.

«При этом их (дрожжевого и бездрожжевого хлеба) химический состав, и, соответственно, польза и вред, могут быть абсолютно одинаковыми», - подчеркнула она.

Наконец, нет никаких причин отказываться от свиной печени: этот низкокалорийный продукт является прекрасным источником белка, витаминов группы В и железа, подытожила врач.

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