Владимир Путин
Владимир Путин
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:13

Что изменится на заправках: зимний дизель освобождают от акцизов до весны 2026 года

Путин временно отменил акцизы на «зимний» дизель

Российские нефтепереработчики получили ощутимую передышку. Владимир Путин подписал указ, освобождающий производителей так называемого «зимнего» дизельного топлива от уплаты акцизов.

С 1 октября 2025 года и до 1 мая 2026-го дизельное топливо, произведённое путём смешения обычного дизеля с авиационным керосином и другими компонентами, не будет считаться подакцизным товаром. Речь идёт о продукции, выпускаемой российскими организациями, которые не имеют свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья.

Таким образом, льгота распространяется не только на крупные НПЗ, но и на небольшие предприятия, использующие технологию смешения для получения зимних сортов топлива.

Мера направлена на поддержку внутреннего рынка и стабильность поставок в холодный сезон. «Зимний» дизель востребован при отрицательных температурах, однако его себестоимость выше обычного. Освобождение от акциза позволит снизить издержки производителей, что должно удержать цены на заправках и увеличить объёмы выпуска.

Решение президента принято на фоне ускоренного роста цен на топливо. В октябре 2025 года, по данным Росстата, стоимость бензина и дизеля выросла в среднем до 1 % за неделю, что вдвое превысило уровень инфляции.

Отмена акцизов носит временный характер и действует строго до мая 2026 года. По мнению экспертов, это поможет стабилизировать рынок в сезон пикового спроса и поддержит небольшие перерабатывающие компании, которые не обладают крупными мощностями.

