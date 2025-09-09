Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Роторный двигатель
Роторный двигатель
© commons.wikimedia.org by Softeis at German Wikipedia is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:58

Дизельные машины и зимние сюрпризы: как избежать проблем с запуском

Бензин проигрывает дизелю в надёжности — анализ автопроизводителей

Представьте: вы стоите на перекрестке выбора между бензином и дизелем. Что выбрать, если дизели обещают дольше прослужить? Давайте разберемся в этом вопросе вместе с экспертом из автосервиса, который поделился своими мыслями.

Экономичность и производительность дизелей

Дизельные моторы часто оказываются экономичнее и мощнее бензиновых при одинаковом объеме. Они дают больше крутящего момента, что идеально для долгих поездок. Но на коротких дистанциях или при резких обгонах бензиновый двигатель покажет себя лучше — просто потому, что его легче "разогнать".

Несмотря на преимущества, дизельные машины составляют небольшой процент среди легковых авто в России. Главная причина — их цена. Покупка и обслуживание обходятся в 1,5-2 раза дороже. Это делает такие модели недоступными для большинства, особенно если сравнивать с бюджетными бензиновыми вариантами.

Сложности ремонта и обслуживания

Ремонт дизельных двигателей — дело не для каждого мастера. Специалистов по дизелям меньше, а стоимость работ выше из-за сложной конструкции: больше деталей, навесного оборудования и хитрой выхлопной системы. Кроме того, дизели капризны к топливу — зимой нужно заливать специальную солярку, иначе мотор не заведется. Бензиновые в этом плане проще.

Дизельные агрегаты чаще ставят на дорогие авто премиум-класса, потому что на бюджетниках они поднимут цену на 20-30%. В итоге, обычный водитель редко может сравнить их в деле и оценить разницу.

В итоге, дизели действительно служат на 30-40% дольше бензиновых, но их минусы — цена и сложности — делают выбор не таким очевидным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ГАИ применяет ловушки для штрафов водителей в России сегодня в 22:26

Как не стать жертвой гаишных подстав: 5 ловушек, которые должен знать каждый водитель

Автоюрист рассказал, какие подставы от ГАИ до сих пор ловят водителей на дорогах. Узнайте, как не стать жертвой инспекторов и избежать штрафов.

Читать полностью » Reuters: доля Tesla в сегменте электромобилей США достигла минимума уровня 2017 года сегодня в 21:20

Рекордный провал Tesla: это уже было в 2017-м — и снова повторяется

Tesla неожиданно уступила позиции на родном рынке, и теперь ей предстоит доказать, что лидерство в сегменте электромобилей еще можно вернуть.

Читать полностью » АвтоВАЗ осенью 2025 года выпустит три новые версии Lada Vesta — RCI News сегодня в 20:57

Три новинки от Lada подряд: почему осень 2025 может войти в историю Vesta

АвтоВАЗ готовит три новые версии Lada Vesta — CNG, "ПФА" и Sport. Запуск снова перенесли, но ждать осталось недолго: все модификации выйдут осенью.

Читать полностью » В России зарегистрировано 138,5 тыс. электромобилей и гибридов — данные сегодня в 19:46

От экзотики к норме: электрокары перестали быть игрушкой для избранных

В России стремительно меняется структура парка электромобилей и гибридов. Узнайте, кто сегодня лидирует и какие планы ставит государство к 2030 году.

Читать полностью » Продажи новых автомобилей в России в сентябре составят 120–125 тысяч — оценка Андрея Терлюкевича сегодня в 18:41

Спокойная осень или шторм в салонах: что скрывают прогнозы дилеров

Эксперты оценили перспективы российского авторынка этой осенью. Какие факторы поддерживают спрос, а что мешает росту продаж?

Читать полностью » Минпромторг утвердит список автомобилей для такси с 2026 года сегодня в 17:34

Одни машины — сразу в такси, другие — только через Минпромторг: новый фильтр для перевозчиков

Минпромторг готовит перечень автомобилей, которые допустят к работе в такси после вступления в силу нового закона. Что ждёт рынок перевозок?

Читать полностью » Камеры будут фиксировать отсутствие ОСАГО один раз в день — инициатива депутата Аксакова сегодня в 15:30

Штрафы за отсутствие страховки перестанут сыпаться градом: что придумали депутаты

Водителям больше не будут приходить десятки штрафов в день за отсутствие ОСАГО, но полностью избежать наказания не получится.

Читать полностью » Цены на подержанные автомобили в России снизились на 6% за год — данные аналитиков сегодня в 15:23

Подержанные авто рушат стереотипы: привычные фавориты внезапно обесценились

Цены на подержанные автомобили в России неожиданно изменились: эксперты отмечают общее снижение, но динамика затронула не все марки одинаково.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Адвокат Екатерина Гордон заявила, что Лерчек не участвовала в выводе 250 млн рублей
Красота и здоровье

Иммунолог Крючков: вирусы могут лечить кишечные инфекции и онкологию
Туризм

Из Екатеринбурга в Анталью запустят 13 рейсов в неделю — AZUR air усиливает направление
Питомцы

Специалисты объяснили, почему кошки и собаки испытывают стресс при возвращении в город
Спорт и фитнес

Тренер Кэти Пирсон объяснила, чем полезна кор-тренировка Меган Ти Сталлион
Авто и мото

МВД объяснило, как вести себя при остановке, если инспектор ГАИ не подходит к машине
Красота и здоровье

Hola: Карасо рассказал, как дыхательная техника помогает быстро снизить тревожность
Красота и здоровье

Доцент Волгина назвала болезни, которые может скрывать головная боль
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet