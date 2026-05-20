Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Салат из молодых овощей и яиц
Салат из молодых овощей и яиц
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use
Главная / Еда
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:38

Внутренняя температура растет как печка: эти продукты летом мешают организму охлаждаться

В период аномальной жары критически важно пересмотреть рацион, чтобы минимизировать нагрузку на сердечно-сосудистую систему и обеспечить эффективную терморегуляцию организма, пояснила изданию NewsInfo молекулярный биолог, биохимик Юлия Дробышева. Эксперт подчеркнула, что правильный подбор еды и напитков помогает избежать обезвоживания и патологического перегрева.

Особое внимание, по словам специалиста, стоит уделить качеству потребляемой жидкости. Многие привычные продукты, которые кажутся спасительными в зной, на самом деле провоцируют опасные процессы.

"Нельзя употреблять в жару алкоголь и сладкую газировку, поскольку они не утоляют жажду, наоборот, запускают обезвоживание. Газировка содержит сахар, она, так же как и спирт, забирает воду из организма, сгущает кровь, сердцу становится тяжелее работать. Сахар, спирт вызывают обезвоживание и жажду. Ты не напиваешься этими напитками, ты увеличиваешь их потребление", — отметила биолог.

Для поддержания водного баланса медики рекомендуют чаще выбирать полезные освежающие напитки, избегая избытка сахара. Также важно помнить, что резкий переход на продукты с электролитами требует осознанного подхода к выбору состава.

"Нельзя употреблять в жару тяжелую пищу, жирную, жареную, копченую, избыток острых соусов, которые также задерживают жидкость. Тело тратит большие ресурсы на их переваривание, поднимается внутренняя температура и мешает естественному охлаждению организма", — пояснила биолог Юлия Дробышева.

Специалист рекомендует обращать внимание на способы приготовления пищи, стараясь готовить блюда без использования плиты, что значительно облегчает нагрузку на систему ЖКТ. Кроме того, стоит внимательнее относиться к составу десертов, так как поиск безопасной альтернативы сахару становится актуальным в жаркие дни. Вместо тяжелых мясных блюд эксперт советует употреблять сезонные овощи и делать легкий салат для поддержания бодрости.

Читайте также

Проверено экспертом: Врач-диетолог Екатерина Мельникова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Еда больше не спешит портиться: новая технология продлевает срок хранения еды 26.04.2026 в 8:33

Мировая индустрия готовится к отказу от привычных консервантов в пользу невидимого барьера, который сохраняет свежесть продуктов без изменения их состава.

Читать полностью » Цены на картофель запутывают: разница между сортами до 3 раз 24.04.2026 в 19:06

Весенний рост цен на привычные корнеплоды заставляет покупателей чаще заглядывать в ценники, но эксперты напоминают о важности баланса и качества продуктов.

Читать полностью » Ароматизаторы из природного сырья не так страшны, как кажется: опасность прячется в другом месте 24.04.2026 в 15:51

Диетолог Алексей Калинчев объяснил NewsInfo, безопасны ли натуральные красители в продуктах.

Читать полностью » Ретиноловое питание изнутри: простые рецепты для поддержания естественной красоты 23.04.2026 в 10:42

Выбирая продукты для утреннего смузи, важно учитывать биохимические связи, которые превращают обычные овощи в мощный инструмент для поддержки организма.

Читать полностью » Из старой зелени получится соус, который навсегда изменит вкус мяса 22.04.2026 в 19:51

Узнайте, почему потеря свежести — это не повод отправлять продукты в мусорное ведро, и какие методы позволяют раскрыть спрятанные внутри клеток ароматы.

Читать полностью » Сквозь фильтр этикета: как наслаждаться мидиями и остаться с безупречным гардеробом 21.04.2026 в 19:51

Разбираемся, как правильно обращаться с моллюсками в ресторане, чтобы чувствовать себя уверенно и не упустить нюансы вкуса при подаче изысканного блюда.

Читать полностью » Охлаждение вареных яиц обросло мифами: правда оказалась совсем в другом 21.04.2026 в 17:48

Диетолог Лидия Ионова рассказала NewsInfo, вредно ли охлаждать вареные яйца.

Читать полностью » Хлеб из замороженного теста удивил составом: главное преимущество многие упускают 21.04.2026 в 12:13

Диетолог Дарья Русакова рассказала NewsInfo, полезен ли хлеб из замороженного теста.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Виллы с бассейном забудут про аренду: копеечная подписка на сервисы открывает бесплатное жилье в путешествии
Красота и здоровье
Темная завеса и вспышки перед глазами: вот что способно стать спусковым крючком
ПФО
Фасад для туристов, ямы для своих: контраст весеннего Нижнего Новгорода удивил жителей
Садоводство
Сорванный нижний лист перед посадкой открывает секрет: простая хитрость бережет томаты от гнили
Авто и мото
Раскаленный салон заставит переплачивать на заправках: глупая привычка губит компрессор кондиционера
Наука
Размером с коробку, а пользы на миллиарды: российский космический микроскоп удивил даже ученых
Экономика
Рубль резко укрепился: какая реальность прячется за красивым курсом
Наука
Один прыжок на землю раз в неделю: простая привычка ленивца меняет жизнь целого леса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet