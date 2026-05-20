Внутренняя температура растет как печка: эти продукты летом мешают организму охлаждаться

В период аномальной жары критически важно пересмотреть рацион, чтобы минимизировать нагрузку на сердечно-сосудистую систему и обеспечить эффективную терморегуляцию организма, пояснила изданию NewsInfo молекулярный биолог, биохимик Юлия Дробышева. Эксперт подчеркнула, что правильный подбор еды и напитков помогает избежать обезвоживания и патологического перегрева.

Особое внимание, по словам специалиста, стоит уделить качеству потребляемой жидкости. Многие привычные продукты, которые кажутся спасительными в зной, на самом деле провоцируют опасные процессы.

"Нельзя употреблять в жару алкоголь и сладкую газировку, поскольку они не утоляют жажду, наоборот, запускают обезвоживание. Газировка содержит сахар, она, так же как и спирт, забирает воду из организма, сгущает кровь, сердцу становится тяжелее работать. Сахар, спирт вызывают обезвоживание и жажду. Ты не напиваешься этими напитками, ты увеличиваешь их потребление", — отметила биолог.

Для поддержания водного баланса медики рекомендуют чаще выбирать полезные освежающие напитки, избегая избытка сахара. Также важно помнить, что резкий переход на продукты с электролитами требует осознанного подхода к выбору состава.

"Нельзя употреблять в жару тяжелую пищу, жирную, жареную, копченую, избыток острых соусов, которые также задерживают жидкость. Тело тратит большие ресурсы на их переваривание, поднимается внутренняя температура и мешает естественному охлаждению организма", — пояснила биолог Юлия Дробышева.

Специалист рекомендует обращать внимание на способы приготовления пищи, стараясь готовить блюда без использования плиты, что значительно облегчает нагрузку на систему ЖКТ. Кроме того, стоит внимательнее относиться к составу десертов, так как поиск безопасной альтернативы сахару становится актуальным в жаркие дни. Вместо тяжелых мясных блюд эксперт советует употреблять сезонные овощи и делать легкий салат для поддержания бодрости.

Читайте также