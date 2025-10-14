Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
автомобили разных цветов
автомобили разных цветов
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:27

Всё снова пахнет дизелем: шесть брендов обвиняют в самой громкой афере десятилетия

Более 1,6 млн британцев подали коллективный иск против Mercedes, Ford и других автопроизводителей из-за выбросов

Более 1,6 миллиона британских автовладельцев подали коллективный иск против шести крупнейших автопроизводителей, обвиняя их в манипуляциях с экологическими тестами. Речь идёт о компаниях Mercedes-Benz, Ford, Nissan, Renault, Peugeot и Citroën.

Согласно данным агентства Reuters, в Высоком суде Лондона началось одно из крупнейших судебных разбирательств последних лет, которое уже назвали новым "дизельгейтом".

Суть обвинений

Юристы утверждают, что производители сознательно устанавливали в автомобили программное обеспечение, способное распознавать момент проведения тестов на выбросы. В лабораторных условиях машины показывали допустимые результаты, а при обычной эксплуатации уровень вредных веществ в выхлопе мог превышать норму в 10-12 раз.

"Мы считаем, что потребители были введены в заблуждение относительно экологичности своих автомобилей", — заявил представитель юридической фирмы Harcus Parker, представляющей интересы автовладельцев.

Под суд попали автомобили с дизельными двигателями, выпущенные в период с 2012 по 2017 год. Эти модели, по данным истцов, проходили сертификацию на основе фальсифицированных показателей.

Исторический фон: как всё началось

Первый "дизельгейт" разразился в 2015 году, когда концерн Volkswagen признался в установке программ, занижавших показатели выбросов оксидов азота. Тогда компания понесла колоссальные убытки — более 30 млрд евро ушло на компенсации, штрафы и судебные расходы.

Этот скандал стал поворотным моментом для всего автопрома: после него власти многих стран начали масштабные проверки дизельных моделей других брендов.

"Мы не видим доказательств, что Renault нарушал экологические стандарты. Истцы просто пытаются распространить "дизельгейт" на всю отрасль", — пояснили в пресс-службе Renault.

Как проходит судебное разбирательство

Британский процесс объединяет более 1,6 млн владельцев автомобилей, что делает его одним из крупнейших коллективных исков в истории страны. Суд будет рассматривать доказательства в течение года, а предварительное решение ожидается к середине 2026 года.

Компенсации, если вина производителей будет доказана, обсудят позже — для некоторых брендов выплаты могут исчисляться миллиардами фунтов.

По оценкам экспертов, дело может задать новый стандарт для всех экологических проверок в Европе.

Возможные последствия

  1. Для автопроизводителей — репутационные потери и ужесточение контроля за дизельными технологиями.

  2. Для потребителей — шанс получить компенсации и стимул переходить на электромобили.

  3. Для рынка — возможное ускорение отказа от дизеля и рост интереса к гибридным и электрическим моделям.

Некоторые специалисты уже называют процесс "вторым актом дизельной драмы". Если суд признает факт манипуляций, компании будут обязаны пересмотреть не только процедуры тестирования, но и саму концепцию разработки двигателей.

Сравнение

Параметр "Дизельгейт" 2015 (Volkswagen) Новый "дизельгейт" 2025 (Великобритания)
Участники Volkswagen Group Mercedes, Ford, Nissan, Renault, Peugeot, Citroën
Количество пострадавших 11 млн автомобилей 1,6 млн владельцев
География США, Европа, Азия Великобритания
Последствия 30 млрд евро штрафов Возможные выплаты — до 10 млрд фунтов
Результат Признание вины и реформы Судебное разбирательство в процессе

А что если сценарий повторится?

Если суд признает автопроизводителей виновными, прецедент может распространиться на другие страны Европы, где аналогичные модели продавались в больших объёмах. Это приведёт к волне новых коллективных исков и ускорит переход производителей на электродвигатели.

Однако если компании докажут невиновность, доверие к дизельным технологиям может частично восстановиться. В любом случае, отрасль уже стоит на пороге масштабной трансформации.

Плюсы и минусы дизеля

Плюсы Минусы
Экономичный расход топлива Высокие выбросы NOx
Долговечность двигателей Более дорогой сервис
Хорошая тяга при низких оборотах Возможные экологические ограничения
Устойчивость к перегреву Потенциальные проблемы с сертификацией

FAQ

Как владельцам узнать, попадает ли их автомобиль под иск?
Юридические фирмы в Великобритании создают онлайн-реестры по VIN-номерам — по ним можно проверить участие машины в разбирательстве.

Какие компенсации возможны?
Если вина производителей будет доказана, сумма выплат может составить от 1,5 до 10 тысяч фунтов за автомобиль.

Стоит ли сейчас покупать дизель?
Эксперты советуют внимательно следить за решениями суда и выбирать модели с подтверждёнными экологическими сертификатами либо рассмотреть гибриды и электрокары.

Мифы и правда

Миф: дизельные двигатели всегда чище бензиновых.
Правда: современные бензиновые турбомоторы часто выделяют меньше вредных веществ.

Миф: все автопроизводители нарушают экологические нормы.
Правда: большинство компаний перешло на прозрачные процедуры сертификации после 2015 года.

Миф: дизель полностью уйдёт с рынка.
Правда: он сохранится в коммерческом транспорте и грузовом сегменте, но уступит место гибридным технологиям.

Исторический контекст

В 2000-х дизельные моторы активно продвигались как "зелёная альтернатива" бензину: они обещали меньший расход и долговечность. Однако вскоре выяснилось, что низкие выбросы CO₂ сопровождались высоким уровнем оксидов азота и сажи. Именно это противоречие стало причиной современного кризиса доверия к дизельным технологиям.

Сейчас, спустя десять лет после первого "дизельгейта", автомобильный мир снова оказался перед зеркалом. Только на этот раз на кону не один бренд, а репутация всей индустрии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Продажи Toyota в России выросли до 3300 автомобилей в сентябре — данные сегодня в 0:21
Китайцы старались зря: русские нашли старую любовь, и это не Lada

Продажи Toyota в России уверенно растут: легендарная надежность, сильный вторичный рынок и уникальные модели помогают японскому бренду вновь занять лидирующие позиции.

Читать полностью » Комплекс транспорта Москвы: строительство новой трассы начнётся в 2026 году сегодня в 0:17
20 километров скорости и света: на западе Москвы появится новая трасса

На западе Москвы планируют построить скоростную трассу от Новорижского шоссе до Одинцова. Что даст городу новая дорога и как изменится жизнь автомобилистов?

Читать полностью » Неправильная последовательность подключения способна повредить генератор авто при прикуривании вчера в 23:05
Прикуривание автомобиля: эти ошибки совершают 90% водителей — и платят за них

Автоэлектрик рассказал, как безопасно "прикурить" автомобиль, чтобы не спалить генератор и электронику — пошаговая инструкция и типичные ошибки.

Читать полностью » 70% сигналов от других водителей на дороге связаны с реальными неисправностями автомобиля вчера в 23:01
Показали на обочину: 3 действия, которые спасут вас от мошенников на дороге

Что значит, если другой водитель показывает вам на обочину? Автоюрист объяснил, когда это предупреждение о поломке, а когда — возможная ловушка.

Читать полностью » Большинство проверок ГИБДД в городах происходит с 22:00 до 02:00 вчера в 22:57
Как ездить и не бояться ГАИ: автоинструктор назвал главные признаки подозрительного водителя

Владелец автошколы рассказал, как ездить так, чтобы инспекторы ГАИ не останавливали, и какие мелочи чаще всего выдают нервного водителя.

Читать полностью » Автомобили с механической коробкой передач сохраняют спрос в России вчера в 22:54
Автомат сдался: почему даже премиум-бренды не отказываются от механической коробки

Автодилер рассказал, почему машины с "механикой" до сих пор не исчезли с рынка и какие преимущества делают МКПП выгодным и надёжным выбором.

Читать полностью » Belgee X50 стал самым продаваемым автомобилем в Москве с начала 2025 года вчера в 21:13
Лада не тянет, Европа сбежала: кто теперь правит дорогами столицы

Белорусский кроссовер неожиданно обошёл китайские и российские модели, став самым продаваемым автомобилем столицы — узнайте, почему именно он лидирует.

Читать полностью » В Китае сократили срок оформления временных водительских прав для россиян до суток вчера в 20:41
Без виз и с правами: как россияне теперь садятся за руль в Китае за один день

Россияне теперь могут получить временные водительские права в Китае всего за сутки. Новая схема оформлений обещает ускорить туризм и деловые поездки между странами.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Профессор Сеченовского университета Алексей Данилов объяснил, как движение запускает выработку миокинов
УрФО
Счетная палата Тюмени выявила нарушения в деятельности народных дружин, включая несоответствие дежурств
СФО
В Сургуте врачи кардиодиспансера спасли жизнь 63-летнему мужчине от фибрилляции желудочков
Еда
Эксперт: для жарки каштанов подходит только толстостенная сковорода
Спорт и фитнес
Harvard Health Publishing: избыток висцерального жира повышает риск диабета
Авто и мото
МВД: мошенники используют криптовалюту при продаже машин из Европы
Дом
Очистка сковородки солью и водой восстанавливает блеск и улучшает вкус блюд
ПФО
В Татарстане на платформе Авито Авто наиболее популярными стали автомобили марок LADA, Chery и HAVAL
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet