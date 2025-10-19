Обман вкуса: врачи рассказали, почему кока-кола без сахара усиливает тягу к сладкому
Безалкогольные напитки с маркировкой "без сахара" кажутся безвредной альтернативой классической газировке. Однако врачи предупреждают: даже при нулевом содержании сахара такие напитки не являются безопасными. Испанский доктор Давид Кальехо в интервью изданию Deia рассказал, чем может быть опасна кока-кола без сахара и почему её не стоит употреблять регулярно.
"Несмотря на отсутствие сахара, в напитке имеются подсластители, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье", — отметил доктор Давид Кальехо.
Чем опасны подсластители
По словам специалиста, искусственные подсластители, используемые в "диетических" версиях газированных напитков, влияют на баланс микрофлоры кишечника. Они нарушают естественный состав полезных бактерий, что отражается на обмене веществ, усвоении питательных веществ и работе иммунной системы.
Кроме того, употребление таких напитков повышает тягу к сладкому. Организм получает сигнал о вкусе сахара, но не получает ожидаемого поступления глюкозы. Это заставляет мозг требовать больше сладкой пищи, что в итоге приводит к перееданию.
Риск для сердца и сосудов
Кальехо также обратил внимание на связь между употреблением "сахарозаменённых" напитков и повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показывают, что регулярное потребление напитков с подсластителями может быть связано с увеличением вероятности инсульта, гипертонии и даже смертности от заболеваний сердца.
"Кока-кола без сахара может способствовать увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от них", — подчеркнул врач.
Причиной считается влияние подсластителей на обмен веществ и гормональные процессы. У некоторых людей они провоцируют скачки инсулина, повышая нагрузку на поджелудочную железу.
Что хуже — сахар или его заменители
Хотя искусственные подсластители вызывают опасения, доктор Кальехо отметил: обычный сахар всё же вреднее. Он напрямую повышает уровень глюкозы в крови, способствует ожирению, диабету 2-го типа и разрушению зубной эмали.
"Сахар всё же считается более опасным для здоровья, чем заменители сахара", — добавил специалист.
Тем не менее врач призывает не рассматривать ни один из вариантов как безопасный при ежедневном употреблении.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Считать кока-колу без сахара полезной заменой обычной.
Последствие: Нарушение микрофлоры и усиление тяги к сладкому.
Альтернатива: Ограничить газированные напитки и пить воду, травяные чаи, минеральную воду.
-
Ошибка: Употреблять напитки с подсластителями при диете.
Последствие: Замедление обмена веществ и срыв пищевого поведения.
Альтернатива: Использовать натуральные источники сладости — ягоды, фрукты, мёд (в умеренных количествах).
-
Ошибка: Считать искусственные подсластители полностью безопасными.
Последствие: Повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Альтернатива: Сокращать общее потребление сладких напитков.
Как сократить вред от газированных напитков
-
Постепенно уменьшайте количество. Снижайте объём порций, заменяя напиток водой с лимоном или мятой.
-
Читайте состав. Избегайте продуктов с аспартамом, ацесульфамом К и сукралозой.
-
Пейте больше чистой воды. Она помогает выводить токсины и улучшает обмен веществ.
-
Следите за питанием. Избыток сладких и обработанных продуктов усиливает негативное действие подсластителей.
-
Не заменяйте сладкую газировку "нулевой" версией. Лучше полностью отказаться от привычки пить газированные напитки.
Что выбрать вместо газировки
-
Минеральная или фильтрованная вода - лучший вариант для ежедневного употребления.
-
Домашние напитки с лимоном, ягодами или имбирём - вкусная альтернатива без вредных добавок.
-
Травяные чаи - способ утолить жажду и поддержать обмен веществ.
-
Газированная вода без подсластителей - можно добавить дольку цитруса или лист мяты для вкуса.
Таблица: сравнение напитков
|Напиток
|Польза
|Потенциальный вред
|Обычная кока-кола
|Быстро утоляет жажду
|Высокое содержание сахара, риск диабета
|Кока-кола без сахара
|Нет калорий
|Подсластители нарушают микрофлору и метаболизм
|Минеральная вода
|Улучшает водный баланс
|Отсутствует вред при умеренном употреблении
|Домашние лимонады
|Витамины и вкус
|Возможен избыток сахара, если не контролировать
FAQ
Можно ли пить кока-колу без сахара каждый день?
Нет. Даже при отсутствии калорий напиток содержит подсластители, влияющие на микрофлору и обмен веществ.
Какой подсластитель самый безопасный?
Натуральные — например, стевия или эритритол. Они не повышают уровень глюкозы и не вызывают воспалений.
Если полностью отказаться от газировки, улучшится ли здоровье?
Да. Уже через несколько недель нормализуется пищеварение, снижается тяга к сладкому и улучшается сон.
