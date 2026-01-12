Похудение после новогодних столов: этот продукт стоит временно вычеркнуть из меню

Ограничение соли и разгрузочные дни помогают быстро убрать отечность и лишние килограммы после праздников, отметила диетолог, нутрициолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова. О простых способах снижения веса специалист рассказала в комментарии NewsInfo.

Самый простой и быстрый способ начать снижение веса после новогодних застолий связан не с жесткими диетами, а с корректировкой рациона, говорит эксперт.

"Первый способ, самый легкий, это на неделю, на десять дней ограничить соль по максимуму, досаливать ровно столько, чтобы было съедобно, убрать все соленые продукты, соусы, майонез, кетчуп, колбасы, сосиски, соленую рыбу", — пояснила Белоусова.

Она подчеркнула, что такой подход позволяет достаточно быстро уменьшить вес за счет вывода лишней жидкости. В качестве дополнительной меры диетолог советует использовать щадящие разгрузочные дни, которые подходят для зимнего периода и не вызывают сильного чувства голода.

"Подходит рисово-компотный день, работает как хороший детокс после новогодних праздников. Берем полный стакан в двести граммов с горкой уже готового отваренного риса. Желательно, чтобы была не каша-размазня, а рассыпчатый рис. Риса стакан и полтора литра жидкости от компота из сухофруктов. Плюс к этому ещё можно дополнительно в течение дня небольшими количествами выпивать до литра обычной воды", — дала совет специалист.

По словам эксперта, такие разгрузки можно проводить один-два раза в неделю, а при необходимости сочетать разные варианты, включая мясные или рыбные дни, чтобы комфортно избавиться от набранного за праздники веса.