Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 21:05

Жир из котлет и сосисок оказался спусковым крючком тяжёлой астмы

Профессор Университета Пенсильвании: питание влияет на развитие нейтрофильной астмы

Пищевые привычки способны оказывать влияние на здоровье гораздо сильнее, чем принято думать. Новые исследования показывают, что определённые жирные кислоты, содержащиеся в обработанных продуктах, могут быть связаны с тяжёлой формой астмы, которую врачи называют нейтрофильной. Этот подтип заболевания встречается реже, но отличается особенно тяжёлым течением и сложностью в лечении.

Почему жирные продукты могут быть опасны

Учёные из Детской больницы Филадельфии выяснили, что в основе механизма лежит стеариновая кислота — вещество, часто присутствующее в животном жире и переработанных продуктах питания. При её поступлении в организм запускается реакция в дыхательных путях, которая провоцирует воспаление и создаёт условия для развития астмы.

Особенность в том, что подобный процесс наблюдается даже у тех пациентов, которые не страдают ожирением. Долгое время считалось, что именно лишний вес у детей становится главным фактором риска тяжёлых форм болезни. Однако новые данные показывают: питание играет самостоятельную роль, независимо от массы тела.

Нейтрофильная астма: что это за диагноз

Астма — одно из самых распространённых хронических заболеваний дыхательных путей. В Великобритании, например, с ней живёт более пяти миллионов человек, и примерно у 200 тысяч болезнь протекает в тяжёлой форме.

Среди них около 15% пациентов сталкиваются с нейтрофильным типом. Эта разновидность болезни связана с чрезмерным ответом иммунной системы: в лёгких накапливаются нейтрофилы — особые клетки, отвечающие за воспалительные процессы. В результате дыхание становится затруднённым, а приступы возникают чаще и протекают тяжелее.

Роль диеты и неожиданные защитники

В отличие от стеариновой кислоты, олеиновая кислота, которая содержится в растительных жирах, особенно в оливковом масле, может оказывать обратное действие. Она помогает подавлять воспалительные процессы и снижать риск обострений.

Это открытие стало важным дополнением к известным фактам о пользе средиземноморской диеты, богатой растительными маслами, орехами и свежими овощами. Такой рацион давно связывают с поддержанием здоровья сердца и сосудов, а теперь появились подтверждения его роли в профилактике некоторых форм астмы.

Что говорят специалисты

"До этого исследования многие подозревали, что детское ожирение является причиной этой формы астмы", — сказал старший научный сотрудник доктор Дэвид Хилл, лечащий врач Детской больницы Филадельфии.

По его словам, результаты наблюдений за детьми, не имевшими лишнего веса, заставили искать другие объяснения. Исследования на животных и клинические данные подтвердили: именно насыщенные длинноцепочечные жирные кислоты могут выступать спусковым механизмом болезни.

"В зависимости от подтипа астмы могут потребоваться различные методы лечения", — отметила профессор педиатрии Университета Пенсильвании Лиза Янг.

Она подчеркнула, что новая информация открывает возможности для корректировки рациона в качестве дополнительного метода терапии.

Что это значит для пациентов

Врачи всё чаще говорят о том, что подход к лечению астмы должен быть персонализированным. Для одних пациентов ключевым фактором является аллергия, для других — вирусные инфекции, а в случае с нейтрофильной формой важную роль играет питание.

Рекомендации специалистов включают:

  • уменьшение количества насыщенных жиров в рационе;
  • выбор полезных источников жиров, таких как оливковое масло и орехи;
  • контроль за качеством потребляемых продуктов и отказ от избыточно переработанной пищи.

Такие изменения могут стать значимой частью комплексного подхода к терапии и профилактике тяжёлых обострений.

Перспективы дальнейших исследований

Учёные подчёркивают, что работа в этой области только начинается. Необходимо точнее изучить механизмы влияния различных жирных кислот на дыхательные пути и проверить, насколько изменения в питании могут улучшить состояние пациентов в долгосрочной перспективе.

Тем не менее, уже сейчас очевидно: питание способно не только влиять на вес или уровень холестерина, но и напрямую затрагивать работу иммунной системы и дыхательных органов.

