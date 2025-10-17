Мода на БАДы оборачивается бедой: врачи предупредили об опасных последствиях

Мода на биологически активные добавки (БАДы) набирает обороты: витамины, микроэлементы и натуральные комплексы активно рекламируются как безопасный способ укрепить здоровье. Однако специалисты предупреждают — бесконтрольный приём таких средств может привести к серьёзным последствиям.

О рисках, связанных с самостоятельным употреблением добавок, рассказал терапевт Виктор Лишин в интервью изданию "Новосвят".

"Самостоятельный приём биологически активных добавок может вызвать передозировку, побочные эффекты и нарушить усвоение веществ из-за несовместимости препаратов", — предупредил Виктор Лишин.

Когда добавки становятся опасными

По словам врача, многие потребители воспринимают БАДы как безвредную альтернативу лекарствам, не осознавая, что в их составе содержатся активные вещества, которые при неправильном приёме могут нагрузить печень, почки и желудочно-кишечный тракт.

"Некачественные добавки способны привести к расстройствам пищеварения, аллергическим реакциям, включая отёк Квинке и крапивницу, а также к головным болям", — уточнил эксперт.

Особую опасность представляют комбинированные и многокомпонентные БАДы, в которых одни вещества могут блокировать действие других или вступать в химическое взаимодействие. Это нарушает усвоение витаминов и микроэлементов, создавая иллюзию пользы при фактическом вреде.

Перегрузка организма

"Длительное употребление ненужных организму компонентов повышает нагрузку на печень и почки и может способствовать образованию камней", — отметил Лишин.

Органы выделительной системы вынуждены перерабатывать и выводить излишки веществ, которые не находят применения в обменных процессах. В результате развивается токсическое поражение печени, нарушается водно-солевой баланс, а при длительном приёме — формируется хроническое воспаление.

Часто пациенты жалуются на боль в правом подреберье, тошноту, отёчность, слабость - симптомы, указывающие на перегрузку детоксикационных систем.

Почему нельзя назначать БАДы самостоятельно

"БАДы применяются для восполнения дефицита микроэлементов, если организм не способен усваивать их естественным путём из-за заболеваний кишечника или наследственных факторов", — пояснил врач.

Но, подчеркнул он, прежде чем принимать какие-либо добавки, нужно сдать анализы и установить конкретный дефицит.

"Назначать такие средства должен только специалист на основании анализов и индивидуальных особенностей пациента. Самовольный приём добавок противоречит принципам доказательной медицины", — подчеркнул Лишин.

Действительно, многие состояния, которые люди пытаются "вылечить" добавками, требуют не витаминов, а комплексного подхода — изменения питания, лечения хронических болезней, нормализации сна и уровня стресса.

Как выбрать безопасную добавку

Приобретать БАДы нужно только в аптеках или официальных магазинах, где существует контроль качества и сертификация.

"Рекомендую выбирать препараты с активной формой вещества и покупать их в аптеках. На маркетплейсах велик риск подделок и низкий уровень контроля качества", — предупредил врач.

Подделки могут содержать неактивные соединения, примеси тяжёлых металлов, искусственные красители или гормоноподобные вещества. Это делает их опасными, особенно при хронических заболеваниях и приёме других лекарств.

Совет специалиста: перед покупкой стоит проверить добавку в государственном реестре Минздрава - там указаны все зарегистрированные и разрешённые к продаже препараты.

Что изменится с 2026 года

Роспотребнадзор уже готовит серьёзные изменения в регулировании рынка БАДов. Согласно проекту приказа, торговля ими будет запрещена в случаях:

отсутствия государственной регистрации;

наличия запрещённых или опасных веществ;

несоответствия санитарным нормам;

продажи под видом пищевых добавок;

указания недостоверных данных о производителе.

Новый порядок вступит в силу 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.

Ожидается, что эти меры сократят число фальсификатов и повысят безопасность добавок на рынке.

Советы шаг за шагом: как принимать БАДы правильно

Сначала анализы. Определите реальную потребность организма в витаминах и микроэлементах. Консультация специалиста. Врач подберёт дозировку и форму препарата, совместимую с другими лекарствами. Покупайте в аптеке. Избегайте маркетплейсов и сомнительных сайтов. Читайте состав. Обращайте внимание на активные вещества и их концентрацию. Не совмещайте несколько добавок с одинаковым компонентом. Это главный источник передозировки. Следите за реакцией организма. При появлении сыпи, отёков, боли в животе — прекратите приём и обратитесь к врачу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: принимать БАДы "на всякий случай".

Последствие: перегрузка печени и почек, аллергия.

Альтернатива: питание с достаточным количеством овощей, рыбы, орехов и зелени.

Ошибка: заказывать добавки на маркетплейсах.

Последствие: риск подделки и неизвестного состава.

Альтернатива: покупка только в сертифицированных аптеках.

Ошибка: совмещать БАДы без консультации врача.

Последствие: несовместимость веществ и потеря эффективности.

Альтернатива: индивидуальная схема приёма по результатам анализов.

Плюсы и минусы БАДов