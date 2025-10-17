Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink is licensed under Creative Commons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 3.0 Unported
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:11

Мода на БАДы оборачивается бедой: врачи предупредили об опасных последствиях

Врач Лишин: бесконтрольный приём витаминов и микроэлементов перегружает печень и почки

Мода на биологически активные добавки (БАДы) набирает обороты: витамины, микроэлементы и натуральные комплексы активно рекламируются как безопасный способ укрепить здоровье. Однако специалисты предупреждают — бесконтрольный приём таких средств может привести к серьёзным последствиям.

О рисках, связанных с самостоятельным употреблением добавок, рассказал терапевт Виктор Лишин в интервью изданию "Новосвят".

"Самостоятельный приём биологически активных добавок может вызвать передозировку, побочные эффекты и нарушить усвоение веществ из-за несовместимости препаратов", — предупредил Виктор Лишин.

Когда добавки становятся опасными

По словам врача, многие потребители воспринимают БАДы как безвредную альтернативу лекарствам, не осознавая, что в их составе содержатся активные вещества, которые при неправильном приёме могут нагрузить печень, почки и желудочно-кишечный тракт.

"Некачественные добавки способны привести к расстройствам пищеварения, аллергическим реакциям, включая отёк Квинке и крапивницу, а также к головным болям", — уточнил эксперт.

Особую опасность представляют комбинированные и многокомпонентные БАДы, в которых одни вещества могут блокировать действие других или вступать в химическое взаимодействие. Это нарушает усвоение витаминов и микроэлементов, создавая иллюзию пользы при фактическом вреде.

Перегрузка организма

"Длительное употребление ненужных организму компонентов повышает нагрузку на печень и почки и может способствовать образованию камней", — отметил Лишин.

Органы выделительной системы вынуждены перерабатывать и выводить излишки веществ, которые не находят применения в обменных процессах. В результате развивается токсическое поражение печени, нарушается водно-солевой баланс, а при длительном приёме — формируется хроническое воспаление.

Часто пациенты жалуются на боль в правом подреберье, тошноту, отёчность, слабость - симптомы, указывающие на перегрузку детоксикационных систем.

Почему нельзя назначать БАДы самостоятельно

"БАДы применяются для восполнения дефицита микроэлементов, если организм не способен усваивать их естественным путём из-за заболеваний кишечника или наследственных факторов", — пояснил врач.

Но, подчеркнул он, прежде чем принимать какие-либо добавки, нужно сдать анализы и установить конкретный дефицит.

"Назначать такие средства должен только специалист на основании анализов и индивидуальных особенностей пациента. Самовольный приём добавок противоречит принципам доказательной медицины", — подчеркнул Лишин.

Действительно, многие состояния, которые люди пытаются "вылечить" добавками, требуют не витаминов, а комплексного подхода — изменения питания, лечения хронических болезней, нормализации сна и уровня стресса.

Как выбрать безопасную добавку

Приобретать БАДы нужно только в аптеках или официальных магазинах, где существует контроль качества и сертификация.

"Рекомендую выбирать препараты с активной формой вещества и покупать их в аптеках. На маркетплейсах велик риск подделок и низкий уровень контроля качества", — предупредил врач.

Подделки могут содержать неактивные соединения, примеси тяжёлых металлов, искусственные красители или гормоноподобные вещества. Это делает их опасными, особенно при хронических заболеваниях и приёме других лекарств.

Совет специалиста: перед покупкой стоит проверить добавку в государственном реестре Минздрава - там указаны все зарегистрированные и разрешённые к продаже препараты.

Что изменится с 2026 года

Роспотребнадзор уже готовит серьёзные изменения в регулировании рынка БАДов. Согласно проекту приказа, торговля ими будет запрещена в случаях:

  • отсутствия государственной регистрации;

  • наличия запрещённых или опасных веществ;

  • несоответствия санитарным нормам;

  • продажи под видом пищевых добавок;

  • указания недостоверных данных о производителе.

Новый порядок вступит в силу 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.

Ожидается, что эти меры сократят число фальсификатов и повысят безопасность добавок на рынке.

Советы шаг за шагом: как принимать БАДы правильно

  1. Сначала анализы. Определите реальную потребность организма в витаминах и микроэлементах.

  2. Консультация специалиста. Врач подберёт дозировку и форму препарата, совместимую с другими лекарствами.

  3. Покупайте в аптеке. Избегайте маркетплейсов и сомнительных сайтов.

  4. Читайте состав. Обращайте внимание на активные вещества и их концентрацию.

  5. Не совмещайте несколько добавок с одинаковым компонентом. Это главный источник передозировки.

  6. Следите за реакцией организма. При появлении сыпи, отёков, боли в животе — прекратите приём и обратитесь к врачу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: принимать БАДы "на всякий случай".
Последствие: перегрузка печени и почек, аллергия.
Альтернатива: питание с достаточным количеством овощей, рыбы, орехов и зелени.

Ошибка: заказывать добавки на маркетплейсах.
Последствие: риск подделки и неизвестного состава.
Альтернатива: покупка только в сертифицированных аптеках.

Ошибка: совмещать БАДы без консультации врача.
Последствие: несовместимость веществ и потеря эффективности.
Альтернатива: индивидуальная схема приёма по результатам анализов.

Плюсы и минусы БАДов

Аспект Плюсы Минусы
При дефиците витаминов Помогают восполнить недостающие элементы Без анализа дефицита — бесполезны
Контроль дозировки Можно подбирать по рекомендациям врача Риск передозировки при самостоятельном приёме
Натуральный состав Подходит людям с непереносимостью лекарств Не всегда соответствует заявленному
Доступность Продаются без рецепта Отсутствует строгий контроль качества

Мифы и правда о биодобавках

Миф 1. БАДы безопасны, потому что "натуральные".
Правда: натуральное не всегда значит безвредное — растения тоже могут вызывать интоксикацию.

Миф 2. Витамины можно пить без анализа.
Правда: излишек витамина D, кальция или железа опаснее дефицита.

Миф 3. Добавки не взаимодействуют с лекарствами.
Правда: многие БАДы снижают эффективность антибиотиков и антикоагулянтов.

Миф 4. Чем больше витаминов, тем лучше.
Правда: гипервитаминоз вызывает головные боли, сыпь и нарушение обмена веществ.

А что если БАД действительно нужен?

Если анализы показывают дефицит витаминов или минералов, приём добавок оправдан — но только под контролем врача.

Специалист подберёт препарат с активной формой вещества - например, метилфолатом вместо обычной фолиевой кислоты или цитратом магния вместо оксида магния. Эти формы усваиваются лучше и дают реальный эффект.

Также врач определит длительность курса: чаще всего приём БАДов ограничивается 1-3 месяцами, после чего проводится повторная диагностика.

3 интересных факта

  1. По оценкам ВОЗ, более 50% БАДов на мировом рынке продаются без доказанной эффективности.

  2. Передозировка витамина D (приём выше 4000 МЕ в день) может привести к кальцификации сосудов и почечной недостаточности.

  3. В 2024 году в России зафиксировано более 700 случаев подделок БАДов, из которых треть содержала запрещённые вещества.

Исторический контекст

БАДы появились на рынке в 1970-х годах, когда начала развиваться индустрия нутрицевтиков. Первоначально они предназначались для людей с ограниченным питанием или хроническими заболеваниями, но позже стали популярным продуктом массового потребления.

Сегодня рынок добавок в России оценивается более чем в 250 млрд рублей в год, и с ростом спроса увеличивается количество подделок. Поэтому власти усиливают контроль, чтобы защитить потребителей и вернуть доверие к качественным препаратам.

FAQ

Можно ли пить витамины без анализов?
Нет. Без лабораторного подтверждения дефицита можно получить передозировку.

Как отличить БАД от лекарства?
На упаковке должно быть указано: "Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством".

Безопасны ли БАДы с маркетплейсов?
Нет. Контроль качества там минимален, риск подделки велик.

Что делать при побочных эффектах?
Немедленно прекратить приём и обратиться к врачу.

