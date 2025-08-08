Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:11

Простое меню — сложные последствия: как монопитание рушит здоровье

Врач перечислила последствия избытка насыщенных жиров при карнивор-диете

Кажется, чем проще рацион, тем он привлекательнее для тех, кто устал от постоянных раздумий над меню. Именно поэтому карнивор-диета — питание, основанное почти исключительно на животных продуктах — стремительно набирает популярность. Но, как предупреждает врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова, подобная однобокая система питания может обернуться серьёзными проблемами.

Опасность дефицитов
По словам специалиста, полное отсутствие разнообразия в рационе способно привести к дефицитным состояниям. Организм лишается необходимых витаминов и минералов, что в долгосрочной перспективе негативно отражается на работе всех систем.

Сливочное масло: скрытая угроза
Часто сторонники карнивор-диеты употребляют много сливочного масла. Однако, как отмечает Круглова, злоупотребление этим продуктом может свести на нет все попытки похудеть.

В сливочном масле содержатся насыщенные жирные кислоты, избыток которых нарушает обмен холестерина. Последствия могут быть серьёзными:

  • атеросклероз;
  • болезни сердца;
  • риск инфаркта;
  • вероятность инсульта.

Почему люди выбирают монодиеты

"Когда необходимых для употребления продуктов достаточно небольшое количество, это нравится людям тем, что можно не думать, какие продукты включить в рацион и как их готовить", — пояснила Круглова.

Именно простота и отсутствие выбора часто становятся решающими аргументами в пользу таких систем питания, несмотря на возможный вред.

