Питание против боли: как изменить рацион, чтобы подагра не вернулась

Подагра — хроническое заболевание суставов, при котором нарушается обмен мочевой кислоты. Она накапливается в организме, образуя кристаллы, которые вызывают воспаление и боль. По словам невролога Екатерины Демьяновской, сбалансированное питание играет ключевую роль в замедлении разрушения суставов и улучшении самочувствия.
"Правильно подобранный рацион не заменит медикаментозное лечение, но может замедлить прогрессирование заболевания и улучшить качество жизни", — подчеркнула невролог Екатерина Демьяновская.
Как питание влияет на течение подагры
Главная цель диеты при подагре — снизить уровень мочевой кислоты в крови. Некоторые продукты содержат пурины - вещества, из которых образуется эта кислота. Чем больше пуринов поступает с пищей, тем выше риск обострения болезни.
Однако полностью исключать белки нельзя: они нужны для восстановления тканей и поддержания обмена веществ. Поэтому, как отмечает Демьяновская, рацион должен быть сбалансированным, с упором на животные белки в щадящей форме.
"Это молочка, рыба и яйца. Стоит отдавать предпочтение животным белкам", — пояснила врач.
Молочные продукты способствуют выведению мочевой кислоты, а рыба и яйца содержат аминокислоты, необходимые для восстановления суставного хряща. Главное — выбирать постные сорта рыбы и готовить её на пару или запекать.
Продукты, полезные при подагре
Рацион при подагре должен быть лёгким, с ограничением соли, жиров и мясных продуктов. Полезно включать в меню продукты, которые помогают снизить воспаление и улучшают обмен веществ:
-
Нежирные молочные продукты (кефир, творог, йогурт, ряженка);
-
Яйца - до одного в день, в варёном или запечённом виде;
-
Рыба - 2 раза в неделю, предпочтительно хек, минтай, треска;
-
Овощи и зелень - источник клетчатки и антиоксидантов (кроме шпината и щавеля);
-
Ягоды и цитрусовые - способствуют выведению мочевой кислоты;
-
Крупы и цельнозерновой хлеб - улучшают работу ЖКТ;
-
Достаточное количество воды - не менее 2 литров в день для выведения токсинов.
Такая диета помогает снизить воспаление в суставах и уменьшить частоту обострений.
Что нужно исключить
"В списке исключений должны оказаться продукты, которые содержат пурины и провоспалительные вещества. Это, например, мясо и мясопродукты, копчёности, пиво, морепродукты, а также напитки и блюда на фруктозе", — уточнила Демьяновская.
Избегать следует также бульонов, субпродуктов (печени, почек, сердца) и жирных сортов мяса. Они резко повышают уровень мочевой кислоты, особенно при регулярном употреблении.
Сладкие газированные напитки, содержащие фруктозу, усиливают синтез мочевой кислоты в печени, что приводит к обострению подагры. Алкоголь, особенно пиво, замедляет выведение кислоты почками и провоцирует воспаления суставов.
Сравнение: полезные и вредные продукты при подагре
|Категория
|Разрешено
|Запрещено
|Белки
|Рыба, яйца, молочные продукты
|Мясо, субпродукты, колбасы
|Углеводы
|Крупы, овощи, фрукты
|Сладости, газировка, блюда с фруктозой
|Напитки
|Вода, травяные чаи
|Алкоголь, пиво, сладкие напитки
|Жиры
|Растительные масла, орехи
|Жирное мясо, сливочное масло в избытке
А что если болезнь уже прогрессирует?
Диета не заменяет лечение, но способна замедлить разрушение суставов и улучшить качество жизни. При хроническом течении подагры врач назначает препараты, снижающие уровень мочевой кислоты, и физиотерапию.
Комбинация медикаментов и правильного питания помогает уменьшить боль и сохранить подвижность суставов. Главное — придерживаться рекомендаций постоянно, а не только во время обострений.
FAQ
Можно ли есть мясо при подагре?
Иногда — в период ремиссии, не чаще одного раза в неделю, отварное и нежирное.
Какая рыба безопасна?
Треска, минтай, хек — сорта с низким содержанием пуринов.
Помогает ли молоко при подагре?
Да, оно способствует выведению мочевой кислоты и содержит полезные белки.
Почему нельзя пиво?
Пиво содержит пурины и усиливает выработку мочевой кислоты.
Сколько воды нужно пить при подагре?
Не менее 2-2,5 литров в день при отсутствии противопоказаний со стороны почек.