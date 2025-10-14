Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Молодая женщина с тарелкой фруктов и овощей
Молодая женщина с тарелкой фруктов и овощей
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:05

Мода на правильное питание: эти якобы полезные продукты на самом деле разрушают здоровье

Диетолог Калинчев назвал мифом мнение о пользе фитнес-батончиков для здоровья

Из списка якобы полезных продуктов, давно пора исключить множество наименований, считает диетолог, эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев. О примерах таких продуктов он рассказал в комментарии NewsInfo.

"Мюсли всевозможные, от них уже давно отошли, там никакой пользы нет. А фитнес-батончики — это просто бренд. Все, что имеет название слова "фитнес", состав — это чистый маркетинг. Как правило, состав хуже, чем у обычных продуктов, которые рядом лежат", — заявил диетолог.

Ещё один распространённый миф — это польза апельсинового сока на завтрак.

"Американские фильмы, там везде был апельсиновый сок на завтрак. Перекочевало это клише к нам в жизнь. Это сахар в воде, сладкий напиток натощак. Натощак сладкое никому не надо пить. Сок в таком виде вреден. Он ничего не дает кроме выброса инсулина, а потом падения глюкозы в крови", — пояснил доктор.

Соевые продукты Калинчев не рекомендует употреблять вообще.

"Соевые продукты я не рекомендую вообще никому. Зачем есть неполноценный белок, когда есть полноценный? Это история для Китая, там начинается пропаганда вегетарианства. А у нас в России нормально с едой. Зачем нам есть неполноценную пищу, когда у нас достаточно полноценной?", — недоумевает эксперт.

Критически относится диетолог и к утверждению о пользе обезжиренных молочных продуктов.

"Про то, что обезжиренные продукты не полезны, а вредны, уже давным-давно говорят, лет пять, если не больше. Уже всем это известно, что они не полезны точно. А кисломолочные обычные продукты полезны", — отметил Калинчев.

По словам медика, не приносит пользы и модное сейчас сочетание белков с овощами без добавления сложных углеводов.

"Люди едят мясное, белок, мясо, курицу, рыбу и овощи. И полностью игнорируются сложные углеводы и простые. Нет гарнира, макарон, картофеля, крупы риса, гречки. Нам для энергии нужны углеводы. Человек получил белки, клетчатку, а мозгу нужны углеводы. Он поел правильную еду и начинает есть неправильную — десерты, шоколад, пирожное, мороженое. Вместо того, чтобы сразу съесть правильные и сложные углеводы", — пояснил эксперт.

