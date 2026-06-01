Черный выхлоп
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 13:33

Считаем деньги до копейки: когда дизель становится убыточным вложением

Автомобили с дизельными двигателями традиционно считаются более экономичными, чем их бензиновые собратья. Однако странное нежелание автовладельцев покупать дизели сохраняется, даже несмотря на рост цен на дизельное топливо в России. Чтобы понять причину, стоит рассмотреть несколько ключевых факторов, пояснил менеджер автосалона.

"Проблемы с обслуживанием дизельных автомобилей могут отпугнуть многих водителей. Не каждая сервисная станция готова взять на себя дизельный двигатель, что создает значительные неудобства для автовладельцев", — подметил менеджер автосалона.

Менеджер автосалона Иван Рогов

Сложности с обслуживанием

Основная причина, по которой автолюбители оглядываются на бензиновые автомобили, связана с обслуживанием. Бензиновые моторы популярны среди механиков, и многие сервисы с легкостью принимаются за их ремонт. В противоположность этому, дизельные двигатели требуют более глубоких знаний и опыта, что сужает выбор сервисных центров.

Кроме того, наличие специального оборудования для диагностики и ремонта дизельных моторов также является значительным фактором. Это поднимает ценник как на услуги, так и на запасные части, что в итоге отпугивает потенциальных покупателей.

Ограниченный модельный ряд

Другое обстоятельство — это малое количество моделей с дизельными моторами на рынке. В большинстве своем, это автомобили более высокого класса, которые не всегда доступны для широкой аудитории. Бюджетные модели, которые были бы действительно популярны среди российских автомобилистов, чаще всего не оборудуются дизельными двигателями.

Отсутствие моделей среднего и низкого ценового сегмента делает выбор дизелей крайне ограниченным. Разумеется, об этом тоже стоит подумать при выборе транспортного средства для повседневного использования.

Значительные расходы на ремонт

Не следует забывать и о высоких затратах на обслуживание дизельных двигателей. Несмотря на то что они имеют больший запас прочности и меньше потребляют топлива, затраты на ремонт могут быть непредвиденно высокими. К примеру, серьезные процедуры, такие как промывка форсунок или замена ГРМ, могут серьезно опустошить кошелек.

Таким образом, при сравнении стоимости обслуживания и ремонта дизеля и бензинового мотора, последний может оказаться более выгодным выбором для среднего потребителя.

Эксплуатационные нюансы

Еще одной важной темой является эксплуатация дизельных автомобилей в условиях российского климата. Хотя их экономия топлива впечатляет, обычные проблемы с запуском в сильные морозы могут сильно осложнить жизнь водителям. Это связано с необходимостью подбора качественной солярки, которая в зимний период иногда становится дефицитом.

Кроме того, автолюбителям, у которых аккумулятор сел, будет сложно запустить дизельный двигатель, так как простая подзарядка от другого автомобиля может не сработать. Эксплуатация таких машин требует больше усилий и знаний, что также может оттолкнуть потенциальных покупателей.

"Хотя дизельные двигатели действительно демонстрируют меньший расход топлива, многие факторы, такие как стоимость обслуживания и неполадки в холод, могут сделать их менее привлекательными для обычного покупателя", — отметил эксперт.

Эксперт по надежности транспорта Дмитрий Сафронов

FAQ

Почему дизельные автомобили менее популярны?
Дизельные двигатели требуют специфических знаний для обслуживания и ремонта, что затрудняет их использование.
Существуют ли бюджетные модели с дизельными моторами?
К сожалению, таких моделей на российском рынке практически нет.
Что делать при проблемах с запуском дизеля в мороз?
Лучше установить предпусковой подогреватель или обращаться в сервис для диагностики.
Действительно ли дизель экономичнее бензина?
Да, дизельные двигатели могут потреблять на 20-30% меньше топлива, но затраты на обслуживание играют важную роль.

Проверено экспертом: менеджер автосалона Иван Рогов

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

