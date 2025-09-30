Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:15

Простуда не отпускает? Проверьте, не питаетесь ли вы её любимыми продуктами

Михалева: жирная пища и газировка мешают организму бороться с инфекцией

Когда организм борется с простудой, он расходует колоссальное количество энергии на нейтрализацию вируса. Поэтому в этот период питание становится важнейшим фактором восстановления. Неправильные продукты могут замедлить выздоровление и ухудшить общее состояние, тогда как лёгкие и сбалансированные блюда, напротив, облегчат нагрузку на организм.

"Переваривание пищи требует значительных энергозатрат, поэтому предпочтение стоит отдавать лёгким и простым блюдам", — пояснила врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева.

Врачи подчёркивают: в период болезни необходимо полностью исключить из рациона фастфуд, жирные блюда и сладкие газированные напитки. Именно они создают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему и мешают иммунитету сосредоточиться на борьбе с инфекцией.

Какие продукты стоит исключить

  • Фастфуд (бургеры, пицца, жареный картофель).

  • Снеки и чипсы.

  • Жирное мясо и жареные блюда.

  • Сладкая газировка.

  • Сдоба и кондитерские изделия.

Эти продукты требуют длительного переваривания, провоцируют воспалительные процессы и могут усугубить интоксикацию.

Чем заменить запрещённое

Вместо тяжёлой еды врачи советуют лёгкие супы на курином или рыбном бульоне, каши, тушёные или запечённые овощи, отварную курицу и нежирную рыбу. Подойдут и кисломолочные продукты — йогурт, кефир, ряженка. Они мягко воздействуют на организм и поддерживают микрофлору кишечника.

Свежие овощи и фрукты с большим количеством клетчатки лучше оставить на период восстановления: во время болезни они могут вызывать дискомфорт и вздутие.

Таблица: что убрать и чем заменить

Исключить Заменить на
Жареное мясо Варёная курица, рыба на пару
Фастфуд и снеки Лёгкие супы и каши
Газировка Морсы, компоты, тёплое молоко с мёдом
Сдоба, торты Галеты, овсяное печенье, бананы
Жирные блюда Тушёные овощи, запеканки

Советы шаг за шагом: питание во время простуды

  1. Ешьте небольшими порциями 4-5 раз в день.

  2. Отдавайте предпочтение тёплой, а не горячей пище.

  3. Используйте щадящие способы приготовления — варку, тушение, запекание или пар.

  4. Поддерживайте питьевой режим: морсы, компоты, травяные чаи.

  5. При отсутствии аппетита не заставляйте себя есть — достаточно лёгких супов и жидких каш.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: употребление жирных и жареных блюд.

  • Последствие: перегрузка ЖКТ, медленное выздоровление.

  • Альтернатива: тушёные овощи и постное мясо.

  • Ошибка: пить сладкую газировку.

  • Последствие: обезвоживание и нагрузка на печень.

  • Альтернатива: компот из сухофруктов или морс.

  • Ошибка: есть свежие овощи и кислые фрукты.

  • Последствие: раздражение слизистой желудка.

  • Альтернатива: печёные яблоки, бананы.

А что если…

А что, если во время болезни отказаться от еды вовсе? Организм не получит необходимых питательных веществ для борьбы с вирусом, что приведёт к ещё большему ослаблению иммунитета. Поэтому даже при отсутствии аппетита лучше употреблять лёгкие блюда — супы и кисломолочные продукты.

FAQ

Что лучше пить при простуде?
Морсы, компоты, тёплое молоко с мёдом, травяные чаи.

Можно ли есть сладкое?
Лучше отказаться от тортов и сдобы. Допустимы лёгкие галеты или печёные яблоки.

Почему нельзя жирное мясо?
Оно долго переваривается, перегружает печень и желудок, что замедляет восстановление.

Когда можно вернуться к свежим овощам и фруктам?
Лучше через 5-7 дней после нормализации состояния.

