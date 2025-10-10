Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Энергетические напитки
Энергетические напитки
© Openverse by Tambako the Jaguar is licensed under CC BY-ND 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:26

Без сахара, но с побочкой: что на самом деле делает диетическая газировка с организмом

Исследование: диетическая газировка повышает риск жирового перерождения печени на 60%

Многие годы диетические газированные напитки считались безопасной альтернативой сладкой "коле" и лимонадам. Однако новое исследование китайских учёных опровергло этот миф. Оказалось, что даже одна банка "газировки" без сахара в день способна существенно повысить риск жирового перерождения печени.

Исследование, которое изменило взгляд на "диетическую" соду

Работа учёных из Университета Сучжоу была представлена на конгрессе United European Gastroenterology в Берлине и опубликована изданием Daily Mail. В исследовании участвовали более 123 тысяч взрослых британцев, за которыми наблюдали на протяжении 10 лет.

Результаты оказались тревожными:

  • у 1178 участников развился стеатоз печени - заболевание, при котором в органе накапливается жир;

  • у любителей обычных сладких газировок риск развития болезни оказался выше на 50%;

  • у тех, кто ежедневно пил диетическую "газировку", риск увеличился уже на 60%.

"Даже без сахара такие напитки влияют на обмен веществ и микробиоту кишечника, что в долгосрочной перспективе повышает вероятность метаболических нарушений", — отмечают авторы исследования.

Что такое стеатоз печени и чем он опасен

Стеатоз печени (или жировая дистрофия) — это заболевание, при котором в клетках печени скапливается избыток жира. Постепенно это нарушает работу органа, приводит к воспалению и может перерасти в неалкогольный стеатогепатит, а затем — в цирроз.

Главная причина — метаболическая дисфункция. Чаще всего она развивается из-за избыточного потребления сахара, рафинированных углеводов и трансжиров. Но, как выясняется, даже искусственные подсластители не так безобидны, как казалось.

Почему диетические напитки вредны

Учёные объяснили, что "нулевые калории" не означают отсутствия влияния на организм. Диетические "газировки" содержат подсластители - аспартам, сукралозу, ацесульфам калия и другие соединения, которые:

  • изменяют микробиом кишечника, нарушая баланс полезных бактерий;

  • усиливают тягу к сладкому, повышая риск переедания;

  • стимулируют секрецию инсулина, хотя в напитке нет глюкозы;

  • мешают организму правильно регулировать уровень сахара в крови.

Таким образом, вместо пользы человек получает хроническую стимуляцию инсулиновой системы, что приводит к накоплению жира в печени и развитию метаболических заболеваний.

"Диетическая сода не помогает контролировать вес или уровень сахара. Напротив, она может усиливать инсулинорезистентность", — уточнили исследователи.

Что пить вместо "газировки" без сахара

По данным китайской команды, замена даже одной банки газировки водой снижает риск стеатоза печени на 12-15%. Лучший выбор — простая или минерализованная вода без ароматизаторов.

А вот несколько полезных альтернатив, которые помогут сохранить привычку пить что-то освежающее, но без вреда для здоровья:

  • Холодный зелёный чай с мятой и лимоном — содержит антиоксиданты и улучшает обмен веществ.

  • Матча-латте на растительном молоке — мягко тонизирует и стабилизирует уровень сахара.

  • Вода с натуральными добавками - ягоды, цитрусовые, свежие травы (базилик, розмарин, мята).

  • Кокосовая вода - источник калия и электролитов.

  • Домашний квас - если готовить с минимальным количеством сахара, он поддерживает микрофлору кишечника.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать диетическую "газировку" безопасной заменой сладких напитков.
    Последствие: увеличение риска стеатоза и нарушения обмена веществ.
    Альтернатива: пить воду, зелёный чай или напитки без искусственных подсластителей.

  • Ошибка: употреблять "нулевые" напитки для снижения веса.
    Последствие: усиление аппетита и тяги к сладкому.
    Альтернатива: выбирать напитки без добавок — настой шиповника, лимонная вода, травяные чаи.

  • Ошибка: полагаться на надпись "без сахара".
    Последствие: игнорирование вреда подсластителей.
    Альтернатива: проверять состав — если в списке есть аспартам, сукралоза или ацесульфам, напиток стоит исключить.

Как снизить риск стеатоза печени

  1. Ограничить подсластители - не только в напитках, но и в йогуртах, жевательных резинках, протеиновых батончиках.

  2. Сбалансировать питание - больше белка, овощей, цельнозерновых продуктов.

  3. Увеличить физическую активность - даже 30 минут ходьбы в день улучшают работу печени.

  4. Пить больше воды - она помогает естественно выводить продукты обмена.

  5. Регулярно проходить обследование - анализ крови на АЛТ и УЗИ печени помогут вовремя выявить нарушения.

Плюсы и минусы диетических напитков

Плюсы Минусы
Не содержат сахара и калорий Повышают риск стеатоза печени
Удовлетворяют тягу к сладкому Нарушают микрофлору кишечника
Могут помочь временно отказаться от сладкой газировки Усиливают секрецию инсулина
Удобны и доступны Формируют зависимость от сладкого вкуса

Три интересных факта

  1. По данным ВОЗ, около 30% взрослых в мире страдают от неалкогольной жировой болезни печени.

  2. Аспартам и сукралоза — самые распространённые подсластители, они используются более чем в 6000 продуктах питания.

  3. Регулярное употребление диетических напитков связано не только с заболеваниями печени, но и с повышенным риском инсульта и диабета 2 типа.

