Без сахара, но с побочкой: что на самом деле делает диетическая газировка с организмом

Многие годы диетические газированные напитки считались безопасной альтернативой сладкой "коле" и лимонадам. Однако новое исследование китайских учёных опровергло этот миф. Оказалось, что даже одна банка "газировки" без сахара в день способна существенно повысить риск жирового перерождения печени.

Исследование, которое изменило взгляд на "диетическую" соду

Работа учёных из Университета Сучжоу была представлена на конгрессе United European Gastroenterology в Берлине и опубликована изданием Daily Mail. В исследовании участвовали более 123 тысяч взрослых британцев, за которыми наблюдали на протяжении 10 лет.

Результаты оказались тревожными:

у 1178 участников развился стеатоз печени - заболевание, при котором в органе накапливается жир;

у любителей обычных сладких газировок риск развития болезни оказался выше на 50% ;

у тех, кто ежедневно пил диетическую "газировку", риск увеличился уже на 60%.

"Даже без сахара такие напитки влияют на обмен веществ и микробиоту кишечника, что в долгосрочной перспективе повышает вероятность метаболических нарушений", — отмечают авторы исследования.

Что такое стеатоз печени и чем он опасен

Стеатоз печени (или жировая дистрофия) — это заболевание, при котором в клетках печени скапливается избыток жира. Постепенно это нарушает работу органа, приводит к воспалению и может перерасти в неалкогольный стеатогепатит, а затем — в цирроз.

Главная причина — метаболическая дисфункция. Чаще всего она развивается из-за избыточного потребления сахара, рафинированных углеводов и трансжиров. Но, как выясняется, даже искусственные подсластители не так безобидны, как казалось.

Почему диетические напитки вредны

Учёные объяснили, что "нулевые калории" не означают отсутствия влияния на организм. Диетические "газировки" содержат подсластители - аспартам, сукралозу, ацесульфам калия и другие соединения, которые:

изменяют микробиом кишечника , нарушая баланс полезных бактерий;

усиливают тягу к сладкому , повышая риск переедания;

стимулируют секрецию инсулина , хотя в напитке нет глюкозы;

мешают организму правильно регулировать уровень сахара в крови.

Таким образом, вместо пользы человек получает хроническую стимуляцию инсулиновой системы, что приводит к накоплению жира в печени и развитию метаболических заболеваний.

"Диетическая сода не помогает контролировать вес или уровень сахара. Напротив, она может усиливать инсулинорезистентность", — уточнили исследователи.

Что пить вместо "газировки" без сахара

По данным китайской команды, замена даже одной банки газировки водой снижает риск стеатоза печени на 12-15%. Лучший выбор — простая или минерализованная вода без ароматизаторов.

А вот несколько полезных альтернатив, которые помогут сохранить привычку пить что-то освежающее, но без вреда для здоровья:

Холодный зелёный чай с мятой и лимоном — содержит антиоксиданты и улучшает обмен веществ.

Матча-латте на растительном молоке — мягко тонизирует и стабилизирует уровень сахара.

Вода с натуральными добавками - ягоды, цитрусовые, свежие травы (базилик, розмарин, мята).

Кокосовая вода - источник калия и электролитов.

Домашний квас - если готовить с минимальным количеством сахара, он поддерживает микрофлору кишечника.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать диетическую "газировку" безопасной заменой сладких напитков.

Последствие: увеличение риска стеатоза и нарушения обмена веществ.

Альтернатива: пить воду, зелёный чай или напитки без искусственных подсластителей.

Ошибка: употреблять "нулевые" напитки для снижения веса.

Последствие: усиление аппетита и тяги к сладкому.

Альтернатива: выбирать напитки без добавок — настой шиповника, лимонная вода, травяные чаи.

Ошибка: полагаться на надпись "без сахара".

Последствие: игнорирование вреда подсластителей.

Альтернатива: проверять состав — если в списке есть аспартам, сукралоза или ацесульфам, напиток стоит исключить.

Как снизить риск стеатоза печени

Ограничить подсластители - не только в напитках, но и в йогуртах, жевательных резинках, протеиновых батончиках. Сбалансировать питание - больше белка, овощей, цельнозерновых продуктов. Увеличить физическую активность - даже 30 минут ходьбы в день улучшают работу печени. Пить больше воды - она помогает естественно выводить продукты обмена. Регулярно проходить обследование - анализ крови на АЛТ и УЗИ печени помогут вовремя выявить нарушения.

Плюсы и минусы диетических напитков

Плюсы Минусы Не содержат сахара и калорий Повышают риск стеатоза печени Удовлетворяют тягу к сладкому Нарушают микрофлору кишечника Могут помочь временно отказаться от сладкой газировки Усиливают секрецию инсулина Удобны и доступны Формируют зависимость от сладкого вкуса

Три интересных факта