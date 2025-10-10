Без сахара, но с побочкой: что на самом деле делает диетическая газировка с организмом
Многие годы диетические газированные напитки считались безопасной альтернативой сладкой "коле" и лимонадам. Однако новое исследование китайских учёных опровергло этот миф. Оказалось, что даже одна банка "газировки" без сахара в день способна существенно повысить риск жирового перерождения печени.
Исследование, которое изменило взгляд на "диетическую" соду
Работа учёных из Университета Сучжоу была представлена на конгрессе United European Gastroenterology в Берлине и опубликована изданием Daily Mail. В исследовании участвовали более 123 тысяч взрослых британцев, за которыми наблюдали на протяжении 10 лет.
Результаты оказались тревожными:
-
у 1178 участников развился стеатоз печени - заболевание, при котором в органе накапливается жир;
-
у любителей обычных сладких газировок риск развития болезни оказался выше на 50%;
-
у тех, кто ежедневно пил диетическую "газировку", риск увеличился уже на 60%.
"Даже без сахара такие напитки влияют на обмен веществ и микробиоту кишечника, что в долгосрочной перспективе повышает вероятность метаболических нарушений", — отмечают авторы исследования.
Что такое стеатоз печени и чем он опасен
Стеатоз печени (или жировая дистрофия) — это заболевание, при котором в клетках печени скапливается избыток жира. Постепенно это нарушает работу органа, приводит к воспалению и может перерасти в неалкогольный стеатогепатит, а затем — в цирроз.
Главная причина — метаболическая дисфункция. Чаще всего она развивается из-за избыточного потребления сахара, рафинированных углеводов и трансжиров. Но, как выясняется, даже искусственные подсластители не так безобидны, как казалось.
Почему диетические напитки вредны
Учёные объяснили, что "нулевые калории" не означают отсутствия влияния на организм. Диетические "газировки" содержат подсластители - аспартам, сукралозу, ацесульфам калия и другие соединения, которые:
-
изменяют микробиом кишечника, нарушая баланс полезных бактерий;
-
усиливают тягу к сладкому, повышая риск переедания;
-
стимулируют секрецию инсулина, хотя в напитке нет глюкозы;
-
мешают организму правильно регулировать уровень сахара в крови.
Таким образом, вместо пользы человек получает хроническую стимуляцию инсулиновой системы, что приводит к накоплению жира в печени и развитию метаболических заболеваний.
"Диетическая сода не помогает контролировать вес или уровень сахара. Напротив, она может усиливать инсулинорезистентность", — уточнили исследователи.
Что пить вместо "газировки" без сахара
По данным китайской команды, замена даже одной банки газировки водой снижает риск стеатоза печени на 12-15%. Лучший выбор — простая или минерализованная вода без ароматизаторов.
А вот несколько полезных альтернатив, которые помогут сохранить привычку пить что-то освежающее, но без вреда для здоровья:
-
Холодный зелёный чай с мятой и лимоном — содержит антиоксиданты и улучшает обмен веществ.
-
Матча-латте на растительном молоке — мягко тонизирует и стабилизирует уровень сахара.
-
Вода с натуральными добавками - ягоды, цитрусовые, свежие травы (базилик, розмарин, мята).
-
Кокосовая вода - источник калия и электролитов.
-
Домашний квас - если готовить с минимальным количеством сахара, он поддерживает микрофлору кишечника.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать диетическую "газировку" безопасной заменой сладких напитков.
Последствие: увеличение риска стеатоза и нарушения обмена веществ.
Альтернатива: пить воду, зелёный чай или напитки без искусственных подсластителей.
-
Ошибка: употреблять "нулевые" напитки для снижения веса.
Последствие: усиление аппетита и тяги к сладкому.
Альтернатива: выбирать напитки без добавок — настой шиповника, лимонная вода, травяные чаи.
-
Ошибка: полагаться на надпись "без сахара".
Последствие: игнорирование вреда подсластителей.
Альтернатива: проверять состав — если в списке есть аспартам, сукралоза или ацесульфам, напиток стоит исключить.
Как снизить риск стеатоза печени
-
Ограничить подсластители - не только в напитках, но и в йогуртах, жевательных резинках, протеиновых батончиках.
-
Сбалансировать питание - больше белка, овощей, цельнозерновых продуктов.
-
Увеличить физическую активность - даже 30 минут ходьбы в день улучшают работу печени.
-
Пить больше воды - она помогает естественно выводить продукты обмена.
-
Регулярно проходить обследование - анализ крови на АЛТ и УЗИ печени помогут вовремя выявить нарушения.
Плюсы и минусы диетических напитков
|Плюсы
|Минусы
|Не содержат сахара и калорий
|Повышают риск стеатоза печени
|Удовлетворяют тягу к сладкому
|Нарушают микрофлору кишечника
|Могут помочь временно отказаться от сладкой газировки
|Усиливают секрецию инсулина
|Удобны и доступны
|Формируют зависимость от сладкого вкуса
Три интересных факта
-
По данным ВОЗ, около 30% взрослых в мире страдают от неалкогольной жировой болезни печени.
-
Аспартам и сукралоза — самые распространённые подсластители, они используются более чем в 6000 продуктах питания.
-
Регулярное употребление диетических напитков связано не только с заболеваниями печени, но и с повышенным риском инсульта и диабета 2 типа.
