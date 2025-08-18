Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 21:12

Продукты для кишечника: 10 вкуснейших источников клетчатки, которые изменят ваш рацион

Диетолог рассказала, какие ягоды, бобовые и крупы поддерживают работу кишечника

Диетолог Фэй Джеймс назвала клетчатку "незамеченным героем" здорового рациона, подчеркнув её ключевую роль в поддержании работы кишечника, обмена веществ и общего самочувствия. По её словам, этот элемент служит питанием для полезных бактерий, способствует выработке жирных кислот, защищающих слизистую кишечника, снижает воспаление, нормализует уровень сахара и холестерина, а также помогает контролировать аппетит.

Эксперт отметила, что взрослые обычно получают лишь 15-20 г клетчатки в день, тогда как норма составляет 25-30 г. При этом восполнить дефицит можно просто и вкусно. Она предложила десять продуктов, которые рекомендует своим клиентам, указав их пользу и содержание клетчатки.

  1. Малина и другие ягоды - 8 г клетчатки на стакан. Содержат полифенолы с антиоксидантным действием и имеют низкий гликемический индекс. Подходят для смузи, завтраков и компотов.
  2. Семена чиа - 10 г растворимой клетчатки в 2 ст. л. При замачивании образуют гель, улучшающий пищеварение. Богаты омега-3 и белком. Удобно добавлять в каши, салаты, смузи или готовить пудинг.
  3. Зелёный горошек - почти 9 г клетчатки на стакан. Источник белка, фолиевой кислоты и витамина С. Хорош для супов, соусов и овощных блюд.
  4. Артишоки - около 9 г клетчатки в среднем плоде. Поддерживают разнообразие микрофлоры, содержат магний и антиоксиданты. Можно готовить на пару или добавлять в салаты.
  5. Авокадо - примерно 9 г клетчатки в половинке плода. Сочетание клетчатки и полезных жиров продлевает чувство сытости и улучшает усвоение питательных веществ. Подходит для тостов, смузи и салатов.
  6. Киноа - 5 г клетчатки на стакан в готовом виде. Полноценный растительный белок, без глютена, быстро готовится. Хороша в салатах и тёплых зерновых мисках.
  7. Гречневая крупа - около 6 г клетчатки на стакан. Не содержит глютена, богата магнием. Используется в кашах, блинчиках, лапше соба.
  8. Тефф - 7 г клетчатки на стакан. Содержит железо, кальций и устойчивый крахмал, полезный для микрофлоры. Подходит для каш и хлеба.
  9. Чечевица и фасоль - чечевица даёт до 15 г клетчатки на стакан, фасоль — около 8 г. Содержат пребиотики. Идеальны для супов, салатов, соусов.
  10. Маракуйя - рекордные 25 г клетчатки на стакан. Семена придают хруст, мякоть — сладость и кислинку. Можно добавлять в йогурт, смузи, напитки.

Диетолог рекомендовала увеличивать потребление клетчатки постепенно, запивая её достаточным количеством воды, чтобы избежать вздутия и спазмов. Она подчеркнула, что сочетание растворимой клетчатки (овёс, чиа, бобы, фрукты) и нерастворимой (овощи, цельнозерновые, семена) поддерживает регулярное пищеварение и здоровый микробиом.

По мнению специалиста, достаточно включить в рацион 2-3 из этих продуктов в день — например, семена чиа на завтрак, чечевицу на обед и киноа на ужин — чтобы достичь нормы, улучшить пищеварение и укрепить здоровье кишечника.

