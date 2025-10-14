Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:25

0 калорий на этикетке, но +60% риска для печени: правда о диетической газировке

Диетическая газировка повышает риск жировой болезни печени на 60%

Диетическая газировка долгое время считалась безопасной альтернативой сладким напиткам. Её выбирают те, кто следит за весом, ограничивает сахар или просто хочет "вредить меньше". Однако новое исследование, результаты которого опубликовал портал EatingWell со ссылкой на данные Британского биобанка, показало: диетические напитки вовсе не безобидны для печени. Более того, их чрезмерное употребление может быть даже опаснее, чем классическая сладкая газировка.

Когда "ноль калорий" не значит "ноль вреда"

Учёные анализировали данные более 100 000 человек, за которыми наблюдали свыше десяти лет. Все участники на старте эксперимента не имели проблем с печенью. Исследователи хотели понять, как употребление напитков — как обычных, так и диетических — связано с риском развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

Результаты оказались тревожными: люди, выпивавшие более одной банки (около 250 мл) газировки в день, значительно чаще сталкивались с признаками повреждения печени. И если раньше считалось, что опасность исходит в первую очередь от сахара, теперь под удар попали и напитки без него.

"При умеренном потреблении вред от обычной и диетической газировки оказался примерно одинаковым", — отмечают авторы исследования.

Цифры, которые заставляют задуматься

Анализ показал, что:

  • регулярное употребление диетической газировки повышало риск развития жировой болезни печени на 60%;

  • для обычных сладких напитков этот показатель составил 50%;

  • оба типа напитков увеличивали вероятность преждевременной смерти от заболеваний печени, связанных с накоплением жира в клетках.

Разница между 50% и 60% может показаться небольшой, но в масштабах популяции она означает тысячи дополнительных случаев тяжёлых заболеваний.

Почему даже "диетическая" газировка опасна

Главное отличие диетических напитков в том, что вместо сахара они содержат искусственные подсластители - аспартам, сукралозу или ацесульфам-К. Эти вещества не повышают уровень глюкозы, но воздействуют на другие механизмы:

  1. Изменяют микрофлору кишечника, нарушая баланс полезных бактерий. Это, в свою очередь, влияет на обмен веществ и работу печени.

  2. Повышают уровень инсулина через рецепторы вкуса, обманывая организм ощущением сладости.

  3. Усиливают тягу к еде, что ведёт к перееданию и набору веса.

  4. Могут провоцировать воспаление и окислительный стресс — главные факторы развития НАЖБП.

Таким образом, организм реагирует не столько на сахар, сколько на постоянное раздражение системы метаболизма.

Сравнение: обычная и диетическая газировка

Параметр Обычная газировка Диетическая газировка
Содержание сахара Высокое (до 10 ч. л. на банку) Нулевое
Калорийность 150-200 ккал <10 ккал
Подсластители Сахар, глюкозо-фруктозный сироп Аспартам, сукралоза и др.
Влияние на печень Повышает жир и воспаление Изменяет микрофлору, вызывает метаболический стресс
Риск НАЖБП +50% +60%

Как сохранить здоровье печени: пошаговые советы

  1. Ограничьте сладкие и диетические напитки. Даже одна банка в день может увеличить риск заболеваний.

  2. Пейте больше воды. Добавляйте ломтик лимона, мяту или ягоды для вкуса.

  3. Выбирайте чай или кофе без сахара. Они содержат антиоксиданты, поддерживающие здоровье печени.

  4. Следите за питанием. Избегайте избытка жиров и фастфуда, чтобы не перегружать печень.

  5. Регулярно проходите обследование. Анализ на АЛТ и АСТ поможет вовремя выявить проблемы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать диетическую газировку безопасной.
    Последствие: развитие жировой болезни печени.
    Альтернатива: заменить её минеральной водой или травяным чаем.

  • Ошибка: пить напитки "для бодрости".
    Последствие: нагрузка на сердце и печень из-за кофеина и консервантов.
    Альтернатива: сделать выбор в пользу натуральных энергетиков — например, зелёного чая.

  • Ошибка: совмещать газировку с алкоголем.
    Последствие: ускоренное повреждение печени.
    Альтернатива: безалкогольные коктейли на основе цитрусов и трав.

А что если полностью отказаться от газировки?

Исследования показывают, что отказ от сладких и диетических напитков уже через 4-6 недель улучшает показатели работы печени и снижает уровень жира в крови. При этом у многих нормализуется аппетит и уменьшается тяга к сладкому.

Организм адаптируется быстро — достаточно заменить привычку пить газировку на воду или домашние компоты без сахара.

Плюсы и минусы диетических напитков

Плюсы Минусы
Меньше калорий и сахара Нарушают микрофлору кишечника
Не повышают уровень глюкозы Повышают риск жировой болезни печени
Можно употреблять при диабете (в умеренных дозах) Усиливают аппетит и зависимость от сладкого
Приятный вкус без сахара Вызывают метаболический стресс

FAQ

Можно ли пить диетическую газировку при похудении?
Иногда — да, но не ежедневно. Подсластители мешают контролировать аппетит, что замедляет снижение веса.

А если пить только половину банки в день?
При умеренном употреблении вред минимален, но регулярность — главный фактор риска.

Что безопаснее для печени — обычная или диетическая?
Ни одна из них. При высоких дозах обе повышают риск неалкогольной жировой болезни печени.

Почему газировка влияет на печень, если в ней нет алкоголя?
Потому что печень участвует в переработке всех поступающих веществ, включая подсластители и консерванты, что перегружает её.

Мифы и правда

  • Миф: диетическая газировка не содержит вредных веществ.
    Правда: искусственные подсластители влияют на обмен веществ и микрофлору.

  • Миф: если нет сахара — нет калорий, значит, можно без ограничений.
    Правда: низкая калорийность не означает отсутствие рисков.

  • Миф: вред диетических напитков не доказан.
    Правда: долгосрочные исследования подтверждают связь с болезнями печени.

3 интересных факта

  1. Аспартам в больших дозах может разрушаться до метанола и формальдегида.

  2. По статистике, каждый третий взрослый в мире регулярно пьёт диетическую газировку.

  3. Печень способна частично восстанавливаться уже через несколько недель после отказа от сладких напитков.

Исторический контекст

Диетические газировки появились в середине XX века как ответ на растущее внимание к диетам и калориям. Первые версии, содержащие сахарин, активно рекламировались как "напитки без чувства вины". Однако с развитием медицины стало ясно, что искусственные подсластители не решают проблему метаболических нарушений, а иногда лишь маскируют её. Сегодня наука возвращает баланс: неважно, сколько калорий в напитке — важно, как он воздействует на организм.

