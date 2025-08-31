Диетические продукты – коварная ловушка: нутрициолог раскрыла горькую правду о похудении

Многие продукты, которые на упаковке или в рекламе позиционируются как "диетические" или "полезные", на деле могут мешать снижению веса. Нутрициолог Екатерина Осипова рассказала, какие категории стоит рассматривать с осторожностью, если цель — похудение.

Безглютеновые продукты

Сегодня еда с пометкой gluten free стала модным трендом. Однако изначально такие продукты создавались для людей с непереносимостью глютена.

"Чтобы определить необходимость исключения глютена из рациона, лучше всего пройти генетический тест", — пояснила Осипова.

При этом важно помнить: безглютеновые аналоги часто содержат больше углеводов и калорий. Поэтому замена обычного хлеба или печенья на безглютеновое не всегда делает рацион легче, а иногда даже наоборот — повышает его калорийность.

Энергетические батончики

Рекламируемые как "полезный перекус" или "замена завтрака", такие батончики могут стать ловушкой для худеющих. Многие из них содержат значительные дозы сахара, сиропов и искусственных добавок. В результате калорийность этих перекусов оказывается сопоставимой с полноценным приёмом пищи, но без ощущения сытости. Постепенно это приводит к перееданию и тормозит процесс похудения.

Смузи и свежевыжатые соки

Фруктовые смузи и соки часто воспринимаются как здоровая альтернатива сладостям. Но здесь тоже есть нюанс: при измельчении и процеживании фруктов теряется клетчатка, которая отвечает за чувство насыщения. В результате такие напитки быстро повышают уровень сахара в крови, провоцируя резкий аппетит спустя короткое время.

Особенно коварен свежевыжатый сок. Для одного стакана апельсинового фреша требуется 3-4 фрукта, что в пересчёте даёт около 24 граммов сахара — эквивалент стандартной газировки. При регулярном употреблении это может свести на нет усилия по снижению веса.

Как избежать ошибок

Эксперты советуют внимательно читать состав продуктов и оценивать их реальную калорийность. Вместо безглютеновых и "фитнес"-батончиков лучше выбирать цельные продукты: свежие овощи, фрукты, орехи, кисломолочные изделия. А смузи и соки употреблять в умеренных количествах, дополняя рацион продуктами с высоким содержанием клетчатки.