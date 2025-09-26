Иммунитет начинается в кишечнике: что класть в тарелку, чтобы болезнь отступила
Когда человек заболевает, его организм мобилизует все силы для борьбы с инфекцией. Но не всегда больные задумываются о том, что именно еда в этот период играет ключевую роль в восстановлении и поддержке иммунитета. Ошибки в питании могут замедлить выздоровление, а иногда и усугубить течение болезни.
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с RT объяснила, почему так важно пересмотреть рацион во время болезни и исключить определённые продукты.
"Организм может поддерживать защитные функции организма только тогда, когда ему будет обеспечено разнообразное питание, состоящее из клетчатки, витаминов, минералов, белков", — рассказала врач Екатерина Кашух.
Как кишечник связан с иммунитетом
По словам специалиста, именно в пищеварительной системе формируется до 80% иммунных клеток. Если кишечник работает правильно, то и защитные силы организма функционируют полноценно. Но стоит допустить перегрузку жирной или острой едой, как работа кишечника ухудшается, а вместе с ней снижается эффективность иммунного ответа.
Кашух отмечает, что чрезмерное употребление жареных блюд, продуктов с трансжирами, консервантами и искусственными добавками приводит к накоплению токсинов, затрудняет усвоение витаминов и минералов, а также усиливает воспалительные процессы.
Что отличает правильное питание во время болезни
|Подход
|Чем полезен
|Чем опасен
|Лёгкая, богатая клетчаткой еда
|Поддерживает микрофлору, улучшает иммунитет
|Нет
|Жареная и острая пища
|Вкус, быстрое насыщение
|Перегрузка ЖКТ, токсическое воздействие
|Натуральные продукты (овощи, фрукты, каши)
|Витамины и минералы, лёгкое усвоение
|Нет
|Фастфуд и консерванты
|Удобство и скорость
|Нарушение обмена, воспаление кишечника
Пошаговый план корректировки рациона
-
Откажитесь от жареного и копчёного — замените их запечёнными или тушёными блюдами.
-
Уберите острое и чрезмерно солёное, чтобы снизить нагрузку на желудок и кишечник.
-
Добавьте больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов для поступления клетчатки.
-
Используйте нежирное мясо и рыбу как источник белка.
-
Обеспечьте организм достаточным количеством жидкости: вода, морсы, травяные чаи помогут быстрее выводить токсины.
Типичные ошибки и как их избежать
-
Употребление жареных блюд во время болезни → перегрузка ЖКТ и интоксикация → альтернатива: запечённые овощи и супы.
-
Ставка на фастфуд из-за удобства → недостаток витаминов и клетчатки → альтернатива: лёгкие домашние блюда.
-
Полное исключение белка → замедленное восстановление → альтернатива: куриное мясо, рыба, бобовые.
Если всё идёт не так
А что если болезнь совпала с отсутствием времени на готовку? Тогда можно выбирать простые блюда: овсянка на воде, овощные супы, паровые котлеты. Они готовятся быстро, но при этом помогают поддержать силы.
А если совсем нет аппетита? Важно не заставлять себя есть большие порции. Лучше питаться небольшими количествами, но чаще, чтобы не перегружать организм.
