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The Lancet: низкокалорийная диета на супах и батончиках помогла похудеть людям с ожирением
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Ученые выяснили, какая особая диета помогает людям с ожирением похудеть и справиться с диабетом

The Lancet: низкокалорийная диета на супах и батончиках помогла похудеть людям с ожирением

Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology, показало, что низкокалорийная диета, состоящая из супов, коктейлей и батончиков, помогла 1740 участникам с ожирением значительно похудеть и добиться ремиссии диабета 2 типа у 30% из них.

Диета с суточным количеством калорий в 800-900 ккал была богата необходимыми микроэлементами и требовала регулярного медицинского контроля. Средняя потеря веса составила 10,3 кг за три месяца, при этом участники, достигшие ремиссии диабета, потеряли около 15 кг.

Фото: commons.wikimedia.org/Geoffreyrabbit (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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