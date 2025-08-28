Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Быстрые тосты с авокадо и яйцом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 16:31

Тихая альтернатива инсулину: как привычные блюда стабилизируют уровень глюкозы

Эксперты назвали продукты, которые снижают риск диабета 2 типа

Может ли еда работать как естественное лекарство от скачков сахара в крови? Оказывается, да. Медикаменты и инсулин при определённых формах диабета остаются необходимыми, но абсолютно всем полезно включать в рацион продукты, которые помогают держать уровень сахара под контролем.

Почему питание имеет значение

"Ваш ежедневный рацион — это мощный инструмент, который может снизить риск развития диабета или помочь управлять им", — напоминает диетолог Лорен Твигг. И добавляет, что важно не только количество, но и качество углеводов. Белый хлеб, макароны и рис вызывают быстрый скачок сахара, тогда как цельнозерновые продукты, фрукты и овощи обеспечивают более плавное поступление глюкозы в кровь.

Эрин Палински-Уэйд, специалист по диабету, подчёркивает: "Клетчатка, белки и полезные жиры замедляют усвоение сахара, делая его уровень более стабильным". Поэтому лучше сочетать углеводы с источниками белка и жиров — так, например, тост с авокадо или кефир с горстью орехов принесут куда больше пользы, чем сладкая булочка.

Какие продукты помогают стабилизировать уровень сахара

Эксперты выделяют целый список продуктов, которые стоит сделать частью повседневного меню:

  • Авокадо - сочетает жиры и клетчатку, что замедляет усвоение углеводов.
  • Цельнозерновой хлеб и пумперникель - альтернатива белому хлебу с высоким содержанием клетчатки.
  • Фасоль и чечевица - богаты растительным белком и устойчивым крахмалом, способным улучшать метаболизм глюкозы.
  • Ягоды и яблоки - содержат меньше сахара, много клетчатки и антиоксидантов.
  • Йогурт и кефир - источник пробиотиков, которые поддерживают кишечник и снижают воспаление.
  • Брокколи, шпинат, капуста - зелёные овощи с сульфорафаном и клетчаткой, улучшают чувствительность к инсулину.
  • Яйца, курица, рыба - источники белка, которые повышают сытость и смягчают скачки глюкозы.
  • Орехи и семена - полезные жиры, легко добавить в салаты или йогурт.
  • Оливковое масло - поддерживает работу сердца и помогает регулировать инсулин.
  • Перец чили - ускоряет метаболизм и, по данным исследований, может снижать риск диабета 2 типа.

Советы для ежедневного рациона

Доктор Ребекка Денисон советует питаться регулярно — каждые 3-6 часов. Это не даёт сахару в крови резко падать или подниматься. Половина тарелки должна быть заполнена овощами без крахмала, а оставшуюся стоит разделить между белками и сложными углеводами вроде киноа или бобовых.

Кроме того:

  • избегайте переработанных продуктов;
  • делайте ставку на цельные злаки и свежие овощи;
  • пейте достаточно воды — обезвоживание само по себе может повышать сахар;
  • двигайтесь не менее 150 минут в неделю, чтобы повысить чувствительность к инсулину.

В журнале Clinical Nutrition опубликовано исследование: люди, которые ели больше бобовых (особенно чечевицы), имели заметно более низкий риск развития диабета 2 типа. А учёные из Стэнфорда показали, что если съесть белковый продукт перед углеводами, всплеск сахара в крови будет значительно ниже.

Стабильный уровень сахара — это не только профилактика диабета, но и энергия, ясность ума и хорошее настроение.

