Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:49

Дизель — друг или головная боль: чем может обернуться выбор "долгоиграющего" мотора

Эксперт объяснил, почему дизельные машины дороже в обслуживании, но долговечнее бензиновых

Многие водители слышали, что дизельные автомобили служат дольше, чем бензиновые, и нередко задумываются, стоит ли выбирать машину именно с таким мотором. Владелец автосервиса в беседе с порталом naavtotrasse.ru подробно объяснил, откуда взялось это мнение и какие нюансы стоит учитывать.

Почему дизель работает дольше

Главная причина долговечности дизельных моторов заключается в их конструкции. Такие двигатели изначально проектируются с большим запасом прочности: более массивные детали, усиленные поршни и коленвал, мощная топливная система. Всё это необходимо, чтобы выдерживать высокую степень сжатия и большие нагрузки. В результате мотор способен проехать сотни тысяч километров, прежде чем начнутся серьёзные проблемы.

Кроме того, дизели работают на более низких оборотах. Это снижает износ деталей и продлевает срок службы. Бензиновый мотор в среднем рассчитан на ресурс в 200-250 тысяч километров, тогда как дизель способен "отходить" 300-400 тысяч и более.

Почему дизелей мало на легковушках

При всей своей надёжности такие моторы редко встречаются в массовом сегменте. Всё упирается в стоимость. Машина с дизельным двигателем дороже бензиновой минимум на 20-30%. А расходы на обслуживание тоже выше — примерно в 1,5-2 раза. Неудивительно, что автопроизводители чаще устанавливают дизель на премиальные модели, где покупатели готовы платить за ресурс и экономичность.

Владельцы бюджетных машин просто не увидят преимущества дизеля: переплата окажется слишком высокой, а выгоды в повседневной эксплуатации не будут столь очевидны.

Экономичность и динамика

У дизельных двигателей есть ещё одно важное преимущество — низкий расход топлива. На длинных дистанциях машина с "тяжёлым" мотором заметно экономичнее бензиновой. При этом крутящий момент выше, а значит, автомобиль уверенно чувствует себя при буксировке или движении по трассе.

Но есть и обратная сторона. Для резких манёвров и быстрых обгонов бензиновый двигатель удобнее: он легче выходит на высокие обороты и быстрее реагирует на педаль газа. Именно поэтому любители динамичной езды чаще делают выбор в пользу бензина.

Сложности эксплуатации

У дизелей есть ряд особенностей, с которыми приходится мириться владельцам. Во-первых, такие моторы капризнее к качеству топлива. Плохая солярка способна вывести из строя дорогостоящую топливную аппаратуру. Во-вторых, зимой возникает риск проблем с запуском, если вовремя не залить "зимнюю" смесь.

Дополнительные расходы создаёт и ремонт. Конструкция дизельного ДВС значительно сложнее: больше деталей, навесного оборудования, систем фильтрации и очистки выхлопа. Найти специалиста, который хорошо разбирается в ремонте дизелей, непросто, а услуги таких мастеров стоят дороже.

