Что даст водителям предложение Минэнерго: дизель обещают удержать в стране

Предложение Минэнерго перераспределить часть экспортных поставок дизельного топлива на внутренний рынок связано с сезонным ростом потребления и ремонтом НПЗ. Министерство заявило, что такой шаг поможет сохранить стабильность и предотвратить дефицит топлива в стране.

Причины корректировки поставок

Осенью традиционно наблюдается увеличение потребления дизеля: растёт активность в сельском хозяйстве, начинается сезон перевозки урожая, повышается спрос со стороны коммунального хозяйства и транспорта. В это же время часть российских нефтеперерабатывающих заводов останавливается на профилактические ремонты, что снижает объёмы производства.

Минэнерго указывает, что сочетание этих факторов может привести к перегрузке рынка и скачку цен. Поэтому ведомство считает правильным направить часть топлива, предназначенного для экспорта, на внутренние нужды.

"С учетом ремонтов на НПЗ и сезона высокого спроса на внутреннем рынке Минэнерго России считает целесообразным для сохранения стабильности на рынке дизельного топлива увеличить поставки на внутренний рынок, в том числе за счет перераспределения с экспорта", — заявили в министерстве.

Как будет обеспечен рынок

Для распределения дополнительных объёмов планируется задействовать разные каналы логистики. Помимо железнодорожного транспорта и автоперевозок, в работу будет включена трубопроводная сеть. Такой подход позволит гибко реагировать на колебания спроса в конкретных регионах и оперативно закрывать дефицит.

Кроме того, Минэнерго совместно с крупнейшими нефтяными компаниями готово корректировать графики поставок. Ведомство подчёркивает, что приоритетом остаётся бесперебойное снабжение внутреннего рынка, особенно в преддверии отопительного сезона.