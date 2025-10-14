Всё снова пахнет дизелем: шесть брендов обвиняют в самой громкой афере десятилетия

Более 1,6 миллиона британских автовладельцев подали коллективный иск против шести крупнейших автопроизводителей, обвиняя их в манипуляциях с экологическими тестами. Речь идёт о компаниях Mercedes-Benz, Ford, Nissan, Renault, Peugeot и Citroën.

Согласно данным агентства Reuters, в Высоком суде Лондона началось одно из крупнейших судебных разбирательств последних лет, которое уже назвали новым "дизельгейтом".

Суть обвинений

Юристы утверждают, что производители сознательно устанавливали в автомобили программное обеспечение, способное распознавать момент проведения тестов на выбросы. В лабораторных условиях машины показывали допустимые результаты, а при обычной эксплуатации уровень вредных веществ в выхлопе мог превышать норму в 10-12 раз.

"Мы считаем, что потребители были введены в заблуждение относительно экологичности своих автомобилей", — заявил представитель юридической фирмы Harcus Parker, представляющей интересы автовладельцев.

Под суд попали автомобили с дизельными двигателями, выпущенные в период с 2012 по 2017 год. Эти модели, по данным истцов, проходили сертификацию на основе фальсифицированных показателей.

Исторический фон: как всё началось

Первый "дизельгейт" разразился в 2015 году, когда концерн Volkswagen признался в установке программ, занижавших показатели выбросов оксидов азота. Тогда компания понесла колоссальные убытки — более 30 млрд евро ушло на компенсации, штрафы и судебные расходы.

Этот скандал стал поворотным моментом для всего автопрома: после него власти многих стран начали масштабные проверки дизельных моделей других брендов.

"Мы не видим доказательств, что Renault нарушал экологические стандарты. Истцы просто пытаются распространить "дизельгейт" на всю отрасль", — пояснили в пресс-службе Renault.

Как проходит судебное разбирательство

Британский процесс объединяет более 1,6 млн владельцев автомобилей, что делает его одним из крупнейших коллективных исков в истории страны. Суд будет рассматривать доказательства в течение года, а предварительное решение ожидается к середине 2026 года.

Компенсации, если вина производителей будет доказана, обсудят позже — для некоторых брендов выплаты могут исчисляться миллиардами фунтов.

По оценкам экспертов, дело может задать новый стандарт для всех экологических проверок в Европе.

Возможные последствия

Для автопроизводителей — репутационные потери и ужесточение контроля за дизельными технологиями. Для потребителей — шанс получить компенсации и стимул переходить на электромобили. Для рынка — возможное ускорение отказа от дизеля и рост интереса к гибридным и электрическим моделям.

Некоторые специалисты уже называют процесс "вторым актом дизельной драмы". Если суд признает факт манипуляций, компании будут обязаны пересмотреть не только процедуры тестирования, но и саму концепцию разработки двигателей.

Сравнение

Параметр "Дизельгейт" 2015 (Volkswagen) Новый "дизельгейт" 2025 (Великобритания) Участники Volkswagen Group Mercedes, Ford, Nissan, Renault, Peugeot, Citroën Количество пострадавших 11 млн автомобилей 1,6 млн владельцев География США, Европа, Азия Великобритания Последствия 30 млрд евро штрафов Возможные выплаты — до 10 млрд фунтов Результат Признание вины и реформы Судебное разбирательство в процессе

А что если сценарий повторится?

Если суд признает автопроизводителей виновными, прецедент может распространиться на другие страны Европы, где аналогичные модели продавались в больших объёмах. Это приведёт к волне новых коллективных исков и ускорит переход производителей на электродвигатели.

Однако если компании докажут невиновность, доверие к дизельным технологиям может частично восстановиться. В любом случае, отрасль уже стоит на пороге масштабной трансформации.

Плюсы и минусы дизеля

Плюсы Минусы Экономичный расход топлива Высокие выбросы NOx Долговечность двигателей Более дорогой сервис Хорошая тяга при низких оборотах Возможные экологические ограничения Устойчивость к перегреву Потенциальные проблемы с сертификацией

FAQ

Как владельцам узнать, попадает ли их автомобиль под иск?

Юридические фирмы в Великобритании создают онлайн-реестры по VIN-номерам — по ним можно проверить участие машины в разбирательстве.

Какие компенсации возможны?

Если вина производителей будет доказана, сумма выплат может составить от 1,5 до 10 тысяч фунтов за автомобиль.

Стоит ли сейчас покупать дизель?

Эксперты советуют внимательно следить за решениями суда и выбирать модели с подтверждёнными экологическими сертификатами либо рассмотреть гибриды и электрокары.

Мифы и правда

Миф: дизельные двигатели всегда чище бензиновых.

Правда: современные бензиновые турбомоторы часто выделяют меньше вредных веществ.

Миф: все автопроизводители нарушают экологические нормы.

Правда: большинство компаний перешло на прозрачные процедуры сертификации после 2015 года.

Миф: дизель полностью уйдёт с рынка.

Правда: он сохранится в коммерческом транспорте и грузовом сегменте, но уступит место гибридным технологиям.

Исторический контекст

В 2000-х дизельные моторы активно продвигались как "зелёная альтернатива" бензину: они обещали меньший расход и долговечность. Однако вскоре выяснилось, что низкие выбросы CO₂ сопровождались высоким уровнем оксидов азота и сажи. Именно это противоречие стало причиной современного кризиса доверия к дизельным технологиям.

Сейчас, спустя десять лет после первого "дизельгейта", автомобильный мир снова оказался перед зеркалом. Только на этот раз на кону не один бренд, а репутация всей индустрии.