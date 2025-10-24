Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
© Designed by Freepik by standret is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:08

Почему ваш бензиновый двигатель умирает раньше времени: владелец сервиса назвал главную причину

Миронов: дизельный двигатель служит в 1,5 раза дольше бензинового

Водители часто спорят, какой двигатель надёжнее — бензиновый или дизельный. Одни уверены, что дизель "вечный", другие — что он сложнее и дороже в обслуживании. Чтобы расставить точки над "i", владелец автосервиса рассказал, почему дизельные моторы действительно служат дольше и чем они принципиально отличаются от бензиновых.

"Дизель рассчитан на большие нагрузки и долгое время работы без остановки, потому ресурс у него выше", — отметил владелец автосервиса Андрей Миронов.

Почему дизель считается "долгожителем"

Ресурс дизельного двигателя может превышать 500-700 тысяч километров, тогда как большинство бензиновых моторов требуют капитального ремонта уже после 300-400 тысяч.

Основная причина — особенности конструкции и принципа работы.
В дизельных двигателях:

  • более прочные поршни и цилиндры;

  • меньше оборотов при той же мощности;

  • смазка лучше удерживается на стенках цилиндров;

  • взрыв топлива происходит без свечи зажигания, что снижает термическую нагрузку.

Другими словами, дизель работает "внатяг", но спокойно, без резких скачков оборотов, и именно это продлевает срок его жизни.

Почему при этом дизели встречаются реже

Если дизельные моторы настолько надёжны, почему же их мало на легковых машинах?
Ответ прост — дороже всё: от покупки до обслуживания.

Этап Дизельный авто Бензиновый авто
Стоимость машины +20-30% Дешевле
Ремонт и сервис В 1,5-2 раза дороже Доступнее
Масло и фильтры Требуют замены чаще Меньше затрат
Специалисты Мало мастеров Любой сервис справится

Из-за этого дизели чаще ставят на автомобили премиум-класса, внедорожники и коммерческий транспорт, где ресурс и тяга важнее стоимости обслуживания. На массовые "бюджетники" такие моторы не устанавливают — цена машины сразу вырастет на десятки процентов.

Экономия на топливе и выносливость

Главное преимущество дизеля — экономичность.
На 100 километров пути он потребляет на 20-30% меньше топлива, чем бензиновый аналог. Это объясняется более высоким коэффициентом сжатия и эффективным сгоранием солярки.

Кроме того, дизель отлично показывает себя при длительных нагрузках — на трассе, при буксировке прицепа, в горах или в коммерческих перевозках.

"На трассе дизель расходует 5-6 литров против 8-9 у бензина. Разница ощущается уже через пару тысяч километров", — пояснил Миронов.

Недостатки дизеля

Однако долговечность не делает дизель идеальным. У него есть свои минусы, о которых стоит помнить:

  1. Чувствительность к топливу. Некачественная солярка быстро убивает форсунки и топливную аппаратуру.

  2. Сезонность. Зимой требуется заливать "зимний" дизель, иначе топливо густеет и мотор не заводится.

  3. Высокая стоимость обслуживания. Замена фильтров, масла, ремонт форсунок и турбин обходится дорого.

  4. Редкость специалистов. Найти опытного дизелиста сложно даже в крупных городах.

  5. Больше вибраций и шума. Современные системы частично решают проблему, но характерная "работа дизеля" всё равно слышна.

Как устроен дизельный двигатель

Главное отличие дизеля от бензинового мотора — способ воспламенения топлива.
В бензиновом двигателе смесь загорается от искры свечи зажигания.
В дизеле же топливо впрыскивается в сильно сжатый и раскалённый воздух — оно воспламеняется само, без искры.

Такой принцип требует высокого давления и прочности всех деталей. Поэтому блок цилиндров, поршни и коленвал у дизеля массивнее и долговечнее.

Почему дизель "долгоиграющий"

  1. Работа на низких оборотах.
    Дизель редко крутится выше 4000 об/мин, поэтому детали изнашиваются медленнее.

  2. Прочное железо.
    Конструкция рассчитана на высокое давление сжатия — корпус и детали делают из закалённой стали.

  3. Толстая масляная плёнка.
    Солярка обладает смазывающими свойствами, благодаря чему уменьшается трение.

  4. Отсутствие свечей зажигания.
    Меньше электроники и меньше вероятности выхода из строя.

  5. Стабильная температура.
    Дизель греется медленнее, но и охлаждается равномернее, без перегревов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Использовать летнюю солярку зимой Загустевание топлива, отказ запуска Заливать зимний дизель заранее
Экономить на фильтрах Износ форсунок, падение давления Менять фильтры каждые 10-15 тыс. км
Заливать сомнительное топливо Поломка ТНВД Заправляться только на проверенных АЗС
Игнорировать шум и дым Капремонт двигателя Диагностика на ранней стадии
Не прогревать мотор зимой Износ поршней и колец Прогревать 3-5 минут перед поездкой

Советы шаг за шагом: как продлить жизнь дизелю

  1. Следите за топливом. Качество солярки — ключ к долголетию двигателя.

  2. Меняйте масло чаще. Оптимально каждые 8-10 тысяч километров.

  3. Не экономьте на фильтрах. Дизельные системы чувствительны к грязи.

  4. Прогревайте мотор перед поездкой. Особенно зимой.

  5. Не глушите сразу после активной езды. Дайте турбине остыть 2-3 минуты.

  6. Раз в год проверяйте форсунки и ТНВД. Это продлит срок службы всей топливной системы.

Три интересных факта

  1. В Европе около 45% легковых автомобилей работают на дизеле — в основном из-за экономии топлива.

  2. Первые дизельные моторы использовали арахисовое масло как топливо — изобретатель Рудольф Дизель создавал их для альтернативных источников энергии.

  3. В грузовиках и внедорожниках дизели служат по миллион километров и больше, что в три раза превышает ресурс среднего бензинового мотора.

Исторический контекст

Дизельные двигатели изначально создавались для промышленности и тяжёлой техники. Их главная задача — работать долго и надёжно при минимальном обслуживании. В автомобилях они появились в середине XX века и быстро зарекомендовали себя в коммерческом транспорте.

С развитием технологий дизели стали тише, мощнее и экологичнее, а современные системы впрыска (Common Rail) сделали их почти такими же динамичными, как бензиновые аналоги. Но вместе с этим выросла и сложность обслуживания — от простых механических насосов перешли к сложным электронным системам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Целиков: продажи новых автомобилей в России могут достичь 160 тыс. сегодня в 0:25
Рынок оживает: эксперты прогнозируют рост продаж новых автомобилей

Рынок новых автомобилей в России начал восстанавливаться после кризиса 2025 года. Эксперты прогнозируют рост продаж, который может продолжиться благодаря введению новых мер, включая реформу утилизационного сбора.

Читать полностью » Зимняя эксплуатация ГБО снижает экономию на газе при коротких поездках вчера в 16:45
Ледяная ловушка для экономии: как газ зимой может ударить по карману водителя

Зимняя эксплуатация автомобилей с ГБО таит скрытые трудности: как подготовка к холодам влияет на экономию и что важно учесть перед установкой.

Читать полностью » В Китае полиция конфисковала Chevrolet с 354 штрафами на 26 950 юаней вчера в 15:34
От доверия до конфискации: как обычный Chevrolet стал звездой полицейских хроник

В Китае полиция конфисковала автомобиль с 354 штрафами, владельцу теперь придется погасить долги и пройти повторное оформление документов.

Читать полностью » На межсезонных дорогах короткий обгон повышает риск заноса вчера в 14:02
Дорога становится ловушкой: почему межсезонье превращает обычный обгон в риск для жизни

В межсезонье дороги становятся непредсказуемыми. Узнайте, как правильная подготовка и осторожная езда помогают избежать заноса и аварий.

Читать полностью » Андрей Иванов: большинство аварий с мотоциклистами происходит из-за ошибок новичков вчера в 13:48
Первый сезон — и сразу в кювет: ошибки, из-за которых новички расстаются с байком раньше, чем с иллюзиями

Почему первые километры на байке самые опасные и как избежать типичных ошибок новичков — объясняет опытный мотоциклист.

Читать полностью » Михаил Белобоков: систематические нарушения ПДД могут повысить цену ОСАГО вчера в 12:44
Один штраф — не страшно, но 55 могут стоить вам тысячи: как нарушения прикручивают цену ОСАГО

Могут ли штрафы за ПДД увеличить стоимость ОСАГО? Разбираемся, как страховые оценивают поведение водителя и когда нарушения действительно влияют на цену полиса.

Читать полностью » Национальный автомобильный союз предложил ФАС ввести потолок цен на топливо в России вчера в 11:37
Топливо под контролем: в России могут заморозить цены, и это изменит всё на заправках

В России хотят ограничить рост цен на бензин. Рассказываем, как может работать новый механизм регулирования и к чему он приведет.

Читать полностью » ГИБДД напомнила о штрафах для водителей осенью 2025 года вчера в 10:34
Осень превращает машины в штрафомагниты: 7 ловушек, в которые попадаются даже опытные водители

Осенняя грязь, короткий день и новые правила перевозки детей — всё это может обернуться штрафами. Разбираемся, как не попасть под санкции и сохранить деньги.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Горловина топливного бака ржавеет первой из-за воздействия бензина и влаги
Спорт и фитнес
Сочетание бобовых, орехов и злаков обеспечивает организм всеми аминокислотами — мнение учёных
Технологии
Расследование BAN: 10 американских компаний вывозят e-waste в страны Юго-Восточной Азии
Дом
Эксперт предупредил, что несогласованный ремонт может вызвать конфликт с арендодателем
Красота и здоровье
Гастроэнтеролог Кашух: макароны противопоказаны при целиакии и синдроме раздражённого кишечника
Туризм
Туроператор Михаил Богдасаров сообщил о росте цен на услуги на Байкале
Наука
Рахми Метин: восстановление осетровых в Черном море откроет новые бизнес-возможности
Питомцы
Зоолог: важно не пропускать прогулки с собакой в дождливую погоду
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet