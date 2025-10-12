Что изменится на заправках: зимний дизель освобождают от акцизов до весны 2026 года

Российские нефтепереработчики получили ощутимую передышку. Владимир Путин подписал указ, освобождающий производителей так называемого «зимнего» дизельного топлива от уплаты акцизов.

С 1 октября 2025 года и до 1 мая 2026-го дизельное топливо, произведённое путём смешения обычного дизеля с авиационным керосином и другими компонентами, не будет считаться подакцизным товаром. Речь идёт о продукции, выпускаемой российскими организациями, которые не имеют свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья.

Таким образом, льгота распространяется не только на крупные НПЗ, но и на небольшие предприятия, использующие технологию смешения для получения зимних сортов топлива.

Мера направлена на поддержку внутреннего рынка и стабильность поставок в холодный сезон. «Зимний» дизель востребован при отрицательных температурах, однако его себестоимость выше обычного. Освобождение от акциза позволит снизить издержки производителей, что должно удержать цены на заправках и увеличить объёмы выпуска.

Решение президента принято на фоне ускоренного роста цен на топливо. В октябре 2025 года, по данным Росстата, стоимость бензина и дизеля выросла в среднем до 1 % за неделю, что вдвое превысило уровень инфляции.

Отмена акцизов носит временный характер и действует строго до мая 2026 года. По мнению экспертов, это поможет стабилизировать рынок в сезон пикового спроса и поддержит небольшие перерабатывающие компании, которые не обладают крупными мощностями.