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Кардиолог Хачирова: кетогенная диета является одной из самых опасных для здоровья
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Кардиолог рассказала, какие диеты представляют наибольшую опасность для здоровья

Кардиолог Хачирова: кетогенная диета является одной из самых опасных для здоровья

Кардиолог Асият Хачирова определила кетогенную диету как одну из самых опасных для здоровья, подчеркивая, что она приводит к дефициту витаминов группы B, витамина D и кальция из-за высокого потребления белка и жира при низком уровне углеводов.

Врач также указала на опасность диет Аткинса и палео, особенно для беременных, поскольку они могут негативно влиять на кишечник и перегружать печень и почки, увеличивая риск образования камней.

Хачирова предостерегла от сыроедения, объясняя, что это питание абсолютно несбалансированно и может привести к летальному исходу.

Фото: commons.wikimedia.org/Pannet (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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