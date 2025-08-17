Не давайте подагре шанса: ешьте это и забудьте о болях в суставах

Подагра — это хроническое заболевание суставов, возникающее из-за накопления кристаллов мочевой кислоты. Основной фактор риска — повышенный уровень мочевой кислоты в крови, который напрямую связан с поступлением в организм пуринов. Именно поэтому питание при подагре играет решающую роль: от рациона зависит частота обострений и общее самочувствие.

Что такое пурины

Пурины — это вещества, содержащиеся почти во всех клетках живых организмов. При их переработке образуется мочевая кислота. Если её уровень превышает норму, кристаллы откладываются в суставах, вызывая воспаление и боль.

Продукты, которые стоит ограничить при подагре

Мясо и субпродукты:

Красное мясо: говядина, свинина, баранина.

Субпродукты: печень, сердце, почки, мозг.

Колбасы, сосиски, копчёности, паштеты.

Эти продукты — основные источники пуринов. Если полностью отказаться сложно, заменяйте красное мясо курицей или индейкой.

Рыба и морепродукты:

Селёдка, скумбрия, сардины, анчоусы, шпроты.

Лосось, тунец, семга.

Креветки, кальмары, мидии, устрицы.

Консервы из рыбы.

Белая нежирная рыба (треска, хек, минтай) допускается в ограниченных количествах.

Алкоголь:

Пиво (особенно опасно: сочетает пурины и этанол).

Водка, виски, коньяк.

Красное вино.

Даже небольшие дозы спиртного повышают риск обострения.

Жирные продукты:

Цельное молоко, сливки, жирные сыры и творог.

Масло, сметана, майонез.

Жиры усиливают нагрузку на почки и способствуют набору веса. Лучше выбирать обезжиренные молочные продукты.

Бобовые и орехи:

Горох, фасоль, чечевица, нут.

Арахис, грецкие орехи, фундук, кешью.

Можно включать в меню, но не чаще 1–2 раз в неделю и в умеренном количестве.

Сладости и подсластители:

Шоколад, торты, пирожные, мороженое.

Сладкие газированные напитки.

Фруктоза усиливает выработку мочевой кислоты и мешает её выведению.

Кофеинсодержащие напитки:

Крепкий кофе и чай, какао.

Энергетики, кола.

Кофеин повышает образование мочевой кислоты.

Дополнительные рекомендации

Больше овощей, фруктов и каш. Маложирные молочные продукты и яйца. Растительные масла холодного отжима. Чистая вода, травяные чаи, отвары (до 2 л жидкости в день). Регулярная физическая активность и контроль веса.

При подагре важно не только лечение препаратами, но и строгая диета. Ограничение продуктов, богатых пуринами, и соблюдение питьевого режима помогают уменьшить уровень мочевой кислоты, снизить риск обострений и сохранить здоровье суставов.