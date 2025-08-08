Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ремонт автомобиля: открытие капота
Ремонт автомобиля: открытие капота
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:05

Перегрев дизеля может начаться с мелочи, о которой забывают даже опытные водители

Эксперты назвали забитый воздушный фильтр причиной перегрева дизелей

Когда температура в дизельном моторе внезапно начинает расти, многие грешат на радиатор, термостат или недостаток охлаждающей жидкости. Но нередко источник проблемы кроется в деталях, о которых водители вспоминают в последнюю очередь. Обычный воздушный фильтр, забитый пылью и грязью, способен довести даже самый выносливый двигатель до перегрева.

Почему это происходит

Дизельные агрегаты изначально работают при высокой степени сжатия, а значит, температура в камерах сгорания у них выше, чем у бензиновых моторов. Добавьте сюда нагрузку — буксировку прицепа, подъем в гору или длительное движение с тяжелым грузом — и любая мелочь в системе становится потенциальной угрозой.

Воздушный фильтр выполняет важную, но простую роль — не пропускает в двигатель пыль и мусор. Однако со временем он теряет пропускную способность. Меньше воздуха — меньше кислорода в цилиндрах, при этом подача топлива остается прежней. Смесь становится обогащенной, и это приводит к сгоранию при более высокой температуре.

Симптомы проблемы

Перегрев — лишь одно из последствий. Эксперты предупреждают:

  • из выхлопной трубы может идти черный дым;

  • динамика автомобиля снижается;

  • растет расход топлива;

  • бортовой компьютер иногда фиксирует ошибку, но не всегда.

"Обогащенная смесь при длительной нагрузке — прямой путь к перегреву и ускоренному износу турбины, клапанов и других узлов", — отмечают специалисты.

Чем грозит игнорирование

Работа двигателя в таком режиме — стресс для всех систем. Если вовремя не устранить причину, можно получить не только перегрев, но и дорогостоящий ремонт. Особенно опасно это для автомобилей, которые часто работают в тяжелых условиях — на бездорожье, в пыльных карьерах или при постоянной буксировке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Skoda Fabia второго поколения названа одной из самых надёжных машин до 700 тысяч рублей сегодня в 16:03

"Вечный" хэтчбек за 700 тысяч: почему старую Skoda Fabia разбирают быстрее новинок

Skoda Fabia второго поколения остаётся редким примером надёжного и доступного авто до 700 тысяч рублей. Разбираем, какие версии стоит выбирать.

Читать полностью » BYD представит гибридный минивэн Xia PRO с запасом хода 160 км и лидаром сегодня в 15:54

Минивэн будущего уже здесь: BYD Xia PRO получил "глаза" на крыше и запас хода, как у электрокара

BYD готовит к выпуску Xia PRO с запасом хода 160 км и лидаром на крыше, делая гибрид более технологичным и безопасным.

Читать полностью » Geely Galaxy Xingyao 8EV получит электромотор на 340 л. с. сегодня в 14:55

Электрический кроссовер с характером спорткара: Geely готовит сюрприз на 340 "лошадей"

Geely готовит мощный электрический кроссовер Galaxy Xingyao 8EV на 340 л.с., который сочетает динамику спорткара и безопасность LFP-батареи.

Читать полностью » Как избежать перегрева двигателя в жару: рекомендации экспертов по эксплуатации в пробках сегодня в 13:32

Перегрев начинается не с капота: вот что первым выдаёт беду в жару

Лето в разгаре, а с ним — и перегревы мотора. Эксперты объяснили, при каких условиях двигатель действительно может пострадать, и как этого не допустить в жару.

Читать полностью » Россиянин взял в каршеринг Baic X55 и описал фразой «сделали красиво, но неудобно» сегодня в 12:43

Baic X55 Luxury – это автомобиль, вызывающий споры своим дизайном и комфортом. Узнайте, какие плюсы и минусы у этого кроссовера.

Читать полностью » Цены на ремонт и автомойку в России растут: что именно подорожало и почему сегодня в 12:28

Платить больше — ждать дольше: автосервис превращается в лотерею с неутешительным финалом

Обслуживание автомобиля в России стремительно дорожает — цены на ремонт, мойку и запчасти выросли в среднем на треть. Что будет дальше и как не разориться?

Читать полностью » Идеи для комфорта и развлечения детей в автомобиле во время долгой дороги сегодня в 11:22

Из райского отпуска — в ад на колёсах: как не превратить дорогу с детьми в кошмар

Даже простые вещи помогут сделать поездку с детьми комфортной. Эксперты рассказали, как организовать пространство в авто и чем занять ребёнка в дороге.

Читать полностью » В транспорте предложили выделить специальные места и штрафовать за их занятие без причины сегодня в 11:16

1000 рублей за хамство: готовится новая угроза для пассажиров маршруток и трамваев

В транспорте предлагают ввести штрафы за отказ уступить место пожилым и беременным. Почему, по мнению автора идеи, без санкций уже не обойтись?

Читать полностью »

Новости
Еда

Диетолог назвала безопасную норму малины и смородины для здорового человека
ЮФО

Аэропорты Сочи и Калуги возобновили работу после временных ограничений
УрФО

Сургутские хирурги внедрили инновационный метод лечения туннельного синдрома
Красота и здоровье

Российский рынок люксовых товаров восстанавливается: уникальные возможности для отечественных брендов
Еда

Почему рис нужно мыть перед варкой: причины и простая техника
СЗФО

На границе Тверской и Новгородской областей открыта новая развязка трассы М-11 "Нева"
Наука и технологии

Спутниковые данные зафиксировали самую длинную молнию в истории — 829 км над США
Красота и здоровье

Планка для начинающих: 7-дневная программа, чтобы увидеть первые результаты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru