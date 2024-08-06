Фрукты и овощи — помощники в снижении кровяного давления и благоприятно влияющее на здоровье почек

Учёные из Техасского университета в Остине выяснили, что употребление фруктов и овощей способствует снижению артериального давления, поддержанию здоровья почек и предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний благодаря содержащимся в них щелочам. Результаты их исследования были опубликованы в American Journal of Medicine.

В ходе пятилетнего исследования участвовали добровольцы без диабета, страдающие от гипертонии и макроальбуминурии (высокого уровня альбумина в моче). Альбумин — белок, вырабатываемый печенью под воздействием гормонов щитовидной железы, и его повышенное содержание в моче указывает на проблемы с почками. Участников исследования разделили на три группы. Первая группа добавила к своему обычному рациону две-четыре небольшие порции овощей и фруктов, вторая группа принимала таблетки натрия гидрокарбоната (содержащейся в пище соды), а третья группа получала стандартную медицинскую помощь.

После пройденного экспериментального периода исследователи изучили изменения в здоровье и самочувствии участников. Выяснилось, что потребление фруктов и овощей, соды положительно сказывалось на состоянии почек. Риск сердечно-сосудистых заболеваний уменьшился, артериальное давление стало ниже у испытуемых. Всё это благодаря овощам и фруктам.

Специалисты объяснили, что овощи и фрукты, богатые щелочами, помогают организму избавиться от кислот, содержащихся в продуктах животного происхождения. Это уменьшает нагрузку на почки, которые обычно отвечают за удаление избытка кислот. Кроме щелочных элементов, овощи и фрукты содержат много воды и клетчатки, которые также обладают свойствами, способствующими снижению кровяного давления.

Ранее было упомянуто одно растительное соединение, полезное для людей с диабетом.

Фото: Wikimedia Commons/Scott Bauer, USDA, Agricultural Research Service