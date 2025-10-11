Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Утро и методика 30-30-30
Утро и методика 30-30-30
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:34

Питание против боли: как изменить рацион, чтобы подагра не вернулась

Врач Демьяновская: молочные продукты и рыба улучшают состояние суставов при подагре

Подагра — хроническое заболевание суставов, при котором нарушается обмен мочевой кислоты. Она накапливается в организме, образуя кристаллы, которые вызывают воспаление и боль. По словам невролога Екатерины Демьяновской, сбалансированное питание играет ключевую роль в замедлении разрушения суставов и улучшении самочувствия.

"Правильно подобранный рацион не заменит медикаментозное лечение, но может замедлить прогрессирование заболевания и улучшить качество жизни", — подчеркнула невролог Екатерина Демьяновская.

Как питание влияет на течение подагры

Главная цель диеты при подагре — снизить уровень мочевой кислоты в крови. Некоторые продукты содержат пурины - вещества, из которых образуется эта кислота. Чем больше пуринов поступает с пищей, тем выше риск обострения болезни.

Однако полностью исключать белки нельзя: они нужны для восстановления тканей и поддержания обмена веществ. Поэтому, как отмечает Демьяновская, рацион должен быть сбалансированным, с упором на животные белки в щадящей форме.

"Это молочка, рыба и яйца. Стоит отдавать предпочтение животным белкам", — пояснила врач.

Молочные продукты способствуют выведению мочевой кислоты, а рыба и яйца содержат аминокислоты, необходимые для восстановления суставного хряща. Главное — выбирать постные сорта рыбы и готовить её на пару или запекать.

Продукты, полезные при подагре

Рацион при подагре должен быть лёгким, с ограничением соли, жиров и мясных продуктов. Полезно включать в меню продукты, которые помогают снизить воспаление и улучшают обмен веществ:

  • Нежирные молочные продукты (кефир, творог, йогурт, ряженка);

  • Яйца - до одного в день, в варёном или запечённом виде;

  • Рыба - 2 раза в неделю, предпочтительно хек, минтай, треска;

  • Овощи и зелень - источник клетчатки и антиоксидантов (кроме шпината и щавеля);

  • Ягоды и цитрусовые - способствуют выведению мочевой кислоты;

  • Крупы и цельнозерновой хлеб - улучшают работу ЖКТ;

  • Достаточное количество воды - не менее 2 литров в день для выведения токсинов.

Такая диета помогает снизить воспаление в суставах и уменьшить частоту обострений.

Что нужно исключить

"В списке исключений должны оказаться продукты, которые содержат пурины и провоспалительные вещества. Это, например, мясо и мясопродукты, копчёности, пиво, морепродукты, а также напитки и блюда на фруктозе", — уточнила Демьяновская.

Избегать следует также бульонов, субпродуктов (печени, почек, сердца) и жирных сортов мяса. Они резко повышают уровень мочевой кислоты, особенно при регулярном употреблении.

Сладкие газированные напитки, содержащие фруктозу, усиливают синтез мочевой кислоты в печени, что приводит к обострению подагры. Алкоголь, особенно пиво, замедляет выведение кислоты почками и провоцирует воспаления суставов.

Сравнение: полезные и вредные продукты при подагре

Категория Разрешено Запрещено
Белки Рыба, яйца, молочные продукты Мясо, субпродукты, колбасы
Углеводы Крупы, овощи, фрукты Сладости, газировка, блюда с фруктозой
Напитки Вода, травяные чаи Алкоголь, пиво, сладкие напитки
Жиры Растительные масла, орехи Жирное мясо, сливочное масло в избытке

А что если болезнь уже прогрессирует?

Диета не заменяет лечение, но способна замедлить разрушение суставов и улучшить качество жизни. При хроническом течении подагры врач назначает препараты, снижающие уровень мочевой кислоты, и физиотерапию.

Комбинация медикаментов и правильного питания помогает уменьшить боль и сохранить подвижность суставов. Главное — придерживаться рекомендаций постоянно, а не только во время обострений.

FAQ

Можно ли есть мясо при подагре?
Иногда — в период ремиссии, не чаще одного раза в неделю, отварное и нежирное.

Какая рыба безопасна?
Треска, минтай, хек — сорта с низким содержанием пуринов.

Помогает ли молоко при подагре?
Да, оно способствует выведению мочевой кислоты и содержит полезные белки.

Почему нельзя пиво?
Пиво содержит пурины и усиливает выработку мочевой кислоты.

Сколько воды нужно пить при подагре?
Не менее 2-2,5 литров в день при отсутствии противопоказаний со стороны почек.

