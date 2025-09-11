Бананы и пиво делают вас вкуснее для комаров — что показали исследования

Комары способны испортить любое летнее мероприятие, будь то пикник, барбекю или вечер у бассейна. Но кусают они не всех одинаково: кто-то постоянно страдает от укусов, а кого-то почти не трогают. Отчасти это связано с особенностями организма, но учёные всё чаще рассматривают и питание как один из факторов, влияющих на привлекательность человека для насекомых.

Как еда может влиять на укусы

Комары находят жертву по запаху: их привлекают такие вещества, как аммиак и молочная кислота, которые выделяются через кожу и дыхание. Диета способна менять состав этих соединений и микробов на коже, а значит — и запах.

"Питание действительно может влиять на то, как вы пахнете, меняя химию крови и бактерии на коже", — пояснил профессор из Школы общественного здравоохранения Университета Джонса ХопкинсаConor McMeniman.

Продукты, которые могут повышать риск укусов

• Пиво. Несколько исследований (2002 и 2010 годов) показали: после употребления пива комары чаще садятся на людей. Влияние других видов алкоголя пока недостаточно изучено.

• Бананы. Эксперимент 2018 года выявил, что после их употребления количество "встреч" с комарами возрастало, хотя эффект был не пропорционален количеству съеденных плодов.

• Некоторые сыры и ферментированные продукты. В них содержатся кислоты, связанные с более высокой привлекательностью для насекомых. Так, лимбургский сыр ещё в 1996 году был признан "приманкой" для комаров.

Продукты, которые могут снижать интерес

• Чеснок и лук. В народе им давно приписывают способность отпугивать насекомых, но серьёзных доказательств этому нет.

• Травы и специи. Комары меньше интересовались людьми с выраженным запахом эвкалиптола — вещества, присутствующего в базилике, кардамоне, розмарине, мяте и шалфее.

Стоит ли менять рацион

Эксперты сходятся во мнении: диета играет лишь второстепенную роль.

"Ни один из этих продуктов не оказывает настолько сильного эффекта, чтобы ради защиты от комаров полностью менять питание", — отметила профессор энтомологии из Техасского университета A&M Sonja Swiger.

Куда большее значение имеют такие факторы, как размер тела (чем больше, тем больше выделяется CO₂), беременность, группа крови, температура кожи, количество пота, цвет одежды и использование парфюма.

Как защититься от укусов

Даже если вы не готовы отказаться от бокала пива или бананов на пикнике, снизить риск можно проверенными способами:

• избегайте нахождения на улице на рассвете и в сумерках, когда комары наиболее активны;

• носите закрытую одежду светлых тонов;

• используйте репелленты с DEET или пикаридином;

• в качестве растительной альтернативы подойдут средства с маслом лимонного эвкалипта.

Вывод

Отдельные продукты действительно могут слегка изменить вашу привлекательность для комаров, но они не играют решающей роли. Основные факторы — физиология, генетика и привычки. Поэтому для защиты стоит полагаться прежде всего на средства личной профилактики.