Рынок БАДов ждёт чистка: врачам разрешили назначать добавки, но половина под подозрением

С сентября в России вступили в силу изменения, разрешающие врачам официально назначать пациентам биологически активные добавки (БАДы). Эта инициатива должна сделать рынок пищевых добавок более прозрачным и безопасным. Однако пока официальный перечень "разрешённых" БАДов от Минздрава и Роспотребнадзора не опубликован, эксперты и общественные организации берут инициативу на себя.

Тем временем Роскачество продолжает выявлять недобросовестных производителей, а ассоциация "Антиконтрафакт" запустила собственный реестр проверенных добавок, который стал своеобразным ориентиром для потребителей.

Новый "барометр доверия"

"Мы создаем барометр доверия: реестр — это чёрный список нарушителей и оперативный механизм жалоб. Наша цель — лишить недобросовестных производителей анонимности и вернуть рынку доверие", — сообщил глава ассоциации Владислав Резник на форуме "Антиконтрафакт" в Минске.

По его словам, в список уже внесено более 866 наименований добавок. Реестр обновляется в режиме реального времени и включает информацию как о проверенных, так и о подозрительных продуктах.

Основная цель проекта — повысить прозрачность рынка и защитить потребителей от подделок. Любой человек может подать жалобу на некачественный БАД через онлайн-платформу, а производители, не прошедшие проверку, попадают в "чёрный список".

Проверки продолжаются: омега-3 под подозрением

Роскачество регулярно проводит анализ популярных категорий добавок, выявляя несоответствия между заявленным и фактическим составом. Последние исследования коснулись БАДов с омега-3 жирными кислотами.

"Из 15 марок БАДов с омега-3, которые продавались на маркетплейсах, вопросы возникли почти к половине", — сообщили в Роскачестве.

Хотя все образцы были изготовлены из свежего сырья, у шести марок реальное количество полезных жирных кислот оказалось ниже указанного на этикетке. Это значит, что часть потребителей, покупая дорогие добавки, фактически получала продукт с минимальным эффектом.

Роскачество также подчеркнуло: на маркетплейсах уровень контроля за маркировкой и сертификацией по-прежнему ниже, чем в аптечной сети.

Что изменится после официального перечня Минздрава

Когда Минздрав и Роспотребнадзор завершат разработку единого перечня БАДов, врачи смогут официально назначать пациентам только те добавки, чья эффективность и безопасность подтверждены исследованиями.

"Идея, что принимать БАДы нужно по назначению врача, — очень правильная", — считает исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина.

"Это поможет снизить их бесконтрольный приём и оптимально сочетать с лекарствами. К тому же в минздравовском перечне будут добавки, включённые в клинические рекомендации, то есть показавшие свою пользу".

Таким образом, назначение БАДов станет не стихийным, а частью комплексного лечения - особенно при хронических заболеваниях, дефиците витаминов и микроэлементов.

Почему контроль качества важнее доступности

"Не менее важно, чтобы уже назначенная врачом добавка была достойного качества", — подчеркнула Неволина.

По словам эксперта, даже правильное назначение не гарантирует результата, если препарат оказался подделкой или не содержит заявленных веществ.

Риск купить пустышку особенно высок на маркетплейсах, где отсутствует полноценная проверка документов и иногда нарушаются требования к маркировке.

"В аптеках контроль более жёсткий", — добавила специалист.

Как отличить качественные добавки от подделок

Проблема фальсификата на рынке БАДов остаётся актуальной: под видом полезных добавок нередко продаются препараты с сомнительным составом. Чтобы не стать жертвой подделки, эксперты советуют соблюдать несколько простых правил.

Советы шаг за шагом:

Покупайте БАДы только в аптеках или у официальных дистрибьюторов. Проверяйте наличие государственной регистрации и сертификата качества. Изучайте состав и дозировку. Если на упаковке отсутствует указание действующего вещества — это тревожный сигнал. Не заказывайте добавки с обещанием "чудесного эффекта". Настоящие препараты не работают мгновенно. Проверяйте добавку в реестре "Антиконтрафакт".

Таблица: где безопаснее покупать БАДы