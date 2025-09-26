Иммунитет начинается в кишечнике: что класть в тарелку, чтобы болезнь отступила

Когда человек заболевает, его организм мобилизует все силы для борьбы с инфекцией. Но не всегда больные задумываются о том, что именно еда в этот период играет ключевую роль в восстановлении и поддержке иммунитета. Ошибки в питании могут замедлить выздоровление, а иногда и усугубить течение болезни.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с RT объяснила, почему так важно пересмотреть рацион во время болезни и исключить определённые продукты.

"Организм может поддерживать защитные функции организма только тогда, когда ему будет обеспечено разнообразное питание, состоящее из клетчатки, витаминов, минералов, белков", — рассказала врач Екатерина Кашух.

Как кишечник связан с иммунитетом

По словам специалиста, именно в пищеварительной системе формируется до 80% иммунных клеток. Если кишечник работает правильно, то и защитные силы организма функционируют полноценно. Но стоит допустить перегрузку жирной или острой едой, как работа кишечника ухудшается, а вместе с ней снижается эффективность иммунного ответа.

Кашух отмечает, что чрезмерное употребление жареных блюд, продуктов с трансжирами, консервантами и искусственными добавками приводит к накоплению токсинов, затрудняет усвоение витаминов и минералов, а также усиливает воспалительные процессы.

Что отличает правильное питание во время болезни