Простуда не отпускает? Проверьте, не питаетесь ли вы её любимыми продуктами

Когда организм борется с простудой, он расходует колоссальное количество энергии на нейтрализацию вируса. Поэтому в этот период питание становится важнейшим фактором восстановления. Неправильные продукты могут замедлить выздоровление и ухудшить общее состояние, тогда как лёгкие и сбалансированные блюда, напротив, облегчат нагрузку на организм.

"Переваривание пищи требует значительных энергозатрат, поэтому предпочтение стоит отдавать лёгким и простым блюдам", — пояснила врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева.

Врачи подчёркивают: в период болезни необходимо полностью исключить из рациона фастфуд, жирные блюда и сладкие газированные напитки. Именно они создают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему и мешают иммунитету сосредоточиться на борьбе с инфекцией.

Какие продукты стоит исключить

Фастфуд (бургеры, пицца, жареный картофель).

Снеки и чипсы.

Жирное мясо и жареные блюда.

Сладкая газировка.

Сдоба и кондитерские изделия.

Эти продукты требуют длительного переваривания, провоцируют воспалительные процессы и могут усугубить интоксикацию.

Чем заменить запрещённое

Вместо тяжёлой еды врачи советуют лёгкие супы на курином или рыбном бульоне, каши, тушёные или запечённые овощи, отварную курицу и нежирную рыбу. Подойдут и кисломолочные продукты — йогурт, кефир, ряженка. Они мягко воздействуют на организм и поддерживают микрофлору кишечника.

Свежие овощи и фрукты с большим количеством клетчатки лучше оставить на период восстановления: во время болезни они могут вызывать дискомфорт и вздутие.

Таблица: что убрать и чем заменить