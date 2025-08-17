Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чоризо
Чоризо
© commons.wikimedia.org by Pannet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:48

Не давайте подагре шанса: ешьте это и забудьте о болях в суставах

Врачи рекомендуют ограничить мясо, рыбу и бобовые при подагре

Подагра — это хроническое заболевание суставов, возникающее из-за накопления кристаллов мочевой кислоты. Основной фактор риска — повышенный уровень мочевой кислоты в крови, который напрямую связан с поступлением в организм пуринов. Именно поэтому питание при подагре играет решающую роль: от рациона зависит частота обострений и общее самочувствие.

Что такое пурины

Пурины — это вещества, содержащиеся почти во всех клетках живых организмов. При их переработке образуется мочевая кислота. Если её уровень превышает норму, кристаллы откладываются в суставах, вызывая воспаление и боль.

Продукты, которые стоит ограничить при подагре

Мясо и субпродукты:

  • Красное мясо: говядина, свинина, баранина.

  • Субпродукты: печень, сердце, почки, мозг.

  • Колбасы, сосиски, копчёности, паштеты.

Эти продукты — основные источники пуринов. Если полностью отказаться сложно, заменяйте красное мясо курицей или индейкой.

Рыба и морепродукты:

  • Селёдка, скумбрия, сардины, анчоусы, шпроты.

  • Лосось, тунец, семга.

  • Креветки, кальмары, мидии, устрицы.

  • Консервы из рыбы.

Белая нежирная рыба (треска, хек, минтай) допускается в ограниченных количествах.

Алкоголь:

  • Пиво (особенно опасно: сочетает пурины и этанол).

  • Водка, виски, коньяк.

  • Красное вино.

Даже небольшие дозы спиртного повышают риск обострения.

Жирные продукты:

  • Цельное молоко, сливки, жирные сыры и творог.

  • Масло, сметана, майонез.

Жиры усиливают нагрузку на почки и способствуют набору веса. Лучше выбирать обезжиренные молочные продукты.

Бобовые и орехи:

  • Горох, фасоль, чечевица, нут.

  • Арахис, грецкие орехи, фундук, кешью.

Можно включать в меню, но не чаще 1–2 раз в неделю и в умеренном количестве.

Сладости и подсластители:

  • Шоколад, торты, пирожные, мороженое.

  • Сладкие газированные напитки.

Фруктоза усиливает выработку мочевой кислоты и мешает её выведению.

Кофеинсодержащие напитки:

  • Крепкий кофе и чай, какао.

  • Энергетики, кола.

Кофеин повышает образование мочевой кислоты.

Дополнительные рекомендации

  1. Больше овощей, фруктов и каш.
  2. Маложирные молочные продукты и яйца.
  3. Растительные масла холодного отжима.
  4. Чистая вода, травяные чаи, отвары (до 2 л жидкости в день).
  5. Регулярная физическая активность и контроль веса.

При подагре важно не только лечение препаратами, но и строгая диета. Ограничение продуктов, богатых пуринами, и соблюдение питьевого режима помогают уменьшить уровень мочевой кислоты, снизить риск обострений и сохранить здоровье суставов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи рекомендуют ромашковый и мятный чай для улучшения сна и снижения тревожности сегодня в 17:41

Вечер перестанет быть мучением: эти пять трав помогут быстро уснуть

Откройте секрет спокойного сна! Узнайте о 5 лучших травяных чаях (ромашка, мята, лаванда и другие), которые помогут расслабиться, снять стресс и быстро заснуть.

Читать полностью » Гарвардский профессор усомнился в роли молока в профилактике переломов сегодня в 17:29

Остеопороз не боится молока: в чём настоящая защита костей

Новые исследования ставят под сомнение роль молока в укреплении костей. Учёные выявили слабую связь с профилактикой переломов, влияние молочной индустрии на науку и альтернативные источники кальция — от сардин до зелени.

Читать полностью » Активное обучение: естественный способ защитить мозг от старения сегодня в 16:29

20 минут в день — и мозг начинает строить новые нейронные связи: секрет ясного ума в любом возрасте

Активное обучение поможет сохранить ясность ума! Узнайте, как программирование, музыка и творчество укрепляют память, развивают гибкость мышления и защищают от деменции.

Читать полностью » Эксперты рассказали, какие процедуры можно исключить из ухода за волосами сегодня в 16:10

Выбираем правильный уход: какие процедуры не нужны вашим волосам

Уход за волосами становится проще! Узнайте, как hair minimalism меняет наш подход к красоте и здоровью волос без лишних затрат и усилий.

Читать полностью » Spongiibacter nanhainus: бактерия из глубин может стать спасением от рака сегодня в 15:24

Морская бездна спасает жизни: обнаружен сахар, уничтожающий раковые клетки

Ученые обнаружили в океанских глубинах бактерию Spongiibacter nanhainus, выделяющую вещество EPS 3.9. Оно показывает удивительные свойства в борьбе с раком, вызывая самоуничтожение раковых клеток и стимулируя иммунитет.

Читать полностью » Как сегодня в 15:17

8 модных образов Энн Хэтэуэй из "Дьявол носит Prada 2", которые взбудоражат мир моды в 2025 году

Энн Хэтэуэй вновь в образе Энди Сакс! Узнайте, как стильные наряды из "Дьявол носит Prada 2" определят моду 2025 года и что ждет поклонников.

Читать полностью » Психиатр Ковтун: осенью фиксируется до 20% больше случаев психических заболеваний сегодня в 14:27

Осень, которая крадёт настроение и силы

Психиатры рассказали, почему осенью растёт число психических расстройств, как темнота влияет на мозг и какие привычки помогают избежать сезонной депрессии.

Читать полностью » Опасный храп: врач раскрыл связь с апноэ и болезнями сердца сегодня в 14:13

Храп – это не просто звук: проверьте, не грозит ли вам смертельная опасность

Храп может быть симптомом обструктивного апноэ сна, опасного состояния, вызывающего остановки дыхания. Врач рекомендует обследование при длительном храпе для своевременной диагностики и лечения.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Достопримечательности Туапсе и окрестностей — гид по природным и историческим местам
Спорт и фитнес

Учёные: высокоинтенсивные тренировки менее 15 минут укрепляют сердечно-сосудистую систему
Красота и здоровье

Три функции спреев для кожи — от тонизирования до фиксации макияжа
Наука и технологии

Археологи нашли древнейшее прямое доказательство употребления бетеля 4000 лет назад
Садоводство

Выращивание вишни из косточки не гарантирует урожай, но даёт уникальные результаты
Наука и технологии

Археологи обнаружили деревянную кисть эпохи неолита в Смоленской области
Авто и мото

В России могут ввести штраф для пешеходов в наушниках или с телефоном при переходе дороги
Еда

Приготовьте хрустящие куриные наггетсы в духовке без фритюра
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru