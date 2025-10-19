Обман вкуса: врачи рассказали, почему кока-кола без сахара усиливает тягу к сладкому

Безалкогольные напитки с маркировкой "без сахара" кажутся безвредной альтернативой классической газировке. Однако врачи предупреждают: даже при нулевом содержании сахара такие напитки не являются безопасными. Испанский доктор Давид Кальехо в интервью изданию Deia рассказал, чем может быть опасна кока-кола без сахара и почему её не стоит употреблять регулярно.

"Несмотря на отсутствие сахара, в напитке имеются подсластители, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье", — отметил доктор Давид Кальехо.

Чем опасны подсластители

По словам специалиста, искусственные подсластители, используемые в "диетических" версиях газированных напитков, влияют на баланс микрофлоры кишечника. Они нарушают естественный состав полезных бактерий, что отражается на обмене веществ, усвоении питательных веществ и работе иммунной системы.

Кроме того, употребление таких напитков повышает тягу к сладкому. Организм получает сигнал о вкусе сахара, но не получает ожидаемого поступления глюкозы. Это заставляет мозг требовать больше сладкой пищи, что в итоге приводит к перееданию.

Риск для сердца и сосудов

Кальехо также обратил внимание на связь между употреблением "сахарозаменённых" напитков и повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показывают, что регулярное потребление напитков с подсластителями может быть связано с увеличением вероятности инсульта, гипертонии и даже смертности от заболеваний сердца.

"Кока-кола без сахара может способствовать увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от них", — подчеркнул врач.

Причиной считается влияние подсластителей на обмен веществ и гормональные процессы. У некоторых людей они провоцируют скачки инсулина, повышая нагрузку на поджелудочную железу.

Что хуже — сахар или его заменители

Хотя искусственные подсластители вызывают опасения, доктор Кальехо отметил: обычный сахар всё же вреднее. Он напрямую повышает уровень глюкозы в крови, способствует ожирению, диабету 2-го типа и разрушению зубной эмали.

"Сахар всё же считается более опасным для здоровья, чем заменители сахара", — добавил специалист.

Тем не менее врач призывает не рассматривать ни один из вариантов как безопасный при ежедневном употреблении.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Считать кока-колу без сахара полезной заменой обычной.

Последствие: Нарушение микрофлоры и усиление тяги к сладкому.

Альтернатива: Ограничить газированные напитки и пить воду, травяные чаи, минеральную воду.

Ошибка: Употреблять напитки с подсластителями при диете.

Последствие: Замедление обмена веществ и срыв пищевого поведения.

Альтернатива: Использовать натуральные источники сладости — ягоды, фрукты, мёд (в умеренных количествах).

Ошибка: Считать искусственные подсластители полностью безопасными.

Последствие: Повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Альтернатива: Сокращать общее потребление сладких напитков.

Как сократить вред от газированных напитков

Постепенно уменьшайте количество. Снижайте объём порций, заменяя напиток водой с лимоном или мятой. Читайте состав. Избегайте продуктов с аспартамом, ацесульфамом К и сукралозой. Пейте больше чистой воды. Она помогает выводить токсины и улучшает обмен веществ. Следите за питанием. Избыток сладких и обработанных продуктов усиливает негативное действие подсластителей. Не заменяйте сладкую газировку "нулевой" версией. Лучше полностью отказаться от привычки пить газированные напитки.

Что выбрать вместо газировки

Минеральная или фильтрованная вода - лучший вариант для ежедневного употребления.

Домашние напитки с лимоном, ягодами или имбирём - вкусная альтернатива без вредных добавок.

Травяные чаи - способ утолить жажду и поддержать обмен веществ.

Газированная вода без подсластителей - можно добавить дольку цитруса или лист мяты для вкуса.

Таблица: сравнение напитков