Опубликована сегодня в 7:17

Иммунитет начинается в кишечнике: что класть в тарелку, чтобы болезнь отступила

Врач Кашух: жареная и острая пища во время болезни перегружает кишечник и снижает иммунитет

Когда человек заболевает, его организм мобилизует все силы для борьбы с инфекцией. Но не всегда больные задумываются о том, что именно еда в этот период играет ключевую роль в восстановлении и поддержке иммунитета. Ошибки в питании могут замедлить выздоровление, а иногда и усугубить течение болезни.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с RT объяснила, почему так важно пересмотреть рацион во время болезни и исключить определённые продукты.

"Организм может поддерживать защитные функции организма только тогда, когда ему будет обеспечено разнообразное питание, состоящее из клетчатки, витаминов, минералов, белков", — рассказала врач Екатерина Кашух.

Как кишечник связан с иммунитетом

По словам специалиста, именно в пищеварительной системе формируется до 80% иммунных клеток. Если кишечник работает правильно, то и защитные силы организма функционируют полноценно. Но стоит допустить перегрузку жирной или острой едой, как работа кишечника ухудшается, а вместе с ней снижается эффективность иммунного ответа.

Кашух отмечает, что чрезмерное употребление жареных блюд, продуктов с трансжирами, консервантами и искусственными добавками приводит к накоплению токсинов, затрудняет усвоение витаминов и минералов, а также усиливает воспалительные процессы.

Что отличает правильное питание во время болезни

Подход Чем полезен Чем опасен
Лёгкая, богатая клетчаткой еда Поддерживает микрофлору, улучшает иммунитет Нет
Жареная и острая пища Вкус, быстрое насыщение Перегрузка ЖКТ, токсическое воздействие
Натуральные продукты (овощи, фрукты, каши) Витамины и минералы, лёгкое усвоение Нет
Фастфуд и консерванты Удобство и скорость Нарушение обмена, воспаление кишечника

Пошаговый план корректировки рациона

  1. Откажитесь от жареного и копчёного — замените их запечёнными или тушёными блюдами.

  2. Уберите острое и чрезмерно солёное, чтобы снизить нагрузку на желудок и кишечник.

  3. Добавьте больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов для поступления клетчатки.

  4. Используйте нежирное мясо и рыбу как источник белка.

  5. Обеспечьте организм достаточным количеством жидкости: вода, морсы, травяные чаи помогут быстрее выводить токсины.

Типичные ошибки и как их избежать

  • Употребление жареных блюд во время болезни → перегрузка ЖКТ и интоксикация → альтернатива: запечённые овощи и супы.

  • Ставка на фастфуд из-за удобства → недостаток витаминов и клетчатки → альтернатива: лёгкие домашние блюда.

  • Полное исключение белка → замедленное восстановление → альтернатива: куриное мясо, рыба, бобовые.

Если всё идёт не так

А что если болезнь совпала с отсутствием времени на готовку? Тогда можно выбирать простые блюда: овсянка на воде, овощные супы, паровые котлеты. Они готовятся быстро, но при этом помогают поддержать силы.

А если совсем нет аппетита? Важно не заставлять себя есть большие порции. Лучше питаться небольшими количествами, но чаще, чтобы не перегружать организм.

