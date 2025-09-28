Европа готовится к запрету дизелей и гибридов: что будет с рынком подержанных авто
Скандал вокруг "Дизельгейта" прогремел десятилетие назад и до сих пор остаётся одной из самых громких историй в автомобильной отрасли. Тогда выяснилось, что производители использовали нелегальные системы, позволяющие обходить экологические тесты. В реальности дизельные машины выбрасывали в атмосферу в разы больше вредных веществ, чем показывали лабораторные испытания.
Сегодня в Европе продолжает ездить более 19 миллионов автомобилей с повышенным уровнем выбросов. Последствия ощутимы: прогнозы говорят о десятках тысяч преждевременных смертей и тысячах случаев астмы у детей.
Последствия скандала и нерешённые вопросы
Несмотря на многочисленные расследования и штрафы, в большинстве стран ЕС проблема так и не решена до конца. Система техосмотров остаётся несовершенной, а требования к старым автомобилям часто мягче, чем к новым. Экологические организации настаивают на том, чтобы машины старше десяти лет проходили проверку ежегодно.
Однако автопарк в Европе стареет, и многие водители продолжают использовать дизельные машины. Экономическая причина очевидна: подержанный дизель дешевле в покупке и эксплуатации, особенно если сравнивать с современным электромобилем.
Сравнение: дизель, гибрид и электромобиль
|Тип автомобиля
|Выбросы CO2
|Расход топлива/энергии
|Особенности
|Дизельный
|Высокие
|Дешёвое топливо, но экологические риски
|Дешёв в эксплуатации, но опасен для здоровья
|Подключаемый гибрид (PHEV)
|Средние, выше заявленных
|Требует подзарядки, иначе расход растёт
|Компромиссное решение, но зависит от привычек владельца
|Электромобиль
|Минимальные
|Зависимость от зарядной инфраструктуры
|Дороже при покупке, но экологичнее
Подключаемые гибриды: ожидания и реальность
Изначально PHEV позиционировались как "золотая середина" между традиционными авто и электромобилями. На бумаге они показывали низкие выбросы — всего около 28 г CO2 на километр. Но в реальных условиях цифры оказались иными: около 139 г CO2.
Причина проста: большинство водителей не заряжает гибриды регулярно. Машина едет в основном на бензине или дизеле, при этом вес аккумулятора делает её ещё прожорливее.
Советы шаг за шагом: как снизить вред от гибрида
-
Заряжать аккумулятор ежедневно, особенно если есть доступ к домашней розетке или зарядной станции.
-
Планировать маршруты так, чтобы часть пути проходила в пределах запаса хода батареи.
-
Использовать экономичный режим движения и избегать резких ускорений.
-
Следить за давлением в шинах — недокачанные колёса увеличивают расход топлива.
-
Подумать о переходе на электромобиль, если ежедневные поездки не превышают 100-150 км.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорирование подзарядки PHEV.
Последствие: выбросы выше, чем у обычного автомобиля.
Альтернатива: зарядная станция дома или в офисе.
-
Ошибка: использование старого дизеля после истечения ресурса.
Последствие: рост риска поломок и загрязнение воздуха.
Альтернатива: переход на более современный автомобиль с низкими выбросами.
-
Ошибка: покупка машины только по цене без учёта экологии.
Последствие: экономия на старте, но рост расходов в будущем.
Альтернатива: электромобиль с господдержкой или каршеринг.
А что если…
А что если ЕС запретит гибриды и дизели быстрее, чем планировалось? Тогда рынок подержанных машин может рухнуть, а владельцы окажутся перед выбором: продать авто задёшево или вложиться в замену. В выигрыше будут те, кто заранее перейдёт на электромобиль или аренду.
Плюсы и минусы решений
|Решение
|Плюсы
|Минусы
|Дизель
|Низкая цена, доступность топлива
|Высокие выбросы, ограничения въезда в города
|Гибрид
|Универсальность, плавный переход
|Зависимость от зарядки, завышенные ожидания
|Электромобиль
|Экология, низкие расходы на заряд
|Дорогая покупка, мало зарядных станций
FAQ
Как выбрать между гибридом и электромобилем?
Смотрите на свой маршрут. Если ежедневные поездки короткие, лучше электромобиль. Если дальние — гибрид.
Сколько стоит обслуживание электромобиля?
В среднем в два раза дешевле обслуживания дизеля: нет масла, фильтров и многих деталей.
Что лучше для города?
Электромобиль, особенно компактный: нет выхлопа, меньше налогов и парковочных ограничений.
Мифы и правда
-
Миф: гибрид всегда экологичнее дизеля.
Правда: без подзарядки он выбрасывает даже больше.
-
Миф: электромобиль дороже в использовании.
Правда: эксплуатация дешевле, дороже только покупка.
-
Миф: старый дизель можно доработать фильтрами.
Правда: эффекта почти нет, и стоимость модернизации выше пользы.
3 интересных факта
• В Афинах более 60% владельцев гибридов заряжают их каждый день — это рекорд для Европы.
• После "Дизельгейта" в Германии выросла популярность велосипедов и электросамокатов.
• Франция ввела бонусы за отказ от старого дизеля в пользу электрокара.
Исторический контекст
-
2015 год: раскрыт "Дизельгейт".
-
2016-2019 годы: автопроизводители выплатили миллиарды евро штрафов.
-
2020-е годы: резкий рост продаж электромобилей.
-
2035 год: планируемый отказ ЕС от новых машин с ДВС.
"Подключаемые гибридные автомобили всё ещё вреднее для климата, чем заявляют автопроизводители", — заявил директор Европейской федерации транспорта и окружающей среды Люсьен Матьё.
