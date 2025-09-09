Нулевая калорийность с подвохом: чем опасна диетическая газировка

Диетическая газировка долгое время воспринималась как "безопасная альтернатива" сладким напиткам: тот же вкус без сахара и калорий. Однако современные исследования показывают: всё не так однозначно.

Чем отличается диетическая газировка

Вместо сахара в ней используют искусственные подсластители — аспартам, сукралозу, сахарин. Эти вещества дают сладкий вкус, но практически не содержат калорий. Однако сама газировка остаётся продуктом глубокой переработки: в её составе ароматизаторы, кислоты и другие добавки. Учёные из Австралии нашли связь регулярного употребления таких напитков с широким спектром проблем — от повышенного давления и болезни Крона до тревожности и даже некоторых видов рака.

Почему она мешает худеть

Несмотря на отсутствие сахара, диетическая газировка может влиять на обмен веществ. Сладкий вкус запускает выброс дофамина, а мозг "ожидает" поступления энергии. Но когда калорий не поступает, формируется тяга к сладкому. В итоге человек может есть больше десертов или быстрых углеводов.

Крупное исследование, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации, показало: у людей, которые пили диетическую газировку ежедневно, риск инсульта и болезни Альцгеймера был почти втрое выше. Также отмечена связь с диабетом 2-го типа и сердечно-сосудистыми нарушениями.

Что говорят новые данные

Научная сессия Американской диабетической ассоциации представила результаты 18-месячного эксперимента с участием женщин с диабетом 2-го типа. Одни продолжали пить диетическую газировку, другие заменили её на воду. Итог: группа "на воде" сбросила больше веса и у 90% участниц наступила ремиссия диабета. В группе с газировкой этот показатель составил лишь 45%. При этом рацион и уровень физической активности были одинаковыми.

Чем заменить газировку

• Обычная газированная вода - сохранит "пузырьки", но без подсластителей. Можно добавить лимон, ягоды или мяту.

• Травяные настои - мелисса, имбирь, мята или смеси с фруктами.

• Постепенный отказ - уменьшайте объём порции каждую неделю, чтобы снизить зависимость от сладкого вкуса.

• Вода с акцентом - красивая бутылка, кубики льда с ягодами или фрукты помогут сделать её более привлекательной.

Вывод

Диетическая газировка не является безобидной заменой сладких напитков. При регулярном употреблении она может мешать контролю веса и ассоциируется с повышенными рисками диабета, инсульта и когнитивных нарушений. В редких случаях она не опасна, но превращать её в ежедневную привычку не стоит. Гораздо полезнее пить воду, чай или натуральные травяные настои.