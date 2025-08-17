Не давайте подагре шанса: ешьте это и забудьте о болях в суставах
Подагра — это хроническое заболевание суставов, возникающее из-за накопления кристаллов мочевой кислоты. Основной фактор риска — повышенный уровень мочевой кислоты в крови, который напрямую связан с поступлением в организм пуринов. Именно поэтому питание при подагре играет решающую роль: от рациона зависит частота обострений и общее самочувствие.
Что такое пурины
Пурины — это вещества, содержащиеся почти во всех клетках живых организмов. При их переработке образуется мочевая кислота. Если её уровень превышает норму, кристаллы откладываются в суставах, вызывая воспаление и боль.
Продукты, которые стоит ограничить при подагре
Мясо и субпродукты:
-
Красное мясо: говядина, свинина, баранина.
-
Субпродукты: печень, сердце, почки, мозг.
-
Колбасы, сосиски, копчёности, паштеты.
Эти продукты — основные источники пуринов. Если полностью отказаться сложно, заменяйте красное мясо курицей или индейкой.
Рыба и морепродукты:
-
Селёдка, скумбрия, сардины, анчоусы, шпроты.
-
Лосось, тунец, семга.
-
Креветки, кальмары, мидии, устрицы.
-
Консервы из рыбы.
Белая нежирная рыба (треска, хек, минтай) допускается в ограниченных количествах.
Алкоголь:
-
Пиво (особенно опасно: сочетает пурины и этанол).
-
Водка, виски, коньяк.
-
Красное вино.
Даже небольшие дозы спиртного повышают риск обострения.
Жирные продукты:
-
Цельное молоко, сливки, жирные сыры и творог.
-
Масло, сметана, майонез.
Жиры усиливают нагрузку на почки и способствуют набору веса. Лучше выбирать обезжиренные молочные продукты.
Бобовые и орехи:
-
Горох, фасоль, чечевица, нут.
-
Арахис, грецкие орехи, фундук, кешью.
Можно включать в меню, но не чаще 1–2 раз в неделю и в умеренном количестве.
Сладости и подсластители:
-
Шоколад, торты, пирожные, мороженое.
-
Сладкие газированные напитки.
Фруктоза усиливает выработку мочевой кислоты и мешает её выведению.
Кофеинсодержащие напитки:
-
Крепкий кофе и чай, какао.
-
Энергетики, кола.
Кофеин повышает образование мочевой кислоты.
Дополнительные рекомендации
- Больше овощей, фруктов и каш.
- Маложирные молочные продукты и яйца.
- Растительные масла холодного отжима.
- Чистая вода, травяные чаи, отвары (до 2 л жидкости в день).
- Регулярная физическая активность и контроль веса.
При подагре важно не только лечение препаратами, но и строгая диета. Ограничение продуктов, богатых пуринами, и соблюдение питьевого режима помогают уменьшить уровень мочевой кислоты, снизить риск обострений и сохранить здоровье суставов.
