Мода на БАДы оборачивается бедой: врачи предупредили об опасных последствиях
Мода на биологически активные добавки (БАДы) набирает обороты: витамины, микроэлементы и натуральные комплексы активно рекламируются как безопасный способ укрепить здоровье. Однако специалисты предупреждают — бесконтрольный приём таких средств может привести к серьёзным последствиям.
О рисках, связанных с самостоятельным употреблением добавок, рассказал терапевт Виктор Лишин в интервью изданию "Новосвят".
"Самостоятельный приём биологически активных добавок может вызвать передозировку, побочные эффекты и нарушить усвоение веществ из-за несовместимости препаратов", — предупредил Виктор Лишин.
Когда добавки становятся опасными
По словам врача, многие потребители воспринимают БАДы как безвредную альтернативу лекарствам, не осознавая, что в их составе содержатся активные вещества, которые при неправильном приёме могут нагрузить печень, почки и желудочно-кишечный тракт.
"Некачественные добавки способны привести к расстройствам пищеварения, аллергическим реакциям, включая отёк Квинке и крапивницу, а также к головным болям", — уточнил эксперт.
Особую опасность представляют комбинированные и многокомпонентные БАДы, в которых одни вещества могут блокировать действие других или вступать в химическое взаимодействие. Это нарушает усвоение витаминов и микроэлементов, создавая иллюзию пользы при фактическом вреде.
Перегрузка организма
"Длительное употребление ненужных организму компонентов повышает нагрузку на печень и почки и может способствовать образованию камней", — отметил Лишин.
Органы выделительной системы вынуждены перерабатывать и выводить излишки веществ, которые не находят применения в обменных процессах. В результате развивается токсическое поражение печени, нарушается водно-солевой баланс, а при длительном приёме — формируется хроническое воспаление.
Часто пациенты жалуются на боль в правом подреберье, тошноту, отёчность, слабость - симптомы, указывающие на перегрузку детоксикационных систем.
Почему нельзя назначать БАДы самостоятельно
"БАДы применяются для восполнения дефицита микроэлементов, если организм не способен усваивать их естественным путём из-за заболеваний кишечника или наследственных факторов", — пояснил врач.
Но, подчеркнул он, прежде чем принимать какие-либо добавки, нужно сдать анализы и установить конкретный дефицит.
"Назначать такие средства должен только специалист на основании анализов и индивидуальных особенностей пациента. Самовольный приём добавок противоречит принципам доказательной медицины", — подчеркнул Лишин.
Действительно, многие состояния, которые люди пытаются "вылечить" добавками, требуют не витаминов, а комплексного подхода — изменения питания, лечения хронических болезней, нормализации сна и уровня стресса.
Как выбрать безопасную добавку
Приобретать БАДы нужно только в аптеках или официальных магазинах, где существует контроль качества и сертификация.
"Рекомендую выбирать препараты с активной формой вещества и покупать их в аптеках. На маркетплейсах велик риск подделок и низкий уровень контроля качества", — предупредил врач.
Подделки могут содержать неактивные соединения, примеси тяжёлых металлов, искусственные красители или гормоноподобные вещества. Это делает их опасными, особенно при хронических заболеваниях и приёме других лекарств.
Совет специалиста: перед покупкой стоит проверить добавку в государственном реестре Минздрава - там указаны все зарегистрированные и разрешённые к продаже препараты.
Что изменится с 2026 года
Роспотребнадзор уже готовит серьёзные изменения в регулировании рынка БАДов. Согласно проекту приказа, торговля ими будет запрещена в случаях:
-
отсутствия государственной регистрации;
-
наличия запрещённых или опасных веществ;
-
несоответствия санитарным нормам;
-
продажи под видом пищевых добавок;
-
указания недостоверных данных о производителе.
Новый порядок вступит в силу 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.
Ожидается, что эти меры сократят число фальсификатов и повысят безопасность добавок на рынке.
Советы шаг за шагом: как принимать БАДы правильно
-
Сначала анализы. Определите реальную потребность организма в витаминах и микроэлементах.
-
Консультация специалиста. Врач подберёт дозировку и форму препарата, совместимую с другими лекарствами.
-
Покупайте в аптеке. Избегайте маркетплейсов и сомнительных сайтов.
-
Читайте состав. Обращайте внимание на активные вещества и их концентрацию.
-
Не совмещайте несколько добавок с одинаковым компонентом. Это главный источник передозировки.
-
Следите за реакцией организма. При появлении сыпи, отёков, боли в животе — прекратите приём и обратитесь к врачу.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: принимать БАДы "на всякий случай".
Последствие: перегрузка печени и почек, аллергия.
Альтернатива: питание с достаточным количеством овощей, рыбы, орехов и зелени.
Ошибка: заказывать добавки на маркетплейсах.
Последствие: риск подделки и неизвестного состава.
Альтернатива: покупка только в сертифицированных аптеках.
Ошибка: совмещать БАДы без консультации врача.
Последствие: несовместимость веществ и потеря эффективности.
Альтернатива: индивидуальная схема приёма по результатам анализов.
Плюсы и минусы БАДов
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|При дефиците витаминов
|Помогают восполнить недостающие элементы
|Без анализа дефицита — бесполезны
|Контроль дозировки
|Можно подбирать по рекомендациям врача
|Риск передозировки при самостоятельном приёме
|Натуральный состав
|Подходит людям с непереносимостью лекарств
|Не всегда соответствует заявленному
|Доступность
|Продаются без рецепта
|Отсутствует строгий контроль качества
Мифы и правда о биодобавках
Миф 1. БАДы безопасны, потому что "натуральные".
Правда: натуральное не всегда значит безвредное — растения тоже могут вызывать интоксикацию.
Миф 2. Витамины можно пить без анализа.
Правда: излишек витамина D, кальция или железа опаснее дефицита.
Миф 3. Добавки не взаимодействуют с лекарствами.
Правда: многие БАДы снижают эффективность антибиотиков и антикоагулянтов.
Миф 4. Чем больше витаминов, тем лучше.
Правда: гипервитаминоз вызывает головные боли, сыпь и нарушение обмена веществ.
А что если БАД действительно нужен?
Если анализы показывают дефицит витаминов или минералов, приём добавок оправдан — но только под контролем врача.
Специалист подберёт препарат с активной формой вещества - например, метилфолатом вместо обычной фолиевой кислоты или цитратом магния вместо оксида магния. Эти формы усваиваются лучше и дают реальный эффект.
Также врач определит длительность курса: чаще всего приём БАДов ограничивается 1-3 месяцами, после чего проводится повторная диагностика.
3 интересных факта
-
По оценкам ВОЗ, более 50% БАДов на мировом рынке продаются без доказанной эффективности.
-
Передозировка витамина D (приём выше 4000 МЕ в день) может привести к кальцификации сосудов и почечной недостаточности.
-
В 2024 году в России зафиксировано более 700 случаев подделок БАДов, из которых треть содержала запрещённые вещества.
Исторический контекст
БАДы появились на рынке в 1970-х годах, когда начала развиваться индустрия нутрицевтиков. Первоначально они предназначались для людей с ограниченным питанием или хроническими заболеваниями, но позже стали популярным продуктом массового потребления.
Сегодня рынок добавок в России оценивается более чем в 250 млрд рублей в год, и с ростом спроса увеличивается количество подделок. Поэтому власти усиливают контроль, чтобы защитить потребителей и вернуть доверие к качественным препаратам.
"Самовольный приём добавок противоречит принципам доказательной медицины", — напоминает Виктор Лишин.
FAQ
Можно ли пить витамины без анализов?
Нет. Без лабораторного подтверждения дефицита можно получить передозировку.
Как отличить БАД от лекарства?
На упаковке должно быть указано: "Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством".
Безопасны ли БАДы с маркетплейсов?
Нет. Контроль качества там минимален, риск подделки велик.
Что делать при побочных эффектах?
Немедленно прекратить приём и обратиться к врачу.
