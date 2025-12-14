Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Молодая женщина с измерительной лентой на кухне
Молодая женщина с измерительной лентой на кухне
© Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:42

Худеют не диетами: россияне массово пошли к специалистам за быстрым результатом

Спрос на онлайн-консультации диетологов вырос в 1,4 раза — СберЗдоровье

Интерес россиян к диетологии заметно вырос: все больше людей обращаются к специалистам по питанию не только ради здорового образа жизни, но и с более прагматичными запросами. В центре внимания — снижение веса и медикаментозные способы его достижения. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" ("Ъ") со ссылкой на данные медицинских компаний и комментарии экспертов.

Рост спроса на консультации

Аналитики "СберЗдоровья" зафиксировали, что в январе-ноябре 2025 года количество дистанционных консультаций диетологов увеличилось в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом спрос на очные приемы остался на прежнем уровне. За консультациями чаще всего обращались женщины, однако число записей среди мужчин выросло на 10%.

Возрастная структура также различается в зависимости от формата. Онлайн-консультации наиболее популярны у людей 35-44 лет, тогда как очные приемы чаще выбирают пациенты в возрасте 25-34 лет. В компании отмечают, что дистанционный формат оказался удобным для контроля питания и регулярного общения со специалистом.

Похудение как главный мотив

В "СберЗдоровье" также сообщили о росте интереса к AI-помощнику: каждый десятый пользователь обращается к нему с запросом о похудении. Основная аудитория таких обращений — женщины 30-50 лет. Примерно у 70% из них уже есть лишний вес, у 40% диагностированы сопутствующие заболевания, включая артериальную гипертензию и болезни желудочно-кишечного тракта. Около четверти ранее пытались худеть самостоятельно, но без устойчивого результата.

Пользователей чаще всего интересуют рекомендации по питанию, снижение веса при наличии хронических заболеваний, подбор тренировок, а также выбор препаратов или хирургических методов коррекции массы тела.

Подтверждение тренда в частных клиниках

Рост спроса подтверждают и в Европейском медицинском центре. Там сообщили, что с января по ноябрь 2025 года количество очных консультаций диетологов увеличилось в 1,5 раза, а дистанционных — в 1,6 раза. Женщины обращались за такими услугами на 20% чаще мужчин, а наиболее активной возрастной группой стали пациенты 40-50 лет.

Руководитель отделения эндокринологии ЕМС Камиля Табеева объясняет этот сдвиг накоплением проблем со здоровьем и пищевых привычек.

"Пациенты 30-40 лет чаще выбирают формат онлайн-консультаций, потому что он удобен для составления рациона и отслеживания показателей", — поясняет она в комментарии "Ъ".

Роль препаратов и превентивной медицины

Эксперты сходятся во мнении, что рост интереса к диетологам связан не только с модой на ЗОЖ. Основатель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо отмечает, что ключевым фактором стала возросшая доступность препаратов для снижения веса, дающих быстрый эффект. По ее словам, запрос на похудение сегодня лидирует среди обращений, включая мужчин и людей старшего возраста.

Кроме того, здоровье все чаще воспринимается как элемент социального статуса и долгосрочного планирования жизни. Это усиливает спрос на превентивную медицину и регулярную работу со специалистами, а не разовые попытки изменить образ жизни.

